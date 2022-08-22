Программа №1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно):

INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.

При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи:

первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала;

вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Остановка у руин финской церкви.

Пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила, а также к могилам священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

14:00 Возвращение в Сортавала.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.

Программа №2. Ладожские шхеры на скоростном катере (оплачивается отдельно).

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00!

Программа второй половины дня. Вы не сможете ее посетить, если вы отправляетесь на о. Валаам.

15:00 Прогулка на катере по Ладожским шхерам.

После водопадов вы можете выбрать свободное время или отправиться дополнительно на прогулку по Ладожским шхерам.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.

Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и заключают в себе воплощение северной красоты.

В ходе прогулки вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца, расположенную на одном из островов Ладоги, и узнаете ее нелегкую историю.

Также будете проплывать рядом с дачей Винтера, представительницей знаменитого в Сортавале архитектурного стиля «северный модерн», безлюдные острова, «падающую скалу» и пейзажи, с которых Николай Рерих писал свою картину «Предстоящий».

Чтобы посмотреть на всю чарующую красоту Ладоги не только с воды, вам нужно будет забраться повыше на необитаемом острове Хонкасало, где будет сделана высадка.

На острове есть гора, которую так и называют – «крыша Ладоги». С нее открываются сказочные виды озера.

Программа №3. Валаам. Экскурсия “Новый Иерусалим”:

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.

09:00 Отправление на "Метеоре" на остров Валаам.

Внимание! Ориентировочное время проведения экскурсии – с 09:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00 (зависит от заполняемости "Метеоров").

Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.

Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.

Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.

Знакомство с главным ансамблем острова занимает первые 2 часа.

Вы прибываете на причал Монастырской бухты, откуда виднеется величественный Спасо-Преображенский собор, занимающий самую высокую точку острова.

Минуя гору Фавор, поклонившись часовне иконы Божией Матери «Знамение» мы окажемся у Святых врат.

За ними следуют монастырское каре, и жилые келейные корпуса.

Вызывает благоговение старейшая на острове Успенская церковь.

У вас также будет возможность почтить мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских – основателей монастыря.

В дневное время, по праздникам и некоторым церковным датам в монастыре проходят концерты хора певчих – неоспоримая гордость обители, сохраняющая в себе древнюю и красивую традицию знаменного церковного пения.

12:30 Обеденное время в трапезной.

Обед входит в стоимость тура. Вас ждет постная трапеза, приготовленная местными монахами.

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму.

Никоновская бухта открывает нашему взору великолепную панораму Ладожского озера.

Местность вокруг носит названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наш путь лежит в направлении краснокирпичного Воскресенского скита, также его нарекают Новым Иерусалимом, за его сходство с храмом Гроба Господня в Израиле.

А в Гефсиманском саду вы увидите резную церковь Успения Пресвятой Богородицы, неподалеку от нее – деревянную часовню с иконой «Моление о Чаше».

16:00 Возвращение в г. Сортавала.