1 день

Беломорск и Беломорско-Балтийский канал

Прибытие в город Беломорск из Москвы на поезде 242А и из Санкт-Петербурга на поезде 012Ч.

Предварительное начало программы в 10:00–11:00, но может подстраиваться под время прибытия указанных поездов.

Трансфер в отель «Гандвик».

Завтрак.

11:00 Пешеходная обзорная экскурсия по Беломорску.

Беломорск — маленький городок, величественно растянувшийся вдоль побережья Белого моря.

Первое упоминание о селе Сорока, исторической части города, встречается в купчей от 1419 года, что позволяет в 2019 году отпраздновать его 600-летний юбилей.

В XI-XII веках побережье Белого моря начали заселять выходцы из Новгорода, назвавшие себя поморами. Они создали свой поморский говор и хозяйство, полагаясь на ресурсы моря: рыбную ловлю, охоту, китобойный промысел, судостроение и солеварение.

Обед в кафе.

Экскурсия по Беломорско-Балтийскому каналу на катере – уникальная возможность узнать историю одного из самых амбициозных и трагичных строительных проектов Советского Союза.

Канал длиной 227 километров был построен по указанию И. В. Сталина всего за двадцать месяцев — с сентября 1931 года по апрель 1933 года.

Во время экскурсии вы сможете увидеть не только сам канал, но и его многочисленные гидротехнические сооружения: 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков и 49 дамб, возведенных исключительно силами заключенных, без использования машин и привлеченной рабочей силы.

Эта экскурсия — не только путешествие по воде, но и погружение в исторические события, оставившие глубокий след в памяти народа.

Трансфер в отель.

Заселение в 1–2-местные номера категории «стандарт».

