07:30 – 8:00 Отправление автобуса.
08:30 Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии».
10:00 Прибытие в г. Приозерск.
11:30 Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».
Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной энергетикой – протосаамские лабиринты и языческие капища.
Это уникальные каменные сооружения, тайна которых до сих пор не разгадана.
Здесь Вы, как и представители древних народов раньше, почувствуете покой, умиротворение и прилив сил.
12:30 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию.
13:30 Отправление на остров Койонсаари.
Этот остров – один из самых красивых в Ладожском озере, с его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток.
На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов, здесь открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.
На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии!
Внимание! Пеший маршрут составляет около 9 километров. Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.
На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании вы можете взять с собой купальные костюмы.
* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку на по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию).
18:30 Отправление в отель.
19:30 Заселение в отель. Свободное время. Отдых.
Отель, в котором вы будете проживать, находится в красивейшей локации – на берегу Ладожского озера.
А это не только красивый вид из номера, но и приятная прогулка на свежем воздухе.
09:00 Завтрак в отеле. Выселение.
10:20 Отправление автобуса в “Долину водопадов”.
11:00 Экопарк “Долина водопадов”.
Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.
Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт.
13:30 Обед в городе Сортавала.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:
Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!
19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.
20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.
08:00 Завтрак в отеле.
08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.
09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».
10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».
Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.
12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.
Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.
Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.
14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:
16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.
В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) трансфер в отель для Вас предусмотрен в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
08:00 Завтрак в отеле.
Свободное время или одна из 3-х программ на выбор:
Программы оплачиваются заранее при бронировании тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
Общее завершение для всех программ:
18:30 Посадка в автобус. Отправление в Санкт-Петербург.
21:00 Техническая остановка в Приозерске.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице на берегу Ладожского озера (1 ночь), в г. Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|Dbl
|Singl
|Dbl + 1
|Комфорт Драйв Парк Ладога + Стандарт отель в г. Сортавала (без завтрака) Уют, Импульс, Скандинавия
|14950
|21430
|13990
|Комфорт: Драйв Парк Ладога + Комфорт в г. Сортавала: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose
|17750
|24250
|16850
|Комфорт Драйв Парк Ладога + Премиум отели в г. Сортавала: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|19550
|27450
|18450
|Комфорт Драйв Парк Ладога + Премиум+ отель в г. Сортавала: Рантала
|27950
|42650
|26950
Отель «Драйв Парк Ладога» расположен в Березове, в непосредственной близости от Ладожского озера.
К услугам гостей открытый бассейн, терраса и сауна. В поселке находится музей Викингов и Краеведческий музей, где представлен инвентарь для стрельбы.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор и телефон. В собственной ванной комнате установлена ванна или душ.
Среди удобств в апартаментах — балкон, гостиная и мини-кухня с микроволновой печью, плитой и холодильником.
Каждое утро в отеле «Драйв Парк Ладога» подают завтрак. Гости могут поужинать в ресторане отеля и заказать любимый напиток в баре. Кроме того, в апартаментах установлены автоматы по продаже напитков и закусок.
В числе дополнительных удобств в отеле — общий лаундж, зал для проведения совещаний и зал для игры в бильярд и настольный теннис.
На территории и в окрестностях отеля популярны такие виды активного отдыха, как велоспорт и рыбалка.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.
В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.
В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1000 руб.
|Школьники
|650 руб.
|Студенты
|500 руб.
|60+
|500 руб.
|ВОВ и инвалиды I группы
|900 руб.
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Программа №1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно):
INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
Посещение ГЭС в Ляскеля.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.
Особенно примечательными считаются 2 вещи:
Остановка у Импилахтинское железной дороги.
Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.
Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.
Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.
Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.
Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.
Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Остановка у руин финской церкви.
Пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила, а также к могилам священников Алексея и Михаила Шепелевских.
Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.
Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний).
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.
А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.
В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.
Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
14:00 Возвращение в Сортавала.
Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.
Программа №2. Ладожские шхеры на скоростном катере (оплачивается отдельно).
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00!
Программа второй половины дня. Вы не сможете ее посетить, если вы отправляетесь на о. Валаам.
15:00 Прогулка на катере по Ладожским шхерам.
После водопадов вы можете выбрать свободное время или отправиться дополнительно на прогулку по Ладожским шхерам.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.
Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и заключают в себе воплощение северной красоты.
В ходе прогулки вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца, расположенную на одном из островов Ладоги, и узнаете ее нелегкую историю.
Также будете проплывать рядом с дачей Винтера, представительницей знаменитого в Сортавале архитектурного стиля «северный модерн», безлюдные острова, «падающую скалу» и пейзажи, с которых Николай Рерих писал свою картину «Предстоящий».
Чтобы посмотреть на всю чарующую красоту Ладоги не только с воды, вам нужно будет забраться повыше на необитаемом острове Хонкасало, где будет сделана высадка.
На острове есть гора, которую так и называют – «крыша Ладоги». С нее открываются сказочные виды озера.
Программа №3. Валаам. Экскурсия “Новый Иерусалим”:
Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.
09:00 Отправление на "Метеоре" на остров Валаам.
Внимание! Ориентировочное время проведения экскурсии – с 09:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00 (зависит от заполняемости "Метеоров").
Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.
Знакомство с главным ансамблем острова занимает первые 2 часа.
Вы прибываете на причал Монастырской бухты, откуда виднеется величественный Спасо-Преображенский собор, занимающий самую высокую точку острова.
Минуя гору Фавор, поклонившись часовне иконы Божией Матери «Знамение» мы окажемся у Святых врат.
За ними следуют монастырское каре, и жилые келейные корпуса.
Вызывает благоговение старейшая на острове Успенская церковь.
У вас также будет возможность почтить мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских – основателей монастыря.
В дневное время, по праздникам и некоторым церковным датам в монастыре проходят концерты хора певчих – неоспоримая гордость обители, сохраняющая в себе древнюю и красивую традицию знаменного церковного пения.
12:30 Обеденное время в трапезной.
Обед входит в стоимость тура. Вас ждет постная трапеза, приготовленная местными монахами.
13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму.
Никоновская бухта открывает нашему взору великолепную панораму Ладожского озера.
Местность вокруг носит названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наш путь лежит в направлении краснокирпичного Воскресенского скита, также его нарекают Новым Иерусалимом, за его сходство с храмом Гроба Господня в Израиле.
А в Гефсиманском саду вы увидите резную церковь Успения Пресвятой Богородицы, неподалеку от нее – деревянную часовню с иконой «Моление о Чаше».
16:00 Возвращение в г. Сортавала.
В первый день тура:
07:00 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:30 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:55 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".
08:00 Отправление автобуса от м. Озерки.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
18:30 Посадка в автобус. Отправление в Санкт-Петербург.
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
Точное время отправления вам сообщит ваш гид накануне или вам будет отправлено смс сообщение.
21:00 Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.
Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!