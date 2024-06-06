Д Даша На катере по заповедным островам (из Сортавалы) читать дальше и выбор времени большой! Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍 Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии! Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание

М Марина Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия читать дальше негилистке понравилось очень. Я ожидала бесконечного нытья и воплей" зачем ты меня сюда притащила". Ан не тут-то было. Ребенок с первых нот влился в процесс, задавал вопросы и соревновался со мной в поисках ответов и заданий. Отсылка к Выборгу так же сыграла свою роль, ибо там мы уже были годом ранее, и теперь, вооружившись чемоданами полученных здесь знаний, можно повторить визит. Параллельно с процессом поиска, Екатерина, являясь кладезем информации о городе и его жителях, рассказывала столько интересного, что теперь мы просто обязаны посетить старое финское кладбище и бывшую мужскую гимназию…. На этом дочь настаивает. В общем низкий поклон и благодарных экскурсантов:) спасибо огромное. Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-

В Варвара По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!

С Светлана По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.

А Анастасия В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️

Е Екатерина Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.

Ю Юлия По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!

Е Елена Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день читать дальше большой любовью к своему краю Ярослав построил экскурсию. Мы узнали очень много интересного и сами влюбились в Карелию. Большое спасибо, Ярослав! Если кто-то ещё не побывал у Ярослава на экскурсия, то мы очень советуем побывать. На следующий год обязательно посетил ещё экскурсии с Ярославом! Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С

Е Елена Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!