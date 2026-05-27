Один день на Соловках

Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
Это насыщенная экскурсия для тех, у кого всего один день на знакомство с Соловецким архипелагом.

Вы прокатитесь на скоростном катере, увидите Секирную гору с маяком-изолятором и Свято-Вознесенский скит. Прогуляетесь к древним валунным лабиринтам на мысе и осмотрите Соловецкий монастырь. Ланч и свободное время на острове — также в программе.
Описание экскурсии

7:00 — самостоятельное прибытие в Рабочеостровск

При необходимости — встреча у ж/д станции «Кемь» и трансфер за доплату.

7:30 — посадка на скоростной катер и отправление на о. Большой Соловецкий

Путешествие до острова продлится примерно час, но полюбоваться бескрайними просторами и вдоволь подышать свежим морским воздухом вы точно успеете.

8:30 — прибытие на Большой Соловецкий остров

У вас будет свободное время, чтобы осмотреться, сделать первые фото, выпить кофе в местном кафе и приготовиться к путешествию.

10:15 — начало экскурсионной программы

На Монастырском причале вас встретит гид, даст обзорную информацию о Соловках и рассадит по машинам. Вы узнаете о ключевых событиях истории Соловков, необычных природных явлениях и успеете посмотреть самые знаковые места.

  • Секирная гора. Полчаса езды по лесной дороге приведут вас к подножию горы, где стоит церковь-маяк, которая раньше была штрафным изолятором. Вы посетите Свято-Вознесенский скит, узнаете о его непростой истории. А со смотровой площадки полюбуетесь северной частью Соловецкого острова и Белым морем
  • Ланч и прогулка к мысу Лабиринтов. Вы перекусите (входит в стоимость), а после отправитесь на прогулку по посёлку Соловецкий с памятниками разных эпох, посетите мыс Лабиринтов и увидите загадочные валуны на берегу

15:00 — Соловецкий монастырь

У вас останется время на самостоятельный осмотр Соловецкого монастыря (вход свободный, храмы открыты для посещения по расписанию), покупку сувениров и спокойную прогулку до причала.

18:30 — посадка на быстроходный катер

Возвращение в Рабочеостровск ориентировочно в 19:30. Возможна организация трансфера до ж/д вокзала в Кеми. Пожалуйста, сообщите об этом при бронировании.

Организационные детали

  • В стоимость входит: проезд на быстроходном катере (Рабочеостровск — о. Большой Соловецкий — Рабочеостровск), трансфер по острову, ланч
  • Ж/д билеты не включены и приобретаются самостоятельно
  • По запросу можем организовать трансфер до причала и обратно — подробности в переписке
  • Для оформления билета пришлите, пожалуйста, паспортные данные
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник13 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала в Рабочеостровске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор на Соловецких островах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

