Северное лето на Белом море. Активный тур на Соловки и Кузова

Северное лето на Белом море
Приготовьтесь к уникальному путешествию по двум архипелагам Белого моря! Это не просто экскурсия, а погружение в северный мир, где вы увидите скрытые уголки и знаменитые достопримечательности.

Соловки удивят не только Соловецким
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монастырем и следами ГУЛАГа, но и потрясающей природой, а архипелаг Кузова — это настоящая жемчужина, о которой почти многие не знают. Вы побываете на разных островах, зарядитесь энергией моря и насладитесь тишиной и уединением.

Вас ждут пешие и велосипедные приключения, морские и речные прогулки, экскурсии по природным и историческим объектам, банька на берегу моря и знакомство с мегалитическими сейдами и лабиринтами.

5
3 отзыва
Северное лето на Белом море. Активный тур на Соловки и Кузова
Северное лето на Белом море. Активный тур на Соловки и Кузова
Северное лето на Белом море. Активный тур на Соловки и Кузова
Ближайшие даты:
13
июл2
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Кемь, отправление на Соловки

Встреча на ж/д вокзале г. Кемь в 10:45. Садимся в трансфер и отправляемся в Рабочеостровск в порт.

Далее пересаживаемся на катер и держим путь на Соловецкий остров.

По прибытии загрузим вещи в машину, которая доставит их прямо в кемпинг, а сами отправимся туда пешком — начинается наше первое знакомство с Соловками.

В кемпинге разбиваем лагерь и обустраиваемся. На территории кемпинга предусмотрены бесплатные общественные туалеты, платные душевые кабины и банька.

После того как обустроимся, нас ждет обед в монастырской столовой. Это самое вкусное место на Соловках по версии наших инструкторов!

И вот мы уже внутри главной достопримечательности — Спасо-Преображенского монастыря.

После обеда прогуляемся по его территории и заглянем внутрь. Важно помнить, что на территории монастыря женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.

Соловецкий историко-культурный комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Желающие могут купить специальную экскурсию, а также прийти на вечернюю службу в действующий храм.

Ужин в кафе. Возвращение в лагерь.

В программе дня:

  • на машине – 20 минут;
  • на катере – 2 часа;
  • проживание в кемпинге;
  • обед и ужин в столовой/кафе.
Прибытие в г. Кемь, отправление на СоловкиПрибытие в г. Кемь, отправление на СоловкиПрибытие в г. Кемь, отправление на СоловкиПрибытие в г. Кемь, отправление на Соловки
2 день

Ботанический сад, велопрогулка на мыс Печак

После завтрака отправляемся на прогулку в ботанический сад Соловецкого музея-заповедника. Это один из самых северных ботанических садов в мире.

Здесь произрастают растения, высаженные монахами в конце XIX — начале XX века, а также посадки заключённых Соловецкого лагеря особого назначения.

На территории ботсада можно увидеть как местные виды растений, так и экзотические, привезённые с разных уголков мира.

Возвращаемся в цивилизацию, обедаем в монастырской столовой.

Далее со всеми желающими берем в прокат велосипеды и отправляемся в путешествие на другую часть острова — на мыс Печак. Очень живописное и уединённое место!

По пути заглянем на «мыс Лабиринтов» — это не исторические лабиринты, но зато по ним можно ходить и фотографироваться, а настоящие лабиринты мы с вами увидим завтра!

Если вы не хотите или не умеете кататься, можно отправиться на пешую прогулку на «мыс Лабиринтов» и пляж Малибу.

Возвращение в лагерь, ужин в кафе.

В программе дня:

  • проживание в кемпинге;
  • завтраки в кемпинге, обеды и ужины в кафе/столовой;
  • пешком – 10 км;
  • на велосипеде – 24 км.
Ботанический сад, велопрогулка на мыс ПечакБотанический сад, велопрогулка на мыс ПечакБотанический сад, велопрогулка на мыс ПечакБотанический сад, велопрогулка на мыс Печак
3 день

Прогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий остров

После завтрака идём на лодочную станцию, откуда мы отправимся в путешествие по живописной озёрно-канальной системе, созданной в конце XIX — начале XX века для перевозки грузов.

Общая протяжённость системы около 12 км, нас ждёт 3-часовая прогулка на вёсельных лодках по малому кругу.

Возвращаемся в лагерь, идём обедать в монастырскую столовую.

Далее предусмотрено свободное время, чтобы каждый мог уединиться на острове и заняться тем, что ему по душе.

В 18:00 отправляемся на водную экскурсию на Большой Заяцкий остров.

Экскурсовод интересно расскажет о памятниках, отражающих ключевые моменты в истории Соловков, которые здесь собраны: святилища неолита с лабиринтами, старейшее морское гидротехническое сооружение России — валунная гавань, а также деревянная церковь Андрея Первозванного, являющаяся сердцем Андреевского скита.

Достопримечательности Заяцкого острова окружены уникальным природным ландшафтом с псевдотундровой растительностью, который позволяет увидеть, как выглядел север Европы примерно в 9-5 тысячелетиях до нашей эры.

Возвращение на Соловецкий остров.

Ужин в кафе.

В программе дня:

  • проживание в кемпинге;
  • завтрак в кемпинге, обед и ужин в кафе/столовой;
  • на вёсельных лодках – 7 км;
  • пешком – 15 км.
Прогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий островПрогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий островПрогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий островПрогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий остров
4 день

Морской переезд на Кузова, треккинг на высшую точку острова Немецкий Кузов

Завтрак в кемпинге и сбор лагеря.

Сегодня мы прощаемся с Соловецким островом и переезжаем в новое место.

Катер доставит нас на остров Немецкий Кузов, где мы заселимся в кемпинг.

Здесь установлены палатки, общественный туалет, банька, походный душ, типи‑чум и столовая.

Размещаемся, обедаем и отдыхаем.

Далее выходим на радиальную прогулку на самую высокую точку острова. Здесь располагается более 300 уникальных сейдов, а кроме этого открываются шикарные виды на окрестности.

Вечером возвращаемся в лагерь, где нас уже ждёт вкусный ужин.

В программе дня:

  • на катере – 1 час;
  • проживание в кемпинге;
  • почти нет связи и мобильного интернета;
  • пешком – 5 км.
Морской переезд на Кузова, треккинг на высшую точку острова Немецкий КузовМорской переезд на Кузова, треккинг на высшую точку острова Немецкий КузовМорской переезд на Кузова, треккинг на высшую точку острова Немецкий Кузов
5 день

Острова Олешин и Лодейный

Завтрак.

Далее программа сильно зависит от погоды: если море волнуется, значит, гуляем по нашему острову, который самый интересный с точки зрения объектов и рельефа. Если погода благоприятная, выходим на моторной лодке на соседние острова.

Сначала отправимся на Олешин остров — самый загадочный остров архипелага. Именно здесь расположены древние лабиринты.

Далее посетим ещё один необычный остров — Лодейный. У нас будет достаточно времени, чтобы побыть на этих островах и насладиться тишиной и уединением.

Вечером банька и ужин.

В программе дня:

  • на моторной лодке – 30 минут;
  • пешком – 10 км;
  • почти нет связи и мобильного интернета;
  • походная банька походная.
Острова Олешин и ЛодейныйОстрова Олешин и ЛодейныйОстрова Олешин и Лодейный
6 день

Острова Куричья Нилакса и Сетной

И снова продолжаем исследовать острова архипелага Кузова.

После завтрака отправимся на остров Куричья Нилакса — самый удалённый и малопосещаемый людьми остров, чтобы найти кое‑что секретное (это сюрприз!).

После этого посетим ещё один остров — Сетной. Его необычная форма напоминает притопленный в воде панцирь черепахи.

Вечером ужин и завершающие посиделки на берегу моря.

В программе дня:

  • на лодке – 30 минут;
  • проживание в кемпинге;
  • вкусное питание от повара в кемпинге;
  • пешком – 10 км.
Острова Куричья Нилакса и СетнойОстрова Куричья Нилакса и СетнойОстрова Куричья Нилакса и Сетной
7 день

Отъезд домой

Неспешный завтрак и сбор вещей.

В 12:00 загружаемся в быстроходные катера и возвращаемся в Рабочеостровск.

Пересаживаемся на автобус, который доставит нас на ж/д вокзал города Кемь, после 18:00 можно уезжать на поезде.

Наше путешествие подошло к концу! Север будет ждать вашего возвращения!

В программе дня:

  • на быстроходном катере – 1 час.
  • трансфер – 20 минут;
  • завтрак в кемпинге;
  • стабильная связь и интернет.
Отъезд домойОтъезд домойОтъезд домой

Проживание

В туре предусмотрено проживание в кемпингах на архипелаге Кузова (3 ночи) и Соловках (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека – 79 000 руб.

Скидки:

  • на первые 5 мест стоимость со скидкой – 75 000 руб. /чел. (наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании);
  • для детей от 10 до 12 лет включительно стоимость со скидкой – 74 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Палатка в оборудованном кемпинге

6 ночей

На маршруте предусмотрено проживание в оборудованных кемпингах.

На Соловках — это большая территория в глубине острова, где есть общественные бесплатные туалеты, платные душевые кабинки и банька. Также за доп. плату можно подзарядить гаджеты у администратора.

На архипелаге Кузова проживание в кемпинге на берегу моря, где оборудован туалет, походный душ, походная банька, чум-типи для посиделок и столовая.

Палатка в оборудованном кемпинге

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер ж/д Кемь - Рабочеостровск - ж/д Кемь
  • Заброска на катере Рабочеостровск - Соловки - Кузова - Рабочеостровск
  • Проживание в кемпингах на архипелаге Кузова (3 ночи) и Соловках (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на Кузовах, завтраки на Соловках)
  • Экскурсия на Заяцкий остров
  • Входные билеты в ботанический сад
  • Аренда весельных лодок для прогулки по каналам
  • Аренда моторной лодки для путешествий по Кузовам
  • Услуги повара в кемпинге
  • Баня в кемпинге на Кузовах
  • Прокат группового снаряжения (горелки, палатки, посуда, котлы и пр.)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно - от 6000 руб
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Прокат велосипеда на Соловках - около 1200 руб. /день
  • Обеды и ужины на Соловках
  • Экскурсии не по программе
  • Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Кемское городское поселение, Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого путешествия. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг, мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придётся поднимать его, чтобы донести до машины, до лагеря, загрузить в лодку и т. д.

Обращаем ваше внимание, что мы не рекомендуем брать в этот маршрут чемоданы, т. к. высадка на Кузовах происходит на скалах, и вещи до лагеря придётся пронести (400 м) по абсолютно непригодной для чемоданов поверхности.

Обязательно предусмотрите одежду для посещения территории монастыря: женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник летний (температура комфорта +5°С - +15°С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
  • рюкзак или баул (100 литров);
  • гермочехол для телефона/документов.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • треккинговые кроссовки;
  • пуховик тонкий;
  • бафф.

Личные вещи:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • студенческий билет (если есть);
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат;
  • спички.
Как будем питаться?

На Соловках для вас будут готовить вкусные завтраки в кемпинге.

Обеды и ужины в кафе/столовых не включены в стоимость тура.

На архипелаге Кузова предусмотрено трёхразовое питание, которое для вас будет готовить повар.

Дежурств не предусмотрено, но вам необходимо будет мыть за собой посуду.

Будет ли связь и электричество?

На Соловках в посёлке и почти по всему острову есть связь «МегаФон» и МТС, в кемпинге хорошо ловит мобильный интернет.

Иногда на острове из‑за погодных условий полностью отключается связь на день или несколько!

Предупредите об этом своих родных и обязательно имейте с собой наличные деньги, т. к. переводами и картами расплатиться в такие дни тоже не получится.

На архипелаге Кузова ловит связь и мобильный интернет только в определённых местах, готовьтесь к цифровому детоксу.

Будет ли много комаров?

В июле и августе комаров обычно уже гораздо меньше, тем не менее, мы рекомендуем всем взять репелленты от насекомых.

Какие погодные условия ожидаются?

Погода на островах непредсказуема даже летом. Могут ежедневно лить дожди и дуть ветра, а может быть полный штиль и жара.

Внимательно отнеситесь к подбору снаряжения на этот маршрут — вы должны быть готовы ко всем погодным условиям.

Также обращаем ваше внимание, что мы перемещаемся между островами по морю, и наша программа сильно зависит от погодных условий. В случае шторма и неблагоприятной погоды программа может меняться. Будьте готовы к динамическому планированию.

Температура в июле и августе днем в среднем +14°С, ночью опускается в среднем до +10°С.

Могут ли дети принять участие в этом маршруте?

Допускается участие детей от 10 лет. Ваш ребенок должен быть готов к длительным прогулкам и проживанию на природе.

Для детей от 10 до 12 лет включительно действует скидка.

Стоимость со скидкой – 74 000 руб. /чел. Не суммируется с другими скидками

Можно ли взять с собой собаку и других домашних питомцев?

К сожалению, участие в этом туре с домашними питомцами невозможно.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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