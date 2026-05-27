Это насыщенная экскурсия для тех, у кого всего один день на знакомство с Соловецким архипелагом. Вы прокатитесь на скоростном катере, увидите Секирную гору с маяком-изолятором и Свято-Вознесенский скит. Прогуляетесь к древним валунным лабиринтам на мысе и осмотрите Соловецкий монастырь. Ланч и свободное время на острове — также в программе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — самостоятельное прибытие в Рабочеостровск

При необходимости — встреча у ж/д станции «Кемь» и трансфер за доплату.

7:30 — посадка на скоростной катер и отправление на о. Большой Соловецкий

Путешествие до острова продлится примерно час, но полюбоваться бескрайними просторами и вдоволь подышать свежим морским воздухом вы точно успеете.

8:30 — прибытие на Большой Соловецкий остров

У вас будет свободное время, чтобы осмотреться, сделать первые фото, выпить кофе в местном кафе и приготовиться к путешествию.

10:15 — начало экскурсионной программы

На Монастырском причале вас встретит гид, даст обзорную информацию о Соловках и рассадит по машинам. Вы узнаете о ключевых событиях истории Соловков, необычных природных явлениях и успеете посмотреть самые знаковые места.

Секирная гора. Полчаса езды по лесной дороге приведут вас к подножию горы, где стоит церковь-маяк, которая раньше была штрафным изолятором. Вы посетите Свято-Вознесенский скит, узнаете о его непростой истории. А со смотровой площадки полюбуетесь северной частью Соловецкого острова и Белым морем

Ланч и прогулка к мысу Лабиринтов. Вы перекусите (входит в стоимость), а после отправитесь на прогулку по посёлку Соловецкий с памятниками разных эпох, посетите мыс Лабиринтов и увидите загадочные валуны на берегу

15:00 — Соловецкий монастырь

У вас останется время на самостоятельный осмотр Соловецкого монастыря (вход свободный, храмы открыты для посещения по расписанию), покупку сувениров и спокойную прогулку до причала.

18:30 — посадка на быстроходный катер

Возвращение в Рабочеостровск ориентировочно в 19:30. Возможна организация трансфера до ж/д вокзала в Кеми. Пожалуйста, сообщите об этом при бронировании.

Организационные детали