Мои заказы

Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки

Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Немецкий Кузов — самый высокий остров архипелага Кузова и один из самых загадочных.

Здесь сохранились саамские сейды и каменные лабиринты, тут гнездятся редкие птицы и растут арктические растения — и отсюда в ясную погоду видно на 40–50 километров вокруг.

Эта программа интересна и как самостоятельное путешествие, и как остановка по пути на Соловецкие острова.
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки

Описание экскурсии

7:30 — отправление из посёлка Рабочеостровск. Перед посадкой — инструктаж по технике безопасности

8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов. Экскурсия с гидом включает подъём на высшую точку острова и спуск обратно — около 4 км. На вершине отдохнём и устроим небольшой пикник — берите перекус с собой

Вы узнаете:

  • кем были протосаамы и какую роль играли сейды и каменные лабиринты в их культуре
  • какие редкие растения, птицы и морские обитатели водятся в этих краях
  • какие научные экспедиции работали на острове и что они открыли

12:00–12:30 — свободное время на острове

12:30–13:30 — дорога на катере на Соловецкий остров

Вы можете вернуться в Рабочеостровск в тот же день вместе с гидом или остаться и исследовать Соловки дальше.

Организационные детали

  • Поездка проходит на судне вместимостью 11 чел. Спасжилеты предусмотрены для каждого пассажира. На борт можно взять багаж из расчёта 1 чемодан на 1 чел.
  • Возрастных ограничений нет, пожилым путешественникам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы, а также родителям с маленькими детьми рекомендуем учитывать нагрузку и рассчитывать свои силы
  • Дополнительно оплачивается посещение заказника «Кузова» — 200 ₽ за чел. Обед не предусмотрен программой, возьмите перекус с собой
  • Поездка может быть отменена при штормовом предупреждении или неблагоприятных погодных условиях
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажерин
Мажерин — Организатор на Соловецких островах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 0 туристов
Я основатель и руководитель туристической компании. Мой путь к Северу начался в 2015 году, когда я переехал на берег Белого моря. Я родился и вырос в южных краях и никогда не
читать дальшеуменьшить

думал, что найду свой дом там, где небо сливается с морем в бесконечной северной дали. Но именно здесь я ощутил полноту бытия — и захотел делиться этим ощущением с другими. Сегодня наша туристическая компания растёт — пополняется флот, приходит новая команда. Каждый год приносит нам новые маршруты, новых гостей и новые истории. Миссия нашей компании — обеспечить каждому путешественнику качественный отдых, наполненный яркими впечатлениями, положительными эмоциями и новыми знаниями. Мы верим, что путешествие должно не только радовать, но и расширять горизонты, открывая мир с неожиданных сторон.

Входит в следующие категории Соловецких островов

Похожие экскурсии на «Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки»

«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
48 отзывов
Групповая
до 25 чел.
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Исследовать Большой Соловецкий остров в компании местного жителя
Начало: В посёлке Соловецкий
Расписание: ежедневно в 10:00
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
2700 ₽ за человека
Один день на Соловках
На катере
12 часов
Групповая
Один день на Соловках
Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
Начало: У причала в Рабочеостровске
Расписание: ежедневно в 07:00
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
13 300 ₽ за человека
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
На катере
7.5 часов
Групповая
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за один день
Начало: В Рабочеостровске на ул. Набережная
1 июн в 07:30
2 июн в 07:30
8500 ₽ за человека
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках
На автобусе
13 часов
Групповая
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках
Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
Начало: В Рабочеостровске на набережной
Расписание: в субботу в 10:30
6 июн в 10:30
13 июн в 10:30
34 700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий на Соловецких островах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Соловецких островах
4500 ₽ за человека