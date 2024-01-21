3 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак в гостинице.

По желанию за дополнительную плату (заказ при бронировании тура, оплата — на туре гиду):

1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Стоимость — 700 руб. /чел.

2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.

Стоимость: взрослый — 2 500 руб. /чел.; ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.

3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность —3–3,5 часа).

Период проведения экскурсии: июль–август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.

Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага.

Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.

Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море.

В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.

Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере.

Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.

Стоимость — 3000 руб. /чел.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.