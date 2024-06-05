1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
«Вы полюбуетесь девственной природой Карелии, услышите историю мыса Импиниеми и узнаете о добыче сердобольского гранита»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
«Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
«Напротив вы увидите разрушенную землетрясениями темную гору Лоухиваара, которая погружает в далекое прошлое Карелии — к песням легендарной Калевалы»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250₽ за человека
Мини-группа
2 часа
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
«Кроме того, вы узнаете о современной жизни в центре Ладожской Карелии, деятельности местных жителей, их досуге»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«Карелия богата потрясающими видами и местами силы»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
«Карелия — это сакральное место, обитель знахарей и мистиков моего народа, вепсов»
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 350₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
«Каякинг среди пейзажей Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
«В России они встречаются только в Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
«Горный парк Рускеала — одна из главных визитных карточек Карелии»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
«Мраморно-изумрудная сказка Карелии»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
«Шаг за шагом преодолевая мшистые скалы и тайгу, вы пройдете сквозь века Карелии и откроете пару ее мифов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
«Карелия запомнится вам завораживающими пейзажами: скалами, лесами, реками и водопадами»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
«Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе могут лишь местные жители»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
«Это путешествие в мир первозданной, аутентичной Карелии и ее христианских святынь»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
«Поход на гору Хийденвуори с великолепным видом на Ладожские шхеры и каякинг на одном из заповедных озер Карелии, где всегда спокойная вода, а также посещение одного из спрятанных в лесу водопадов»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«Маршрут пролегает по полям и лесным дорожкам, так что вы сможете вдоволь насладиться дикой природой зимней Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
«В результате вы узнаете настоящую Карелию, насладитесь чистейшим воздухом и получите незабываемые впечатления»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
«Скучать в путешествии не придется — я расскажу не только о местах маршрута, но и о жизни в Карелии, ее истории и очень самобытной культуре»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
«Карелия — уникальный уголок в России»
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
2 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
«Однодневная поездка в парк «Рускеала» превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
«Приглашаю гостей Карелии в яркое водное путешествие»
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550₽ за человека
Групповая
8 часов
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
«Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии, в котором вы доедете до 3-х известных водопадов Северного Приладожья и подниметесь на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и ее заливы — Ладожские шхеры»
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Начало: Ленина 18
«Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала»
Расписание: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
«Отправляемся на свидание с прекрасной природой Карелии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
«Ладожские шхеры Природа в Ладожских шхерах разнообразнее, чем на остальной части Карелии»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
Начало: Пляж Солнечный
Расписание: См. расписание
1 сен в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«На обратном пути вновь насладимся природой Карелии»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Провести полдня в живописных природных уголках Карелии
Начало: В центре Сортавалы
«Этот маршрут идеально подойдёт для знакомства с Карелией»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
Начало: Сортавала, набережная Ладожской флотилии, д. 7
«Откройте для себя невероятную красоту природы Карелии Прогулка по Ладожским шхерам»
Расписание: По вторникам, четвергам, в пятницу и в воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
2 200₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
«А на обратном пути мы вернёмся сквозь узкие проливы Ладожских шхер и остановимся на острове Хонкасало, где вы побудете наедине с прекрасной природой Карелии»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
«Молодёжи и семьям с детьми, которые впервые в Карелии и хотят познакомиться с ней поближе»
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
- ЕЕлена4 июня 2024Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С
- ММарина3 июня 202428.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
- ЕЕвгений3 июня 2024Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
- ЛЛора3 июня 2024Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
- ДДмитрий2 июня 2024Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
- ААгниия1 июня 2024Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
- ССабина1 июня 2024Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
- ЕЕвгений30 мая 2024Рекомендую на 1000000% Очень все понравилось, отличный катер, отличный гид и отличный капитан!! Обязательно приедем на прогулку не один раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Карелия»
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