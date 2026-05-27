Чтобы полюбоваться необыкновенной архитектурой, познакомиться с богатой историей архипелага и насладиться беломорскими пейзажами, надо ехать на Соловки. Вы поднимитесь на Секирную гору с церковью-маяком и увидите Соловецкий камень. Узнаете, как была устроена жизнь в бараках СЛОН и многое другое. Мы позаботимся, чтобы долгая поездка была не только интересной, но и комфортной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30 — отправление из Кеми. Перед посадкой — инструктаж по технике безопасности

9:00 — прибытие на Соловецкий остров

10:00–12:30 — экскурсия на Секирную гору, где находится один из самых драматичных памятников архипелага — церковь-маяк. Вы узнаете о её строительстве, уникальной роли в навигации и о том, как это место было превращено в штрафной изолятор. С вершины открывается панорама на северную часть острова и Белое море

12:30–13:00 — ланч: суп, салат, чай, хлеб

13:00–15:30 — пешеходная экскурсия по посёлку мимо памятников разных эпох с рассказом об истории освоения архипелага, природе Соловков и особенностях климата Белого моря

Также на нашем маршруте:

бараки СЛОНа, Аллея памяти, Соловецкий камень

фототочка с 500-рублёвой купюры и набережная Святого озера

монастырская ГЭС и радиостанция

Филипповская, Константиновская и Петровская часовни и беседка-часовня у Архангельской гостиницы

Сельдяные ворота, Успенская и Никольская башни, Сухой дoк

и многое другое

15:30–18:00 — свободное время для прогулки и посещения монастыря

18:00–19:30 — возвращение в Рабочеостровск

Организационные детали