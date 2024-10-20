Экскурсии на Соловецких островах

Найдено 1 экскурсия на Соловецких островах, цена 2000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
21 отзыв
Групповая
до 23 чел.
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Исследовать Большой Соловецкий остров в компании местного жителя
Начало: В посёлке Соловецкий
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека

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Забронируйте экскурсию на Соловецких островах на 2025 год, 21 ⭐ отзыв, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль