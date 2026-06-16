Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы История моей семьи неразрывно связана с Соловками.



Я ребёнком видел монастырь без куполов и со звездой на колокольне, эсминцы и торпедные катера военно-морской части в гавани Благополучия, был свидетелем возрождения обители.



Я расскажу вам о своём доме — на экскурсии вы получите объёмное и достоверное представление об одном из самых удивительных уголков Русского Севера. 5 49 отзывов

Владимир Ваш гид на Соловецких островах Задать вопрос Групповая экскурсия 2700 ₽ за человека 5 49 отзывов 3.5 часа 1-25 человек На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Соловки: взгляд изнутри Мои бабушка и дедушка приехали на остров в 1960 году. Первые несколько лет они жили на Секирной горе, где бабушка работала метеорологом, а дед — смотрителем маяка на храме Вознесения, который мы посетим на экскурсии. Отец с матерью и сейчас проживают на острове. О прошлом и современности архипелага я знаю не понаслышке. Вместе мы исследуем Большой Соловецкий остров и окинем взглядом самые важные этапы его «биографии». Вы познакомитесь с историей Соловецкого мужского монастыря, узнаете о его основателях и особенностях местного каменного строительства.

Я расскажу об уникальной озёрно-канальной системе острова и самом предприимчивом игумене монастыря — Филиппе Колычеве.

Вы побываете в Свято-Вознесенском ските на Секирной горе, где во времена ГУЛАГа располагался штрафной изолятор «СЛОН» — Соловецкий лагерь особого назначения.

Посетите храм Вознесения и услышите о Соловецкой школе юнг, в которой учился знаменитый советский писатель В. Пикуль.

Поговорим о климате, флоре и фауне крупнейшего архипелага в Белом море.

Кроме того, не обойдём вниманием и современную жизнь на Соловках: быт местных жителей, медицину, образование, ЖКХ, энергетику, питьевую воду. Среди прочего вы узнаете, как завозится продовольствие на остров и другие необходимые предметы для жизни на архипелаге. Маршрут прогулки Секирная гора, где находится церковь Вознесения Господня

Смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на северо-западную часть острова. Издали вы увидите Савватьевский скит — место, с которого началась история Соловецкой обители.

Кладбище узников СЛОНа

Озеро Большое Карзино, входящее в озёрно-канальную систему острова.

Святое озеро, где открывается вид на Соловецкий мужской монастырь с восточной стороны

Гидроэлектростанция и морской сухой док

Окончание экскурсии около Соловецкого мужского монастыря

Далее вы сможете пообедать в монастырской трапезной и самостоятельно посетить храм, где находятся мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа (в программу экскурсии не входит) Организационные детали Экскурсия проводится только в летнее время, когда к острову открыта морская навигация

Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — переводом на карту организатора не позднее, чем за 24 часа до начала экскурсии

Как добраться до Большого Соловецкого острова

1. На поезде доехать до станции Кемь, далее — на автобусе или такси до посёлка Рабочеостровск

2. На автомобиле по дороге р21 Кола сворачиваем на Кемь, далее Рабочеостровск

3. Из Рабочеостровска ежедневно идут рейсовые теплоходы и быстроходные катера

1. На поезде доехать до станции Кемь, далее — на автобусе или такси до посёлка Рабочеостровск 2. На автомобиле по дороге р21 Кола сворачиваем на Кемь, далее Рабочеостровск 3. Из Рабочеостровска ежедневно идут рейсовые теплоходы и быстроходные катера Дополнительные расходы: катер в одну сторону — 3000 ₽ с чел.

По острову мы будем перемещаться на микроавтобусе ГАЗ-3221 или УАЗ 2206 и немного пешком

ежедневно в 10:00 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тариф Стоимость Участник 2700 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? В посёлке Соловецкий Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 3.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Владимир — ваш гид на Соловецких островах Организатор данного мероприятия На сайте с 2024 года Провёл экскурсии для 415 туристов Я родился и вырос на Соловках, местный житель в третьем поколении. В туризме работаю с начала 2000-х годов, экскурсоводом — с 2011 года. Моя авторская автомобильно-пешеходная экскурсия — об истории родного края, где в детстве исхожены все тропинки в лесу, обследован каждый камень Соловецкого монастыря. Я с удовольствием расскажу вам о своём доме. До встречи! Задать вопрос