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В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Горный парк Рускеала, где за 4,5 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«По дороге к Рускеала, пока вы любуетесь живописными пейзажами, я расскажу историю местного горного дела и добычи мрамора»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Рускеальское королевство мрамора»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
«В сердце нашего маршрута будет горный парк Рускеала — природный шедевр Карелии и настоящий музей горного дела»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
«Горный парк Рускеала — одна из главных визитных карточек Карелии»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
«Познакомитесь с историей возникновения рускеальской каменоломни и заглянете в шахту парка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
«Парк Рускеала — вы сможете погулять по его ухоженным тропинкам, наслаждаясь видами на скалы и леса»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
«Однодневная поездка в парк «Рускеала» превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Карельская классика: Путешествие по Рускеале и Сортавале
Откройте для себя красоту Карелии в однодневной экскурсии по Рускеале и Сортавале. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Сортавала, ул. Кирова, 8
«Затем вы увидите дикий мраморный карьер – Рускеала 2»
Расписание: Среда, воскресенье
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190₽ за билет
Индивидуальная
5.5 часов
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Провести полдня в живописных природных уголках Карелии
Начало: В центре Сортавалы
«Следующая остановка — не тот популярный карьер «Рускеала», где всегда многолюдно»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕпифанова1 июня 2024Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
- ААнна28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть
- ЕЕкатерина28 мая 2024Отличная экскурсия! Людмила была в национальном костюме, что усиливало эффект погружения в местный калории!
- ООльга25 мая 2024Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,
- ММария15 мая 2024Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
- ЮЮлия15 мая 2024Хочу поблагодарить Эдуарда и Сергея за организацию такого классного и интересного мероприятия! Мы посещали с мужем чудесный город Сортавала, и решили,
- ВВера15 мая 2024Какая это была незабываемая экскурсия! До сих пор Карелия не отпускает) Безумное состояние покоя и умиротворенности. Как будто побывали в
- ЕЕвгений13 мая 2024В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили. 286342:
- ААнастасия10 мая 2024Невероятно интересно, красиво и впечатляюще! Уникальный маршрут и захватывающий рассказ влюбят Вас в Карелию❤️
- ААнна26 апреля 2024Парк очень красивый даже весной, когда на воде лёд. Зато в это время не так много туристов. Помимо парка Ярослав
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Рускеала»
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Сейчас в Сортавале в категории "Рускеала" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 190 до 14 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 414 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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