Вдали от популярных туристических маршрутов вы откроете для себя тайны русского севера, узнаете удивительные этнографические истории, полюбуетесь живописными пейзажами и вдохнёте чистый воздух. Этот тур предназначен для тех, кто ценит красоту северной природы и умиротворение.
Программа тура по дням
Беломорск и Беломорско-Балтийский канал
Прибытие в город Беломорск из Москвы на поезде 242А и из Санкт-Петербурга на поезде 012Ч.
Предварительное начало программы в 10:00–11:00, но может подстраиваться под время прибытия указанных поездов.
Трансфер в отель «Гандвик».
Завтрак.
11:00 Пешеходная обзорная экскурсия по Беломорску.
Беломорск — маленький городок, величественно растянувшийся вдоль побережья Белого моря.
Первое упоминание о селе Сорока, исторической части города, встречается в купчей от 1419 года, что позволяет в 2019 году отпраздновать его 600-летний юбилей.
В XI-XII веках побережье Белого моря начали заселять выходцы из Новгорода, назвавшие себя поморами. Они создали свой поморский говор и хозяйство, полагаясь на ресурсы моря: рыбную ловлю, охоту, китобойный промысел, судостроение и солеварение.
Обед в кафе.
Экскурсия по Беломорско-Балтийскому каналу на катере – уникальная возможность узнать историю одного из самых амбициозных и трагичных строительных проектов Советского Союза.
Канал длиной 227 километров был построен по указанию И. В. Сталина всего за двадцать месяцев — с сентября 1931 года по апрель 1933 года.
Во время экскурсии вы сможете увидеть не только сам канал, но и его многочисленные гидротехнические сооружения: 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков и 49 дамб, возведенных исключительно силами заключенных, без использования машин и привлеченной рабочей силы.
Эта экскурсия — не только путешествие по воде, но и погружение в исторические события, оставившие глубокий след в памяти народа.
Трансфер в отель.
Заселение в 1–2-местные номера категории «стандарт».
Музей Карельского фронта. Беломорские петроглифы. Музей «Поморье»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Мы убеждены, что есть такие музеи, ради которых можно преодолеть сотни километров. Музей Карельского фронта – один из таких.
Он расположен в здании бывшей школы, которое во время войны стало штабом Карельского фронта.
Это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о конкретном фронте.
Уникальная экспозиция с большим количеством подлинных раритетных экспонатов и увлекательный рассказ экскурсовода последовательно погрузят вас в историю.
Эмоции от Аллеи Героев, которая расположена в последнем зале, сложно будет описать словами.
Экскурсия на Беломорские петроглифы.
Петроглифы — это изображения, выбитые древним человеком на гранитных скалах.
Этим рисункам не менее 7 тысяч лет, и у вас есть возможность совершить увлекательное путешествие в гости к первобытному охотнику.
Большинство рисунков здесь связаны с тематикой охоты на лосей, тюленей и птиц. Но также вы сможете найти здесь изображения лодок, людей в разных «жизненных ситуациях», лосей — маленьких и больших гигантов до 3,5 метров в длину.
Эти изображения — не только настоящий шедевр мирового искусства, но и подлинная история наших предков.
В 2021 году Беломорские петроглифы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед в кафе.
Переезд в город Кемь.
Посещение карельского музея «Поморье».
Кемь веками была «столицей» поморского края мореходов.
В составе коллекций музея — предметы быта, труда, народного декоративно-прикладного искусства, отображающие жизнь поморов — особого субэтноса русского народа.
Трансфер в отель «Юрма», в 1–2-местные номера категории «стандарт».
Поморский ужин в отеле.
Архипелаг Кузова. Соловецкие острова
Завтрак. Освобождение номеров.
Вещи оставляем в отеле.
07:00 Трансфер в п. Рабочеостровск.
07:30 Из пассажирского порта по Белому морю вы отправитесь на Архипелаг Кузова.
Путешествие начнется с посадки на мощный морской катер, который всего за 30 минут доставит вас на один из островов архипелага.
Высаживаемся на Немецкий Кузов и в сопровождении опытного и невероятно интересного гида совершаем постепенное восхождение на вершину – 140 метров.
Головокружительной красоты уникальной северной природы, россыпи островов на глади бескрайнего моря оставляют неизгладимый след в душе каждого, кто поднялся на вершину Немецкого Кузова.
Вы узнаете, где были стоянки древних саамов, увидите настоящие сейды и лабиринты.
Небольшая остановка у острова Большой Топ — это маленький, но очень живописный остров с красивым маяком, покрытый уникальной северной растительностью.
Острова Топы — излюбленные места для беломорской фауны: в хорошую погоду здесь любят отдыхать многочисленные птицы, тюлени, нерпы и морские зайцы, на поверхности острова можно увидеть сверкающие кристаллы белого кварца.
Далее отправляемся в гости к северным белым китам — на Белужий мыс.
Это одно из немногих мест на планете, где при хорошей погоде можно наблюдать белух в естественной среде обитания.
Белухи — осторожные животные, но если не шуметь и повнимательнее всматриваться в горизонт, то гладкие белые головы покажутся над поверхностью воды, подарив вам незабываемые эмоции!
Отправление на Соловецкий архипелаг.
Обед в кафе.
Экскурсия «История Соловецкого Архипелага». Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то, с чего мы начнём, и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.
Возвращение в п. Рабочеостровск.
Ужин в кафе.
21:00 – 00:00 Переезд в п. Калевалу.
Размещение на базе отдыха «ВелТ» в двухместные номера «стандарт» в коттедже «Полярная звезда».
Экскурсия «Калевала - родина эпоса». Карельская трапеза
Завтрак.
Экскурсия «Калевала — родина эпоса».
Наша экскурсия — не лубок и не кокошники! Экскурсия и правда интересная.
Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях края, о жизни простых карел, посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию этнокультурного центра «KALEVALATALO», сфотографируетесь у «визитной карточки» Калевалы — реликтовой «сосны Лённрота».
Почему карелы стали пить кофе раньше, чем чай? Зачем были нужны детские куклы в карельской избе? И ещё с десяток «Да вы что?!»
И, конечно же, история создания всемирноизвестного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа.
Обед.
Свободное время.
Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «SHAMANI».
Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров северной карельской природы.
Традиционные блюда Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая; жаркое из лосятины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки.
И конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама», чай на калевальских травах. Всё это в окружении сотни свечей.
Водопад Куми-порог
Завтрак.
Сегодня увидим ещё одно сокровище северной Карелии.
Отправляемся на целый день в путешествие к водопаду Куми-порог. Одно из самых выдающихся природных достопримечательностей северной Карелии, и не только.
По пути следования остановки (90 км в одну сторону):
- на линии фронта II Мировой войны – высота Кис-Кис;
- родник в лесу;
- порог Каллиокоски.
Далее следуем вдоль государственной границы с Финляндией.
Прибытие на водопад.
Наслаждаемся красотой.
Желающие рыбачат, собирают грибы и ягоды.
Пикник около водопада: уха, копченая рыбка, «лесной чай» из трав и пр.
В хорошую погоду можно искупаться у подножья водопада.
Водопад-великан Куми расположен на реке Войница.
В советские времена, да и сейчас, водопад находился на закрытой и запретной приграничной территории, поэтому слава об этом водопаде «находилась в тени».
Высота Куми составляет чуть более 14 метров.
Куми-порогу уступают известные водопады Карелии, такие как Юкан на Кулисмайоки (около 12-13 м), Кивакка на Оланге (12 м) и даже знаменитый Кивач на Суне (10,7 м).
Именно Куми-порог правильно считать самым высоким водопадом в Карелии.
А среди равнинных водопадов всего европейского континента Куми занимает почётное третье место, уступая лишь Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски на Кутсайоки в Мурманской области (18 м).
Возвращение на базу отдыха.
Свободный вечер.
Обратите внимание! Водопад находится в пограничной зоне. Гражданам РФ обязательно при себе иметь гражданский паспорт. Дети должны иметь свидетельство о рождении. Гражданам иных государств въезд в пограничную зону запрещен.
Свободный день
Завтрак.
Самостоятельный отдых.
Экскурсии на выбор за дополнительную плату:
- аренда весельных лодок, SUP-досок, велосипедов, самокатов, байдарки;
- прогулки с хаски;
- баня;
- путешествие «Лесными тропами» на квадроцикле;
- рафтинг по реке Пистойоки на целый день.
Путешествие «Лесными тропами» на квадроциклах
Завтрак или сухой паёк в дорогу для тех, кто уезжает рано утром. Сдача номеров.
Прощание с Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 91 (Мурманск — Москва через Кемь в 10:10. Трансфер в Кемь в 06:30.
- № 15 (Мурманск — Москва через Кемь в 06:17. Трансфер в Кемь в 02:30.
- № 11 (Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь в 20:38. Трансфер в Кемь в 16:30.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях по программе.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 101 400 руб.
Доплата за одноместное размещение – 14 000 рублей.
Детям до 12 лет предоставляется скидка – 1 500 рублей.
Варианты проживания
Отель «Гандвик»
Отель «Гандвик» располагается в Беломорске, в шаговой доступности от красивейшей реки.
Для удобства постояльцев на территории работает Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В туре предусмотрено проживание в 1-2 местных номерах категории «стандарт».
Основные объекты инфраструктуры в шаговой доступности.
Номера представлены различной категории. В каждом установлена необходимая качественная мебель и современная техника.
Здесь работает бар, в котором подают различные закуски и напитки. Также рядом имеется кафе, в котором можно пообедать или поужинать.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 2 км езды.
Парк-отель «Юма»
Парк-отель «Юма» расположен на севере Карелии, при въезде в город Кемь. Рядом с отелем расположены железнодорожный вокзал и автобусная станция.
В туре предусмотрено проживание в 1-2 местных номерах категории «стандарт».
Для размещения гостей предлагаются различные варианты: от стандартных номеров до семейных апартаментов с тремя комнатами.
Расстояние от трассы «КОЛА» составляет 15 км. До причала в посёлке Рабочеостровск — 13 км.
На территории отеля есть бесплатная частная парковка. Также здесь работает кафе и спа-комплекс с бассейном.
Проживание с домашними животными возможно при предварительном согласовании.
База отдыха «ВелТ»
Коттеджный комплекс «ВелТ» — один из известных и востребованных объектов размещения в Калевале.
Комплекс имеет удобное расположение на побережье озера Куйто, вблизи центральной части поселка, рядом с сосновым бором.
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах «стандарт» в коттедже «Полярная звезда».
К услугам гостей — уютные домики-коттеджи, полностью оснащенные для комфортного отдыха за городом. Каждый из них оформлен в современном эко-стиле. Здания оборудованы автономной системой горячего водоснабжения и отопления. В комнатах установлены мягкие кровати, удобная мебель для хранения вещей, а также вся необходимая техника для отдыха. Ванные комнаты и удобства находятся в домах.
Коттеджный комплекс расположен в районе, который граничит с Финляндией, на уровне Соловецких островов. До ближайшего железнодорожного вокзала расстояние составляет не более 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях "Гандвик" (1 ночь), "Юма" (1 ночь), "ВелТ" (4 ночи)
- Питание, указанное в программе (7 завтраков, 5 обедов, 1 ужин)
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты
- Аренда водного транспорта на посещаемые острова
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Услуги за доп. плату
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплая одежда (толстовка/худи/кофта) и лёгкая куртка;
- дождевик и зонт — обязательно;
- головной убор (кепка или панама) для защиты от солнца;
- удобная непромокаемая обувь с хорошим сцеплением для пешеходных прогулок;
- репелленты (средства от комаров и мошек).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Водопад Куми-порог находится в пограничной зоне.
Гражданам РФ обязательно при себе иметь гражданский паспорт.
Дети должны иметь свидетельство о рождении.
Гражданам иных государств въезд в пограничную зону запрещен.
Обратите внимание перед покупкой ж/д билетов: начало тура в городе Беломорске, окончание в Кеми.
В туре предусмотрены автобусные переезды на большие расстояния, поездки на водном транспорте на острова и продолжительные пешеходные прогулки. Пожалуйста, учтите данные особенности при выборе тура.
В тур включена дополнительная медицинская страховка на весь период путешествия.
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Можно в тур с детьми и есть ли для них скидки?
Рекомендуемый возраст участников — 7+. Если дети младше хорошо переносят такие нагрузки, их участие возможно по согласованию.
Детям до 12 лет предоставляется скидка – 1 500 рублей.