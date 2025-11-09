Мои заказы

Тур по северу Карелии: Беломорск - Кемь - Калевала

Тур по северу Карелии
Путешествие по трём северным районам Карелии, которые не только богаты историей, но и полны природных сокровищ.

Вдали от популярных туристических маршрутов вы откроете для себя тайны русского севера, узнаете удивительные этнографические истории, полюбуетесь живописными пейзажами и вдохнёте чистый воздух. Этот тур предназначен для тех, кто ценит красоту северной природы и умиротворение.
Ближайшие даты:
14
июн19
июл9
авг

Программа тура по дням

1 день

Беломорск и Беломорско-Балтийский канал

Прибытие в город Беломорск из Москвы на поезде 242А и из Санкт-Петербурга на поезде 012Ч.

Предварительное начало программы в 10:00–11:00, но может подстраиваться под время прибытия указанных поездов.

Трансфер в отель «Гандвик».

Завтрак.

11:00 Пешеходная обзорная экскурсия по Беломорску.

Беломорск — маленький городок, величественно растянувшийся вдоль побережья Белого моря.

Первое упоминание о селе Сорока, исторической части города, встречается в купчей от 1419 года, что позволяет в 2019 году отпраздновать его 600-летний юбилей.

В XI-XII веках побережье Белого моря начали заселять выходцы из Новгорода, назвавшие себя поморами. Они создали свой поморский говор и хозяйство, полагаясь на ресурсы моря: рыбную ловлю, охоту, китобойный промысел, судостроение и солеварение.

Обед в кафе.

Экскурсия по Беломорско-Балтийскому каналу на катере – уникальная возможность узнать историю одного из самых амбициозных и трагичных строительных проектов Советского Союза.

Канал длиной 227 километров был построен по указанию И. В. Сталина всего за двадцать месяцев — с сентября 1931 года по апрель 1933 года.

Во время экскурсии вы сможете увидеть не только сам канал, но и его многочисленные гидротехнические сооружения: 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков и 49 дамб, возведенных исключительно силами заключенных, без использования машин и привлеченной рабочей силы.

Эта экскурсия — не только путешествие по воде, но и погружение в исторические события, оставившие глубокий след в памяти народа.

Трансфер в отель.

Заселение в 1–2-местные номера категории «стандарт».

Беломорск и Беломорско-Балтийский каналБеломорск и Беломорско-Балтийский каналБеломорск и Беломорско-Балтийский канал
2 день

Музей Карельского фронта. Беломорские петроглифы. Музей «Поморье»

Завтрак.

Освобождение номеров.

Мы убеждены, что есть такие музеи, ради которых можно преодолеть сотни километров. Музей Карельского фронта – один из таких.

Он расположен в здании бывшей школы, которое во время войны стало штабом Карельского фронта.

Это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о конкретном фронте.

Уникальная экспозиция с большим количеством подлинных раритетных экспонатов и увлекательный рассказ экскурсовода последовательно погрузят вас в историю.

Эмоции от Аллеи Героев, которая расположена в последнем зале, сложно будет описать словами.

Экскурсия на Беломорские петроглифы.

Петроглифы — это изображения, выбитые древним человеком на гранитных скалах.

Этим рисункам не менее 7 тысяч лет, и у вас есть возможность совершить увлекательное путешествие в гости к первобытному охотнику.

Большинство рисунков здесь связаны с тематикой охоты на лосей, тюленей и птиц. Но также вы сможете найти здесь изображения лодок, людей в разных «жизненных ситуациях», лосей — маленьких и больших гигантов до 3,5 метров в длину.

Эти изображения — не только настоящий шедевр мирового искусства, но и подлинная история наших предков.

В 2021 году Беломорские петроглифы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед в кафе.

Переезд в город Кемь.

Посещение карельского музея «Поморье».

Кемь веками была «столицей» поморского края мореходов.

В составе коллекций музея — предметы быта, труда, народного декоративно-прикладного искусства, отображающие жизнь поморов — особого субэтноса русского народа.

Трансфер в отель «Юрма», в 1–2-местные номера категории «стандарт».

Поморский ужин в отеле.

Музей Карельского фронта. Беломорские петроглифы. Музей «Поморье»Музей Карельского фронта. Беломорские петроглифы. Музей «Поморье»Музей Карельского фронта. Беломорские петроглифы. Музей «Поморье»Музей Карельского фронта. Беломорские петроглифы. Музей «Поморье»Музей Карельского фронта. Беломорские петроглифы. Музей «Поморье»
3 день

Архипелаг Кузова. Соловецкие острова

Завтрак. Освобождение номеров.

Вещи оставляем в отеле.

07:00 Трансфер в п. Рабочеостровск.

07:30 Из пассажирского порта по Белому морю вы отправитесь на Архипелаг Кузова.

Путешествие начнется с посадки на мощный морской катер, который всего за 30 минут доставит вас на один из островов архипелага.

Высаживаемся на Немецкий Кузов и в сопровождении опытного и невероятно интересного гида совершаем постепенное восхождение на вершину – 140 метров.

Головокружительной красоты уникальной северной природы, россыпи островов на глади бескрайнего моря оставляют неизгладимый след в душе каждого, кто поднялся на вершину Немецкого Кузова.

Вы узнаете, где были стоянки древних саамов, увидите настоящие сейды и лабиринты.

Небольшая остановка у острова Большой Топ — это маленький, но очень живописный остров с красивым маяком, покрытый уникальной северной растительностью.

Острова Топы — излюбленные места для беломорской фауны: в хорошую погоду здесь любят отдыхать многочисленные птицы, тюлени, нерпы и морские зайцы, на поверхности острова можно увидеть сверкающие кристаллы белого кварца.

Далее отправляемся в гости к северным белым китам — на Белужий мыс.

Это одно из немногих мест на планете, где при хорошей погоде можно наблюдать белух в естественной среде обитания.

Белухи — осторожные животные, но если не шуметь и повнимательнее всматриваться в горизонт, то гладкие белые головы покажутся над поверхностью воды, подарив вам незабываемые эмоции!

Отправление на Соловецкий архипелаг.

Обед в кафе.

Экскурсия «История Соловецкого Архипелага». Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то, с чего мы начнём, и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.

Возвращение в п. Рабочеостровск.

Ужин в кафе.

21:00 – 00:00 Переезд в п. Калевалу.

Размещение на базе отдыха «ВелТ» в двухместные номера «стандарт» в коттедже «Полярная звезда».

Архипелаг Кузова. Соловецкие островаАрхипелаг Кузова. Соловецкие островаАрхипелаг Кузова. Соловецкие островаАрхипелаг Кузова. Соловецкие островаАрхипелаг Кузова. Соловецкие островаАрхипелаг Кузова. Соловецкие острова
4 день

Экскурсия «Калевала - родина эпоса». Карельская трапеза

Завтрак.

Экскурсия «Калевала — родина эпоса».

Наша экскурсия — не лубок и не кокошники! Экскурсия и правда интересная.

Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях края, о жизни простых карел, посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию этнокультурного центра «KALEVALATALO», сфотографируетесь у «визитной карточки» Калевалы — реликтовой «сосны Лённрота».

Почему карелы стали пить кофе раньше, чем чай? Зачем были нужны детские куклы в карельской избе? И ещё с десяток «Да вы что?!»

И, конечно же, история создания всемирноизвестного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа.

Обед.

Свободное время.

Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «SHAMANI».

Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров северной карельской природы.

Традиционные блюда Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая; жаркое из лосятины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки.

И конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама», чай на калевальских травах. Всё это в окружении сотни свечей.

Экскурсия «Калевала - родина эпоса». Карельская трапезаЭкскурсия «Калевала - родина эпоса». Карельская трапезаЭкскурсия «Калевала - родина эпоса». Карельская трапезаЭкскурсия «Калевала - родина эпоса». Карельская трапеза
5 день

Водопад Куми-порог

Завтрак.

Сегодня увидим ещё одно сокровище северной Карелии.

Отправляемся на целый день в путешествие к водопаду Куми-порог. Одно из самых выдающихся природных достопримечательностей северной Карелии, и не только.

По пути следования остановки (90 км в одну сторону):

  • на линии фронта II Мировой войны – высота Кис-Кис;
  • родник в лесу;
  • порог Каллиокоски.

Далее следуем вдоль государственной границы с Финляндией.

Прибытие на водопад.

Наслаждаемся красотой.

Желающие рыбачат, собирают грибы и ягоды.

Пикник около водопада: уха, копченая рыбка, «лесной чай» из трав и пр.

В хорошую погоду можно искупаться у подножья водопада.

Водопад-великан Куми расположен на реке Войница.

В советские времена, да и сейчас, водопад находился на закрытой и запретной приграничной территории, поэтому слава об этом водопаде «находилась в тени».

Высота Куми составляет чуть более 14 метров.

Куми-порогу уступают известные водопады Карелии, такие как Юкан на Кулисмайоки (около 12-13 м), Кивакка на Оланге (12 м) и даже знаменитый Кивач на Суне (10,7 м).

Именно Куми-порог правильно считать самым высоким водопадом в Карелии.

А среди равнинных водопадов всего европейского континента Куми занимает почётное третье место, уступая лишь Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски на Кутсайоки в Мурманской области (18 м).

Возвращение на базу отдыха.

Свободный вечер.

Обратите внимание! Водопад находится в пограничной зоне. Гражданам РФ обязательно при себе иметь гражданский паспорт. Дети должны иметь свидетельство о рождении. Гражданам иных государств въезд в пограничную зону запрещен.

Водопад Куми-порогВодопад Куми-порогВодопад Куми-порогВодопад Куми-порогВодопад Куми-порог
6 день

Свободный день

Завтрак.

Самостоятельный отдых.

Экскурсии на выбор за дополнительную плату:

  • аренда весельных лодок, SUP-досок, велосипедов, самокатов, байдарки;
  • прогулки с хаски;
  • баня;
  • путешествие «Лесными тропами» на квадроцикле;
  • рафтинг по реке Пистойоки на целый день.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Путешествие «Лесными тропами» на квадроциклах

Завтрак или сухой паёк в дорогу для тех, кто уезжает рано утром. Сдача номеров.

Прощание с Калевалой.

Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.

Рекомендуемые поезда:

  • № 91 (Мурманск — Москва через Кемь в 10:10. Трансфер в Кемь в 06:30.
  • № 15 (Мурманск — Москва через Кемь в 06:17. Трансфер в Кемь в 02:30.
  • № 11 (Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь в 20:38. Трансфер в Кемь в 16:30.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях по программе.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 101 400 руб.

Доплата за одноместное размещение – 14 000 рублей.

Детям до 12 лет предоставляется скидка – 1 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Гандвик»

1 ночь

Отель «Гандвик» располагается в Беломорске, в шаговой доступности от красивейшей реки.

Для удобства постояльцев на территории работает Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В туре предусмотрено проживание в 1-2 местных номерах категории «стандарт».

Основные объекты инфраструктуры в шаговой доступности.

Номера представлены различной категории. В каждом установлена необходимая качественная мебель и современная техника.

Здесь работает бар, в котором подают различные закуски и напитки. Также рядом имеется кафе, в котором можно пообедать или поужинать.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 2 км езды.

Отель «Гандвик»Отель «Гандвик»Отель «Гандвик»Отель «Гандвик»Отель «Гандвик»
Парк-отель «Юма»

1 ночь

Парк-отель «Юма» расположен на севере Карелии, при въезде в город Кемь. Рядом с отелем расположены железнодорожный вокзал и автобусная станция.

В туре предусмотрено проживание в 1-2 местных номерах категории «стандарт».

Для размещения гостей предлагаются различные варианты: от стандартных номеров до семейных апартаментов с тремя комнатами.

Расстояние от трассы «КОЛА» составляет 15 км. До причала в посёлке Рабочеостровск — 13 км.

На территории отеля есть бесплатная частная парковка. Также здесь работает кафе и спа-комплекс с бассейном.

Проживание с домашними животными возможно при предварительном согласовании.

Парк-отель «Юма»Парк-отель «Юма»Парк-отель «Юма»Парк-отель «Юма»
База отдыха «ВелТ»

4 ночи

Коттеджный комплекс «ВелТ» — один из известных и востребованных объектов размещения в Калевале.

Комплекс имеет удобное расположение на побережье озера Куйто, вблизи центральной части поселка, рядом с сосновым бором.

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах «стандарт» в коттедже «Полярная звезда».

К услугам гостей — уютные домики-коттеджи, полностью оснащенные для комфортного отдыха за городом. Каждый из них оформлен в современном эко-стиле. Здания оборудованы автономной системой горячего водоснабжения и отопления. В комнатах установлены мягкие кровати, удобная мебель для хранения вещей, а также вся необходимая техника для отдыха. Ванные комнаты и удобства находятся в домах.

Коттеджный комплекс расположен в районе, который граничит с Финляндией, на уровне Соловецких островов. До ближайшего железнодорожного вокзала расстояние составляет не более 2 км.

База отдыха «ВелТ»База отдыха «ВелТ»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях "Гандвик" (1 ночь), "Юма" (1 ночь), "ВелТ" (4 ночи)
  • Питание, указанное в программе (7 завтраков, 5 обедов, 1 ужин)
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты
  • Аренда водного транспорта на посещаемые острова
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно
  • Услуги за доп. плату
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Беломорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • тёплая одежда (толстовка/худи/кофта) и лёгкая куртка;
  • дождевик и зонт — обязательно;
  • головной убор (кепка или панама) для защиты от солнца;
  • удобная непромокаемая обувь с хорошим сцеплением для пешеходных прогулок;
  • репелленты (средства от комаров и мошек).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Водопад Куми-порог находится в пограничной зоне.

Гражданам РФ обязательно при себе иметь гражданский паспорт.

Дети должны иметь свидетельство о рождении.

Гражданам иных государств въезд в пограничную зону запрещен.

Обратите внимание перед покупкой ж/д билетов: начало тура в городе Беломорске, окончание в Кеми.

В туре предусмотрены автобусные переезды на большие расстояния, поездки на водном транспорте на острова и продолжительные пешеходные прогулки. Пожалуйста, учтите данные особенности при выборе тура.

В тур включена дополнительная медицинская страховка на весь период путешествия.

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.

Можно в тур с детьми и есть ли для них скидки?

Рекомендуемый возраст участников — 7+. Если дети младше хорошо переносят такие нагрузки, их участие возможно по согласованию.

Детям до 12 лет предоставляется скидка – 1 500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

