Ваше путешествие начнется с посещения заповедника «Кивач»
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Водопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского канала
Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (пл. Гагарина, д. 1)~10:00 (точное время сбора будет известно за 3–4 дня до заезда).
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, где начинается водный путь, который соединял Онежское озеро и Белое море.
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931–1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал», расположенный в пос. Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кеми.
Размещение в номерах с удобствами.
Соловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов. Дополнительная экскурсия на Заяцкий остров
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки – двухчасовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу.
Туристы и гид идут пешком от причала до здания экскурсионного бюро, откуда начинается экскурсия. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за доп. плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 минут).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость — 1 300 руб. /чел.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов – живописный природный уголок на берегу Белого моря, где находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак.
По желанию за доп. плату (заказ при бронировании тура, оплата — на туре гиду):
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Стоимость — 1 300 руб. /чел.
- Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой легкий перекус и напитки.
Стоимость: взрослый — 2 500 руб. /чел.; ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.
- Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность 3–3,5 часа).
Период проведения экскурсии: июль – август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.
Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага.
Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.
Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море.
В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.
Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере.
Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.
Стоимость — 3 000 руб. /чел.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Трансфер из гостиницы на причал к 18:30.
19:00 Отправление с Соловков обратно.
21:00 Прибытие на материк.
Трансфер на ж/д вокзал в г. Кеми.
Отправление ночным поездом.
Обратите внимание: для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 011Ч (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).
Можно забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (заявка и оплата при бронировании тура):
- В этом случае на следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
- Отъезд на утреннем поезде «Мурманск — Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Проживание
Тур предусматривает размещения в туркомплексе в г. Кемь и в одной из гостиниц на Соловецких островах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. место
|Туркомплекс «Причал» (г. Кемь) +
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)
|29 950
|38 500
|25 900
|Туркомплекс «Причал» (г. Кемь) +
Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)
|30 500
|39 200
|25 900
Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет, самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.
Возможно забронировать доп. ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков за доп. плату (завтрак не включен в стоимость; заявка и оплата при бронировании тура):
- двухместный номер — 1 800 руб. /чел.;
- одноместный номер — 3 500 руб. /чел.;
- доп. место — 1 600 руб. /чел.
Скидки:
- ребенок до 7 лет — 2 500 руб.;
- ребенок от 8 до 9 лет — 1 800 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Причал»
Гостиница «Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км. от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Около Туркомплекса, остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1).
Отель «Соловецкая слобода»
Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера «Люкс», одно- и четырехместные номера.
Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.
К услугам гостей бесплатный WiFi в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Гостиница «Соловки-Отель»
Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища. Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.
2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер площадью 25 м2, с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Кемь, 1 ночь на Соловках)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсии: заповедник «Кивач» экскурсия на Беломорско-Балтийский каналобзорная по Соловецкому Кремлю
- Заповедник «Кивач»
- Экскурсия на Беломорско-Балтийский канал
- Обзорная по Соловецкому Кремлю
- Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 1 300 руб. /чел
- Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Морская прогулка на остров Малая Муксалма - 3 000 руб. /чел
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
- Доп. ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (завтрак не включен в стоимость заявка и оплата при бронировании тура):двухместный номер - 1 800 руб. /чел. одноместный номер - 3 500 руб. /чел. доп. место - 1 600 руб. /чел
- Двухместный номер - 1 800 руб. /чел
- Одноместный номер - 3 500 руб. /чел
- Доп. место - 1 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка.
Обратите внимание на информацию о питании в описании тура. Мы четко прописываем, какое питание включено в стоимость тура.
Где покушать на Соловках: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Кают-компания», расположенном в центре поселка, или в других кафе.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Какие есть особенности в туре?
Экскурсии начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком.
К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.