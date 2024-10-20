Групповая
до 23 чел.
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Исследовать Большой Соловецкий остров в компании местного жителя
Начало: В посёлке Соловецкий
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда20 октября 2024Отлично. Все понравилось!
- ККонстантин7 сентября 2024Спасибо Владимиру за чудесную экскурсию! Все интересно, но не хватило по ходить по самому монастырю, лучше сделать чуть дороже и добавить обзорную экскурсию по монастырю, видно, что Владимир может заинтересовать и погрузить в тему!
- ККирилл4 сентября 2024Владимир прекрасный знаток родного края. Хороший рассказчик, знающий много интересных фактов и подробностей. Жаль, что мы были всего один день, а так Владимир был бы готов провести экскурсию и на близлежащие острова. Ещё раз - большая ему благодарность!
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