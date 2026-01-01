-
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Удивительный поход по горной части Кавказского природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря в сочетании с экскурсиями по предгорью Краснодарского края»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 35 000 ₽
37 000 ₽ за человека
Тропа Волка. Кольцо западного Кавказа
Начало: Г. Сочи
«Двухнедельный поход по кордонам биосферного заповедника и природным достопримечательностям Адыгеи»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
95 000 ₽
102 000 ₽ за человека
Легендарная Тридцатка. Через горы Адыгеи к морю
Начало: Краснодар
«Вскоре выйдем на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника»
2 авг в 10:00
38 160 ₽
42 400 ₽ за человека
