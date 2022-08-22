Четыре шага к сердцу Карелии

Продуманный тур, вобравший в себя все лучшее от карельской природы и все самое интересное от туристских площадок Карелии

5
3 отзыва
Продуманный тур, вобравший в себя все лучшее от карельской природы и все самое интересное от туристских площадок Карелии.

Древние места силы и водопады, прогулка на катере и легендарная “Рускеала”… 4-дневная программа, заряженная на впечатления! Это достаточно активный тур, который подойдет для молодежи, студентов, людей среднего возраста и пожилых людей в хорошей физической форме. Рекомендуем взять с собой удобные одежду и обувь!
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
Четыре шага к сердцу Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
При желании полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Быстроходный корабль «Метеор»
Быстроходный корабль «Метеор»
Вас ждет увлекательная прогулка по водным просторам Ладожского озера
Добудем полудграгоценный камень гранат
Добудем полудграгоценный камень гранат
При желании посетим места добычи и отколем себе кусочек на память о щедрой Карелии!
Остров Койонсаари
Остров Койонсаари
Зарядитесь энергией севера, познакомьтесь с протосаамскими лабиринтами, шепните желание одному из таинственных идолов
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетите самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озера

07:30 – 8:00 Отправление автобуса.

08:30 Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии».

10:00 Прибытие в г. Приозерск.

11:30 Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».

Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной энергетикой – протосаамские лабиринты и языческие капища.

Это уникальные каменные сооружения, тайна которых до сих пор не разгадана.

Здесь Вы, как и представители древних народов раньше, почувствуете покой, умиротворение и прилив сил.

12:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию.

13:30 Отправление на остров Койонсаари.

Этот остров – один из самых красивых в Ладожском озере, с его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток.

На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов, здесь открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.

На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии!

Внимание! Пеший маршрут составляет около 9 километров. Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.
На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании вы можете взять с собой купальные костюмы.

* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку на по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию).

18:30 Отправление в отель.

19:30 Заселение в отель. Свободное время. Отдых.

Отель, в котором вы будете проживать, находится в красивейшей локации – на берегу Ладожского озера.

А это не только красивый вид из номера, но и приятная прогулка на свежем воздухе.

Санкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озера
2 день

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала

09:00 Завтрак в отеле. Выселение.

10:20 Отправление автобуса в “Долину водопадов”.

11:00 Экопарк “Долина водопадов”.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт.

13:30 Обед в городе Сортавала.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!

19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.

20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала
3 день

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

08:00 Завтрак в отеле.

08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.

09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.

Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.

Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.

Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:

  • знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой;
  • смотровую площадку с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) трансфер в отель для Вас предусмотрен в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности
4 день

Свободное время или экскурсия на выбор

08:00 Завтрак в отеле.

Свободное время или одна из 3-х программ на выбор:

  • экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно);
  • Ладожские шхеры на скоростном катере (оплачивается отдельно);
  • Валаам. Экскурсия “Новый Иерусалим”.

Программы оплачиваются заранее при бронировании тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Общее завершение для всех программ:

18:30 Посадка в автобус. Отправление в Санкт-Петербург.

21:00 Техническая остановка в Приозерске.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Свободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выбор

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице на берегу Ладожского озера (1 ночь), в г. Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

Dbl SinglDbl + 1
Комфорт Драйв Парк Ладога + Стандарт отель в г. Сортавала (без завтрака) Уют, Импульс, Скандинавия149502143013990
Комфорт: Драйв Парк Ладога + Комфорт в г. Сортавала: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose177502425016850
Комфорт Драйв Парк Ладога + Премиум отели в г. Сортавала: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо195502745018450
Комфорт Драйв Парк Ладога + Премиум+ отель в г. Сортавала: Рантала279504265026950

Варианты проживания

Отель «Драйв Парк Ладога»

1 ночь

Отель «Драйв Парк Ладога» расположен в Березове, в непосредственной близости от Ладожского озера.

К услугам гостей открытый бассейн, терраса и сауна. В поселке находится музей Викингов и Краеведческий музей, где представлен инвентарь для стрельбы.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор и телефон. В собственной ванной комнате установлена ванна или душ.

Среди удобств в апартаментах — балкон, гостиная и мини-кухня с микроволновой печью, плитой и холодильником.

Каждое утро в отеле «Драйв Парк Ладога» подают завтрак. Гости могут поужинать в ресторане отеля и заказать любимый напиток в баре. Кроме того, в апартаментах установлены автоматы по продаже напитков и закусок.

В числе дополнительных удобств в отеле — общий лаундж, зал для проведения совещаний и зал для игры в бильярд и настольный теннис.

На территории и в окрестностях отеля популярны такие виды активного отдыха, как велоспорт и рыбалка.

Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс", "Скандинавия"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс", "Скандинавия"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс", "Скандинавия"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

2 ночи

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Отель «Рантала»

2 ночи

Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.

В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.

В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в отеле выбранной категории (3 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Посещение мест исполнения желаний
  • Посещение древних протосаамских лабиринтов и сейдов
  • Посещение живописных мест Северного Приладожья
  • Входной билет в экопарк Долина Водопадов
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомы
  • Входные билеты на территории национального парка "Ладожские шхеры"
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии» (включено с 01.06 по 31.08)
  • Увлекательные трассовые экскурсии по Карелии
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
  • Авторская трассовая экскурсия "Скалистый берег Кирьявалахти"
  • Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
  • Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
  • Экскурсия по острову Койонсаари с посещением природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
  • Долины мхов и природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1 900 р. /взр., 1400 ребенок до 9 лет включительно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 р. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71000 руб.
Школьники650 руб.
Студенты500 руб.
60+500 руб.
ВОВ и инвалиды I группы 900 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 4-й день тура?

Программа №1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно):

INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи:

  • первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала;
  • вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Остановка у руин финской церкви.

Пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила, а также к могилам священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

14:00 Возвращение в Сортавала.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.

Программа №2. Ладожские шхеры на скоростном катере (оплачивается отдельно).

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00!
Программа второй половины дня. Вы не сможете ее посетить, если вы отправляетесь на о. Валаам.

15:00 Прогулка на катере по Ладожским шхерам.

После водопадов вы можете выбрать свободное время или отправиться дополнительно на прогулку по Ладожским шхерам.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.

Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и заключают в себе воплощение северной красоты.

В ходе прогулки вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца, расположенную на одном из островов Ладоги, и узнаете ее нелегкую историю.

Также будете проплывать рядом с дачей Винтера, представительницей знаменитого в Сортавале архитектурного стиля «северный модерн», безлюдные острова, «падающую скалу» и пейзажи, с которых Николай Рерих писал свою картину «Предстоящий».

Чтобы посмотреть на всю чарующую красоту Ладоги не только с воды, вам нужно будет забраться повыше на необитаемом острове Хонкасало, где будет сделана высадка.

На острове есть гора, которую так и называют – «крыша Ладоги». С нее открываются сказочные виды озера.

Программа №3. Валаам. Экскурсия “Новый Иерусалим”:

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.

09:00 Отправление на "Метеоре" на остров Валаам.

Внимание! Ориентировочное время проведения экскурсии – с 09:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00 (зависит от заполняемости "Метеоров").
Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.

Знакомство с главным ансамблем острова занимает первые 2 часа.

Вы прибываете на причал Монастырской бухты, откуда виднеется величественный Спасо-Преображенский собор, занимающий самую высокую точку острова.

Минуя гору Фавор, поклонившись часовне иконы Божией Матери «Знамение» мы окажемся у Святых врат.

За ними следуют монастырское каре, и жилые келейные корпуса.

Вызывает благоговение старейшая на острове Успенская церковь.

У вас также будет возможность почтить мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских – основателей монастыря.

В дневное время, по праздникам и некоторым церковным датам в монастыре проходят концерты хора певчих – неоспоримая гордость обители, сохраняющая в себе древнюю и красивую традицию знаменного церковного пения.

12:30 Обеденное время в трапезной.

Обед входит в стоимость тура. Вас ждет постная трапеза, приготовленная местными монахами.

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму.

Никоновская бухта открывает нашему взору великолепную панораму Ладожского озера.

Местность вокруг носит названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наш путь лежит в направлении краснокирпичного Воскресенского скита, также его нарекают Новым Иерусалимом, за его сходство с храмом Гроба Господня в Израиле.

А в Гефсиманском саду вы увидите резную церковь Успения Пресвятой Богородицы, неподалеку от нее – деревянную часовню с иконой «Моление о Чаше».

16:00 Возвращение в г. Сортавала.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

07:00 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:30 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:55 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".

08:00 Отправление автобуса от м. Озерки.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия к лесным водопадам – трансфер забирает туристов от отеля;
  • экскурсии на о. Валаам, Ладожские шхеры – туристы самостоятельно добираются до точки сбора.

В последний день тура:

18:30 Посадка в автобус. Отправление в Санкт-Петербург.

Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

Точное время отправления вам сообщит ваш гид накануне или вам будет отправлено смс сообщение.

21:00 Техническая остановка в Приозерске.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.

Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 авг 2022
Я ездила в Карелию первый раз, выбрала самый длинный тур "Четыре шага к сердцу Карелии" с 19 по 22 августа 2022г.
От Карелии я в восторге, озёра, леса, водопады, камни! Спасибо большое экскурсоводам: Андрею Панину и особенно- Екатерине Хантимировой, за их увлекательные рассказы о Карелии.
Тур понравился, очень насыщенный.
Единственное, последний день был свободный и всего одна экскурсия на выбор, я выбрала -лесные водопады и место добычи полудрагоценного камня гранита, от экскурсии в восторге, но она закончилась в 14ч и до отправления автобуса, а именно 18.30-19ч пришлось сидеть на улице, т. к. город Сортавала маленький и особо смотреть нечего.
Пожелания-заполнить экскурсиями 4-й день.
Я живу далеко от Карелии и не могу себе позволить, туры выходного дня, поэтому хотелось посмотреть за 4 дня по максимуму.
Спасибо организаторам за интересный тур!
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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