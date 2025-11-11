Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
20%
Легендарная Тридцатка. Через горы Адыгеи к морю
Начало: Краснодар
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
33 920 ₽
42 400 ₽ за человека
Тропа Волка. Кольцо западного Кавказа
Начало: Г. Сочи
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
95 000 ₽ за человека
