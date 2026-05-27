Немецкий Кузов — самый высокий остров архипелага Кузова и один из самых загадочных. Здесь сохранились саамские сейды и каменные лабиринты, тут гнездятся редкие птицы и растут арктические растения — и отсюда в ясную погоду видно на 40–50 километров вокруг. Эта программа интересна и как самостоятельное путешествие, и как остановка по пути на Соловецкие острова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30 — отправление из посёлка Рабочеостровск. Перед посадкой — инструктаж по технике безопасности

8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов. Экскурсия с гидом включает подъём на высшую точку острова и спуск обратно — около 4 км. На вершине отдохнём и устроим небольшой пикник — берите перекус с собой

Вы узнаете:

кем были протосаамы и какую роль играли сейды и каменные лабиринты в их культуре

какие редкие растения, птицы и морские обитатели водятся в этих краях

какие научные экспедиции работали на острове и что они открыли

12:00–12:30 — свободное время на острове

12:30–13:30 — дорога на катере на Соловецкий остров

Вы можете вернуться в Рабочеостровск в тот же день вместе с гидом или остаться и исследовать Соловки дальше.

Организационные детали