История моей семьи неразрывно связана с Соловками.
Я ребёнком видел монастырь без куполов и со звездой на колокольне, эсминцы и торпедные катера военно-морской части в гавани Благополучия, был свидетелем возрождения обители.
Я расскажу вам о своём доме — на экскурсии вы получите объёмное и достоверное представление об одном из самых удивительных уголков Русского Севера.
Я ребёнком видел монастырь без куполов и со звездой на колокольне, эсминцы и торпедные катера военно-морской части в гавани Благополучия, был свидетелем возрождения обители.
Я расскажу вам о своём доме — на экскурсии вы получите объёмное и достоверное представление об одном из самых удивительных уголков Русского Севера.
Описание экскурсии
Соловки: взгляд изнутри
Мои бабушка и дедушка приехали на остров в 1960 году. Первые несколько лет они жили на Секирной горе, где бабушка работала метеорологом, а дед — смотрителем маяка на храме Вознесения, который мы посетим на экскурсии. Отец с матерью и сейчас проживают на острове. О прошлом и современности архипелага я знаю не понаслышке. Вместе мы исследуем Большой Соловецкий остров и окинем взглядом самые важные этапы его «биографии».
- Вы познакомитесь с историей Соловецкого мужского монастыря, узнаете о его основателях и особенностях местного каменного строительства.
- Я расскажу об уникальной озёрно-канальной системе острова и самом предприимчивом игумене монастыря — Филиппе Колычеве.
- Вы побываете в Свято-Вознесенском ските на Секирной горе, где во времена ГУЛАГа располагался штрафной изолятор «СЛОН» — Соловецкий лагерь особого назначения.
- Посетите храм Вознесения и услышите о Соловецкой школе юнг, в которой учился знаменитый советский писатель В. Пикуль.
- Поговорим о климате, флоре и фауне крупнейшего архипелага в Белом море.
- Кроме того, не обойдём вниманием и современную жизнь на Соловках: быт местных жителей, медицину, образование, ЖКХ, энергетику, питьевую воду. Среди прочего вы узнаете, как завозится продовольствие на остров и другие необходимые предметы для жизни на архипелаге.
Маршрут прогулки
- Секирная гора, где находится церковь Вознесения Господня
- Смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на северо-западную часть острова. Издали вы увидите Савватьевский скит — место, с которого началась история Соловецкой обители.
- Кладбище узников СЛОНа
- Озеро Большое Карзино, входящее в озёрно-канальную систему острова.
- Святое озеро, где открывается вид на Соловецкий мужской монастырь с восточной стороны
- Гидроэлектростанция и морской сухой док
- Окончание экскурсии около Соловецкого мужского монастыря
- Далее вы сможете пообедать в монастырской трапезной и самостоятельно посетить храм, где находятся мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа (в программу экскурсии не входит)
Организационные детали
- Экскурсия проводится только в летнее время, когда к острову открыта морская навигация
- Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — переводом на карту организатора не позднее, чем за 24 часа до начала экскурсии
- Как добраться до Большого Соловецкого острова
1. На поезде доехать до станции Кемь, далее — на автобусе или такси до посёлка Рабочеостровск
2. На автомобиле по дороге р21 Кола сворачиваем на Кемь, далее Рабочеостровск
3. Из Рабочеостровска ежедневно идут рейсовые теплоходы и быстроходные катера
- Дополнительные расходы: катер в одну сторону — 3000 ₽ с чел.
- По острову мы будем перемещаться на микроавтобусе ГАЗ-3221 или УАЗ 2206 и немного пешком
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Соловецкий
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид на Соловецких островах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 415 туристов
Я родился и вырос на Соловках, местный житель в третьем поколении. В туризме работаю с начала 2000-х годов, экскурсоводом — с 2011 года. Моя авторская автомобильно-пешеходная экскурсия — об истории родного края, где в детстве исхожены все тропинки в лесу, обследован каждый камень Соловецкого монастыря. Я с удовольствием расскажу вам о своём доме. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Владимир прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает, приятно слушать. Очень много информации о жизни острова сейчас, история острова преподносится доступным языком. Мы получили массу эмоций и ближе познакомились с Соловкцкими островами. От души рекомендую!
Владимир
Ответ организатора:
Елена, огромное спасибо за тёплые слова и рекомендацию! Рад, что экскурсия подарила вам массу эмоций и помогла лучше узнать Соловки. Буду счастлив увидеть вас снова среди своих гостей!
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Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из истории древней и настоящей, не пропускает в своем рассказе самые печальные страницы из жизни Соловков, очень правильные сделаны акценты! Так интересно было слушать - 3,5 часа пролетели незаметно! Обязательно еще вернемся! Спасибо!
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А
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
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Хорошая экскурсия! Получили первую информацию о Соловках, объехали остров, посмотрели много локаций, хотелось бы чуть больше исторических фактов -о монахах и монастыре, а потом о ГУЛаге и заключенных, В целом рекомендуем, так как очень удобно на машине добраться до удалённых точек острова и посмотреть озера, дороги и другие реликвии христианства на острове кроме основного монастыря.
Владимир
Ответ организатора:
Марина, огромное спасибо за вашу обратную связь! К сожалению, трёхчасовая экскурсия не в состоянии вместить богатую историю архипелага. Моя задача
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Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
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Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!
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