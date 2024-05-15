Тур выходного дня на Соловки

Провести выходные дни на Соловках — это отличная возможность прикоснуться к тайнам этого удивительного места, в котором, как в зеркале, отражается история нашей страны.

Ваше путешествие начнется с посещения заповедника «Кивач»
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и экскурсии к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.

После отправитесь на теплоходе по Белому морю, на острове вас ожидает знакомство с Соловецким Кремлем.

А еще вы сможете побывать на Большом Заяцком острове, совершить морскую прогулку по заливу Долгая губа и посетить остров Малая Муксалма.

5
3 отзыва
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Водопад Кивач
Водопад Кивач
Отправитесь к одному из самых крупных равнинных водопадов Европы
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники

Программа тура по дням

1 день

Водопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского канала

Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (пл. Гагарина, д. 1)~10:00 (точное время сбора будет известно за 3–4 дня до заезда).

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Обед.

Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).

Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, где начинается водный путь, который соединял Онежское озеро и Белое море.

Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931–1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал», расположенный в пос. Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кеми.

Размещение в номерах с удобствами.

Водопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского каналаВодопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского каналаВодопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского каналаВодопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского канала
2 день

Соловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов. Дополнительная экскурсия на Заяцкий остров

Ранний подъем и завтрак.

Отправление на теплоходе на Соловки – двухчасовое путешествие по Белому морю.

Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу.

Туристы и гид идут пешком от причала до здания экскурсионного бюро, откуда начинается экскурсия. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа).

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.

Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед.

По желанию за доп. плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 минут).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Стоимость — 1 300 руб. /чел.

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов – живописный природный уголок на берегу Белого моря, где находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

Соловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов. Дополнительная экскурсия на Заяцкий островСоловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов. Дополнительная экскурсия на Заяцкий островСоловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов. Дополнительная экскурсия на Заяцкий островСоловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов. Дополнительная экскурсия на Заяцкий островСоловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов. Дополнительная экскурсия на Заяцкий остров
3 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак.

По желанию за доп. плату (заказ при бронировании тура, оплата — на туре гиду):

  • Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность 2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Стоимость — 1 300 руб. /чел.

  • Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой легкий перекус и напитки.

Стоимость: взрослый — 2 500 руб. /чел.; ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.

  • Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность 3–3,5 часа).

Период проведения экскурсии: июль – август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.

Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага.

Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.

Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море.

В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.

Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере.

Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.

Стоимость — 3 000 руб. /чел.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

Трансфер из гостиницы на причал к 18:30.

19:00 Отправление с Соловков обратно.

21:00 Прибытие на материк.

Трансфер на ж/д вокзал в г. Кеми.

Отправление ночным поездом.

Обратите внимание: для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 011Ч (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).

Можно забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (заявка и оплата при бронировании тура):

  • В этом случае на следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
  • Отъезд на утреннем поезде «Мурманск — Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Проживание

Тур предусматривает размещения в туркомплексе в г. Кемь и в одной из гостиниц на Соловецких островах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы Двухместное размещениеОдноместное размещениеДоп. место
Туркомплекс «Причал» (г. Кемь) +
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки) 		29 95038 50025 900
Туркомплекс «Причал» (г. Кемь) +
Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)		30 50039 20025 900

Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет, самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.

Возможно забронировать доп. ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков за доп. плату (завтрак не включен в стоимость; заявка и оплата при бронировании тура):

  • двухместный номер — 1 800 руб. /чел.;
  • одноместный номер — 3 500 руб. /чел.;
  • доп. место — 1 600 руб. /чел.

Скидки:

  • ребенок до 7 лет — 2 500 руб.;
  • ребенок от 8 до 9 лет — 1 800 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Причал»

1 ночь

Гостиница «Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км. от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Около Туркомплекса, остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1).

Гостиница «Причал»Гостиница «Причал»Гостиница «Причал»Гостиница «Причал»Гостиница «Причал»Гостиница «Причал»Гостиница «Причал»Гостиница «Причал»

Отель «Соловецкая слобода»

1 ночь

Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера «Люкс», одно- и четырехместные номера.

Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.

К услугам гостей бесплатный WiFi в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.

Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»

Гостиница «Соловки-Отель»

1 ночь

Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища. Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.

Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.

2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер площадью 25 м2, с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.

Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Кемь, 1 ночь на Соловках)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии: заповедник «Кивач» экскурсия на Беломорско-Балтийский каналобзорная по Соловецкому Кремлю
  • Заповедник «Кивач»
  • Экскурсия на Беломорско-Балтийский канал
  • Обзорная по Соловецкому Кремлю
  • Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
  • Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
  • Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 1 300 руб. /чел
  • Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
  • Взрослый - 2 500 руб. /чел
  • Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
  • Морская прогулка на остров Малая Муксалма - 3 000 руб. /чел
  • Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
  • Доп. ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (завтрак не включен в стоимость заявка и оплата при бронировании тура):двухместный номер - 1 800 руб. /чел. одноместный номер - 3 500 руб. /чел. доп. место - 1 600 руб. /чел
  • Двухместный номер - 1 800 руб. /чел
  • Одноместный номер - 3 500 руб. /чел
  • Доп. место - 1 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь:
    • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
    • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20–30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно);
    • очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?

Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка.

Обратите внимание на информацию о питании в описании тура. Мы четко прописываем, какое питание включено в стоимость тура.

Где покушать на Соловках: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Кают-компания», расположенном в центре поселка, или в других кафе.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Какие есть особенности в туре?

Экскурсии начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком.

К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.

Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 мая 2024
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
А
3 мая 2024
Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
Ю
6 мар 2024
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии
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очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали

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