Вы прокатитесь на скоростном катере, увидите Секирную гору с маяком-изолятором и Свято-Вознесенский скит. Прогуляетесь к древним валунным лабиринтам на мысе и осмотрите Соловецкий монастырь. Ланч и свободное время на острове — также в программе.
Описание экскурсии
7:00 — самостоятельное прибытие в Рабочеостровск
При необходимости — встреча у ж/д станции «Кемь» и трансфер за доплату.
7:30 — посадка на скоростной катер и отправление на о. Большой Соловецкий
Путешествие до острова продлится примерно час, но полюбоваться бескрайними просторами и вдоволь подышать свежим морским воздухом вы точно успеете.
8:30 — прибытие на Большой Соловецкий остров
У вас будет свободное время, чтобы осмотреться, сделать первые фото, выпить кофе в местном кафе и приготовиться к путешествию.
10:15 — начало экскурсионной программы
На Монастырском причале вас встретит гид, даст обзорную информацию о Соловках и рассадит по машинам. Вы узнаете о ключевых событиях истории Соловков, необычных природных явлениях и успеете посмотреть самые знаковые места.
- Секирная гора. Полчаса езды по лесной дороге приведут вас к подножию горы, где стоит церковь-маяк, которая раньше была штрафным изолятором. Вы посетите Свято-Вознесенский скит, узнаете о его непростой истории. А со смотровой площадки полюбуетесь северной частью Соловецкого острова и Белым морем
- Ланч и прогулка к мысу Лабиринтов. Вы перекусите (входит в стоимость), а после отправитесь на прогулку по посёлку Соловецкий с памятниками разных эпох, посетите мыс Лабиринтов и увидите загадочные валуны на берегу
15:00 — Соловецкий монастырь
У вас останется время на самостоятельный осмотр Соловецкого монастыря (вход свободный, храмы открыты для посещения по расписанию), покупку сувениров и спокойную прогулку до причала.
18:30 — посадка на быстроходный катер
Возвращение в Рабочеостровск ориентировочно в 19:30. Возможна организация трансфера до ж/д вокзала в Кеми. Пожалуйста, сообщите об этом при бронировании.
Организационные детали
- В стоимость входит: проезд на быстроходном катере (Рабочеостровск — о. Большой Соловецкий — Рабочеостровск), трансфер по острову, ланч
- Ж/д билеты не включены и приобретаются самостоятельно
- По запросу можем организовать трансфер до причала и обратно — подробности в переписке
- Для оформления билета пришлите, пожалуйста, паспортные данные
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 300 ₽