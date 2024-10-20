Спасибо Владимиру за чудесную экскурсию! Все интересно, но не хватило по ходить по самому монастырю, лучше сделать чуть дороже и добавить обзорную экскурсию по монастырю, видно, что Владимир может заинтересовать и погрузить в тему!

К Кирилл

Владимир прекрасный знаток родного края. Хороший рассказчик, знающий много интересных фактов и подробностей. Жаль, что мы были всего один день, а так Владимир был бы готов провести экскурсию и на близлежащие острова. Ещё раз - большая ему благодарность!