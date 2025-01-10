Соловки удивят не только Соловецким
Программа тура по дням
Прибытие в г. Кемь, отправление на Соловки
Встреча на ж/д вокзале г. Кемь в 10:45. Садимся в трансфер и отправляемся в Рабочеостровск в порт.
Далее пересаживаемся на катер и держим путь на Соловецкий остров.
По прибытии загрузим вещи в машину, которая доставит их прямо в кемпинг, а сами отправимся туда пешком — начинается наше первое знакомство с Соловками.
В кемпинге разбиваем лагерь и обустраиваемся. На территории кемпинга предусмотрены бесплатные общественные туалеты, платные душевые кабины и банька.
После того как обустроимся, нас ждет обед в монастырской столовой. Это самое вкусное место на Соловках по версии наших инструкторов!
И вот мы уже внутри главной достопримечательности — Спасо-Преображенского монастыря.
После обеда прогуляемся по его территории и заглянем внутрь. Важно помнить, что на территории монастыря женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.
Соловецкий историко-культурный комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Желающие могут купить специальную экскурсию, а также прийти на вечернюю службу в действующий храм.
Ужин в кафе. Возвращение в лагерь.
В программе дня:
- на машине – 20 минут;
- на катере – 2 часа;
- проживание в кемпинге;
- обед и ужин в столовой/кафе.
Ботанический сад, велопрогулка на мыс Печак
После завтрака отправляемся на прогулку в ботанический сад Соловецкого музея-заповедника. Это один из самых северных ботанических садов в мире.
Здесь произрастают растения, высаженные монахами в конце XIX — начале XX века, а также посадки заключённых Соловецкого лагеря особого назначения.
На территории ботсада можно увидеть как местные виды растений, так и экзотические, привезённые с разных уголков мира.
Возвращаемся в цивилизацию, обедаем в монастырской столовой.
Далее со всеми желающими берем в прокат велосипеды и отправляемся в путешествие на другую часть острова — на мыс Печак. Очень живописное и уединённое место!
По пути заглянем на «мыс Лабиринтов» — это не исторические лабиринты, но зато по ним можно ходить и фотографироваться, а настоящие лабиринты мы с вами увидим завтра!
Если вы не хотите или не умеете кататься, можно отправиться на пешую прогулку на «мыс Лабиринтов» и пляж Малибу.
Возвращение в лагерь, ужин в кафе.
В программе дня:
- проживание в кемпинге;
- завтраки в кемпинге, обеды и ужины в кафе/столовой;
- пешком – 10 км;
- на велосипеде – 24 км.
Прогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий остров
После завтрака идём на лодочную станцию, откуда мы отправимся в путешествие по живописной озёрно-канальной системе, созданной в конце XIX — начале XX века для перевозки грузов.
Общая протяжённость системы около 12 км, нас ждёт 3-часовая прогулка на вёсельных лодках по малому кругу.
Возвращаемся в лагерь, идём обедать в монастырскую столовую.
Далее предусмотрено свободное время, чтобы каждый мог уединиться на острове и заняться тем, что ему по душе.
В 18:00 отправляемся на водную экскурсию на Большой Заяцкий остров.
Экскурсовод интересно расскажет о памятниках, отражающих ключевые моменты в истории Соловков, которые здесь собраны: святилища неолита с лабиринтами, старейшее морское гидротехническое сооружение России — валунная гавань, а также деревянная церковь Андрея Первозванного, являющаяся сердцем Андреевского скита.
Достопримечательности Заяцкого острова окружены уникальным природным ландшафтом с псевдотундровой растительностью, который позволяет увидеть, как выглядел север Европы примерно в 9-5 тысячелетиях до нашей эры.
Возвращение на Соловецкий остров.
Ужин в кафе.
В программе дня:
- проживание в кемпинге;
- завтрак в кемпинге, обед и ужин в кафе/столовой;
- на вёсельных лодках – 7 км;
- пешком – 15 км.
Морской переезд на Кузова, треккинг на высшую точку острова Немецкий Кузов
Завтрак в кемпинге и сбор лагеря.
Сегодня мы прощаемся с Соловецким островом и переезжаем в новое место.
Катер доставит нас на остров Немецкий Кузов, где мы заселимся в кемпинг.
Здесь установлены палатки, общественный туалет, банька, походный душ, типи‑чум и столовая.
Размещаемся, обедаем и отдыхаем.
Далее выходим на радиальную прогулку на самую высокую точку острова. Здесь располагается более 300 уникальных сейдов, а кроме этого открываются шикарные виды на окрестности.
Вечером возвращаемся в лагерь, где нас уже ждёт вкусный ужин.
В программе дня:
- на катере – 1 час;
- проживание в кемпинге;
- почти нет связи и мобильного интернета;
- пешком – 5 км.
Острова Олешин и Лодейный
Завтрак.
Далее программа сильно зависит от погоды: если море волнуется, значит, гуляем по нашему острову, который самый интересный с точки зрения объектов и рельефа. Если погода благоприятная, выходим на моторной лодке на соседние острова.
Сначала отправимся на Олешин остров — самый загадочный остров архипелага. Именно здесь расположены древние лабиринты.
Далее посетим ещё один необычный остров — Лодейный. У нас будет достаточно времени, чтобы побыть на этих островах и насладиться тишиной и уединением.
Вечером банька и ужин.
В программе дня:
- на моторной лодке – 30 минут;
- пешком – 10 км;
- почти нет связи и мобильного интернета;
- походная банька походная.
Острова Куричья Нилакса и Сетной
И снова продолжаем исследовать острова архипелага Кузова.
После завтрака отправимся на остров Куричья Нилакса — самый удалённый и малопосещаемый людьми остров, чтобы найти кое‑что секретное (это сюрприз!).
После этого посетим ещё один остров — Сетной. Его необычная форма напоминает притопленный в воде панцирь черепахи.
Вечером ужин и завершающие посиделки на берегу моря.
В программе дня:
- на лодке – 30 минут;
- проживание в кемпинге;
- вкусное питание от повара в кемпинге;
- пешком – 10 км.
Отъезд домой
Неспешный завтрак и сбор вещей.
В 12:00 загружаемся в быстроходные катера и возвращаемся в Рабочеостровск.
Пересаживаемся на автобус, который доставит нас на ж/д вокзал города Кемь, после 18:00 можно уезжать на поезде.
Наше путешествие подошло к концу! Север будет ждать вашего возвращения!
В программе дня:
- на быстроходном катере – 1 час.
- трансфер – 20 минут;
- завтрак в кемпинге;
- стабильная связь и интернет.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в кемпингах на архипелаге Кузова (3 ночи) и Соловках (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека – 79 000 руб.
Скидки:
- на первые 5 мест стоимость со скидкой – 75 000 руб. /чел. (наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании);
- для детей от 10 до 12 лет включительно стоимость со скидкой – 74 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Палатка в оборудованном кемпинге
На маршруте предусмотрено проживание в оборудованных кемпингах.
На Соловках — это большая территория в глубине острова, где есть общественные бесплатные туалеты, платные душевые кабинки и банька. Также за доп. плату можно подзарядить гаджеты у администратора.
На архипелаге Кузова проживание в кемпинге на берегу моря, где оборудован туалет, походный душ, походная банька, чум-типи для посиделок и столовая.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер ж/д Кемь - Рабочеостровск - ж/д Кемь
- Заброска на катере Рабочеостровск - Соловки - Кузова - Рабочеостровск
- Проживание в кемпингах на архипелаге Кузова (3 ночи) и Соловках (3 ночи)
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на Кузовах, завтраки на Соловках)
- Экскурсия на Заяцкий остров
- Входные билеты в ботанический сад
- Аренда весельных лодок для прогулки по каналам
- Аренда моторной лодки для путешествий по Кузовам
- Услуги повара в кемпинге
- Баня в кемпинге на Кузовах
- Прокат группового снаряжения (горелки, палатки, посуда, котлы и пр.)
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно - от 6000 руб
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Прокат велосипеда на Соловках - около 1200 руб. /день
- Обеды и ужины на Соловках
- Экскурсии не по программе
- Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого путешествия. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг, мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придётся поднимать его, чтобы донести до машины, до лагеря, загрузить в лодку и т. д.
Обращаем ваше внимание, что мы не рекомендуем брать в этот маршрут чемоданы, т. к. высадка на Кузовах происходит на скалах, и вещи до лагеря придётся пронести (400 м) по абсолютно непригодной для чемоданов поверхности.
Обязательно предусмотрите одежду для посещения территории монастыря: женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5°С - +15°С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- рюкзак или баул (100 литров);
- гермочехол для телефона/документов.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- треккинговые кроссовки;
- пуховик тонкий;
- бафф.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- студенческий билет (если есть);
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- спички.
Как будем питаться?
На Соловках для вас будут готовить вкусные завтраки в кемпинге.
Обеды и ужины в кафе/столовых не включены в стоимость тура.
На архипелаге Кузова предусмотрено трёхразовое питание, которое для вас будет готовить повар.
Дежурств не предусмотрено, но вам необходимо будет мыть за собой посуду.
Будет ли связь и электричество?
На Соловках в посёлке и почти по всему острову есть связь «МегаФон» и МТС, в кемпинге хорошо ловит мобильный интернет.
Иногда на острове из‑за погодных условий полностью отключается связь на день или несколько!
Предупредите об этом своих родных и обязательно имейте с собой наличные деньги, т. к. переводами и картами расплатиться в такие дни тоже не получится.
На архипелаге Кузова ловит связь и мобильный интернет только в определённых местах, готовьтесь к цифровому детоксу.
Будет ли много комаров?
В июле и августе комаров обычно уже гораздо меньше, тем не менее, мы рекомендуем всем взять репелленты от насекомых.
Какие погодные условия ожидаются?
Погода на островах непредсказуема даже летом. Могут ежедневно лить дожди и дуть ветра, а может быть полный штиль и жара.
Внимательно отнеситесь к подбору снаряжения на этот маршрут — вы должны быть готовы ко всем погодным условиям.
Также обращаем ваше внимание, что мы перемещаемся между островами по морю, и наша программа сильно зависит от погодных условий. В случае шторма и неблагоприятной погоды программа может меняться. Будьте готовы к динамическому планированию.
Температура в июле и августе днем в среднем +14°С, ночью опускается в среднем до +10°С.
Могут ли дети принять участие в этом маршруте?
Допускается участие детей от 10 лет. Ваш ребенок должен быть готов к длительным прогулкам и проживанию на природе.
Для детей от 10 до 12 лет включительно действует скидка.
Стоимость со скидкой – 74 000 руб. /чел. Не суммируется с другими скидками
Можно ли взять с собой собаку и других домашних питомцев?
К сожалению, участие в этом туре с домашними питомцами невозможно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.