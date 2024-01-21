Приглашаем Вас в путешествие в этот суровый, но невероятно красивый край! Вы увидите Белое море с самой высокой горы острова — Секирной.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь
Вечером приезд на поезде в город Кемь (№ 092, № 016 «Москва — Мурманск»):
- поезд № 092 — прибытие в субботу вечером;
- поезд № 016 — прибытие в ночь с субботы на воскресенье.
Встреча у входа в здание ж/д вокзала.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).
Размещение (проживание в ночь с субботы на воскресенье).
Для тех, кто приезжает другими поездами или на своем транспорте, заселение возможно в субботу по расчетному часу с 14:00.
Экскурсия по Соловецкому кремлю
Завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки. 2-часовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Размещение после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность — 3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за доп. плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность — 3 часа).
Морская прогулка на морском катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость — 1 300 руб. /чел.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак в гостинице.
По желанию за дополнительную плату (заказ при бронировании тура, оплата — на туре гиду):
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Стоимость — 700 руб. /чел.
2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
Стоимость: взрослый — 2 500 руб. /чел.; ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.
3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность —3–3,5 часа).
Период проведения экскурсии: июль–август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.
Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага.
Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.
Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море.
В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.
Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере.
Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.
Стоимость — 3000 руб. /чел.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад"
Завтрак.
После завтрака —освобождение номеров (по расчетному часу до 10:00).
Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (продолжительность — 3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Свободное время.
Трансфер из гостиницы на причал к 15:30.
16:00 Отправление теплохода с Соловков в г. Кемь.
По запросу возможно более позднее время отправления с Соловков — в 19:00.
18:00 Прибытие на материк.
Трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь.
Можно забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков. На следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь. Отъезд на утреннем поезде «Мурманск — Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и в туркомлексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|«Причал» (Кемь) +
«Соловецкая слобода» (Соловки)
|33 600 руб. /чел. в 2-местном номере
47 700 руб. /чел. 1-местное размещение
25 900 руб. /чел. на доп. месте
|«Причал» (Кемь) +
«Соловки-Отель» (Соловки)
|34 300 руб. /чел. в 2-местном номере
48 900 руб. /чел. 1-местное размещение
25 900 руб. /чел. на доп. месте
В гостиницах все номера с раздельными кроватями.
Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет, самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.
Скидка детям до 9 лет включительно — 2 000 руб. /чел.
Возможно забронировать доп. ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков за доп. плату (завтрак не включен в стоимость):
- двухместный номер — 1 800 руб. /чел.;
- одноместный номер — 3 200 руб. /чел.;
- доп. место — 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Причал»
Это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от ж/двокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Около Туркомплекса, остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1).
К услугам гостей 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Отель «Соловецкая слобода»
Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера «Люкс», одно- и четырехместные номера.
Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.
К услугам гостей бесплатный WiFi в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Гостиница «Соловки-Отель»
Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища. Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.
2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном. Площадь – 25 м2.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
- Питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
- 3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому КремлюГора Секирная. Свято-Вознесенский скитБотанический сад
- Обзорная по Соловецкому Кремлю
- Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит
- Ботанический сад
- Транспортное обслуживание: переезд на теплоходе по Белому морю «Кемь - Соловки - Кемь» автобусные трансферы
- Переезд на теплоходе по Белому морю «Кемь - Соловки - Кемь»
- Автобусные трансферы
- Работа гида-сопровождающего все дни тура по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий при бронировании тура, оплата - на туре гиду) "Достопримечательности Большого Заяцкого острова" - 1 300 руб. /чел. "История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг." - 700 руб. /чел. морская прогулка по заливу Долгая губа (с дегустацией мидий):взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел. морская прогулка на остров Малая Муксалма - 3 000 руб. /чел
- «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
- «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 700 руб. /чел
- Морская прогулка по заливу Долгая губа (с дегустацией мидий):взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Морская прогулка на остров Малая Муксалма - 3 000 руб. /чел
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет, самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» - 500 руб. /чел
- Доп. ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (завтрак не включен в стоимость):двухместный номер - 1 800 руб. /чел. одноместный номер - 3 200 руб. /чел. доп. место - 1 500 руб. /чел
- Двухместный номер - 1 800 руб. /чел
- Одноместный номер - 3 200 руб. /чел
- Доп. место - 1 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
Как организовано питание на маршруте?
В стоимость тура включено 3 завтрака и 1 обед.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка или в других кафе.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».
Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?
- Возможны проблемы с доступом в интернет. На островах качество интернета низкое и wi-fi может быть с нестабильным сигналом.
- Возьмите с собой наличные деньги. На Соловках нет банкоматов, карты принимают не везде.
- Переправа на Соловки происходит на водном транспорте. Если вас может укачать, возьмите с собой средства от укачивания.
Где начинаются экскурсии?
Все экскурсии начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по метеоусловиям заказчику возвращается полная стоимость за неоказанные услуги. С собой рекомендуется брать: дождевик, тёплую куртку для морского перехода, шапку, перчатки, удобную обувь, фотоаппарат.