Экскурсии в Карелию из Сортавалы

Найдено 45 экскурсий в категории «Карелия» в Сортавале, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
🛣 Джиппинг
Мини-группа
3.5 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
«Вы полюбуетесь девственной природой Карелии, услышите историю мыса Импиниеми и узнаете о добыче сердобольского гранита»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
🚤 На катере
Групповая
2.5 часа
372 отзыва
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
«Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
549 отзывов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
«Напротив вы увидите разрушенную землетрясениями темную гору Лоухиваара, которая погружает в далекое прошлое Карелии — к песням легендарной Калевалы»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
«Кроме того, вы узнаете о современной жизни в центре Ладожской Карелии, деятельности местных жителей, их досуге»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
112 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«Карелия богата потрясающими видами и местами силы»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
«Карелия — это сакральное место, обитель знахарей и мистиков моего народа, вепсов»
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Прогулка на каяках по озерам Карелии
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
«Каякинг среди пейзажей Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
62 отзыва
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500 за человека
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
«В России они встречаются только в Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Лучшие места Карелии за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
«Горный парк Рускеала — одна из главных визитных карточек Карелии»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
«Мраморно-изумрудная сказка Карелии»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190 за человека
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
«Шаг за шагом преодолевая мшистые скалы и тайгу, вы пройдете сквозь века Карелии и откроете пару ее мифов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940 за всё до 6 чел.
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
«Карелия запомнится вам завораживающими пейзажами: скалами, лесами, реками и водопадами»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Карелия глазами карела
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
«Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе могут лишь местные жители»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300 за всё до 7 чел.
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
12 отзывов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
«Это путешествие в мир первозданной, аутентичной Карелии и ее христианских святынь»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500 за человека
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
«Поход на гору Хийденвуори с великолепным видом на Ладожские шхеры и каякинг на одном из заповедных озер Карелии, где всегда спокойная вода, а также посещение одного из спрятанных в лесу водопадов»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.
По Карелии - на снегоходах
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«Маршрут пролегает по полям и лесным дорожкам, так что вы сможете вдоволь насладиться дикой природой зимней Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500 за человека
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
«В результате вы узнаете настоящую Карелию, насладитесь чистейшим воздухом и получите незабываемые впечатления»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
«Скучать в путешествии не придется — я расскажу не только о местах маршрута, но и о жизни в Карелии, ее истории и очень самобытной культуре»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000 за всё до 5 чел.
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
57 отзывов
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
Начало: Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
«Карелия — уникальный уголок в России»
Расписание: По расписанию
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
2 500 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
«Однодневная поездка в парк «Рускеала» превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
«Приглашаю гостей Карелии в яркое водное путешествие»
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
«Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии, в котором вы доедете до 3-х известных водопадов Северного Приладожья и подниметесь на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и ее заливы — Ладожские шхеры»
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Начало: Ленина 18
«Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала»
Расписание: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 8 чел.
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
🚤 На катере
Групповая
2 часа
81 отзыв
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
«Отправляемся на свидание с прекрасной природой Карелии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
🚤 На катере
Групповая
2 часа
67 отзывов
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
«Ладожские шхеры Природа в Ладожских шхерах разнообразнее, чем на остальной части Карелии»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
Начало: Пляж Солнечный
Расписание: См. расписание
1 сен в 08:00
3 200 за человека
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
🚤 На катере
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«На обратном пути вновь насладимся природой Карелии»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200 за человека
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Провести полдня в живописных природных уголках Карелии
Начало: В центре Сортавалы
«Этот маршрут идеально подойдёт для знакомства с Карелией»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 700 за всё до 4 чел.
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
Начало: Сортавала, набережная Ладожской флотилии, д. 7
«Откройте для себя невероятную красоту природы Карелии Прогулка по Ладожским шхерам»
Расписание: По вторникам, четвергам, в пятницу и в воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
2 200 за человека
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
«А на обратном пути мы вернёмся сквозь узкие проливы Ладожских шхер и остановимся на острове Хонкасало, где вы побудете наедине с прекрасной природой Карелии»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000 за всё до 7 чел.
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
🚗 На машине
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
«Молодёжи и семьям с детьми, которые впервые в Карелии и хотят познакомиться с ней поближе»
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С
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    большой любовью к своему краю Ярослав построил экскурсию. Мы узнали очень много интересного и сами влюбились в Карелию. Большое спасибо, Ярослав! Если кто-то ещё не побывал у Ярослава на экскурсия, то мы очень советуем побывать. На следующий год обязательно посетил ещё экскурсии с Ярославом!

    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещалБыли на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    28.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
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    восторгом! Нашли тут по отзывам. Нас было 2 взрослых и 2 ребенка (9 л, 12 л). Стартовали от Импилахти деревня Кирконкюля. Лодочка/катер отличная! Есть крытое помещение если вдруг кому не комфортно на ветру! Очень рады что выбрали такую лодку не пойму как бы мы шли на экспедиционной полностью открытой надувной. Тут же удобные сидения, закрытая и крытая зоны, возможность сидеть на «носу» (могут поместится 3 человека). Лариса сразу начала рассказывать интересные факты про место, про промыслы, которые тут есть, про ладожское озеро, про историю названия, разные исторические периоды, которые коснулись этих мест. Олег тоже добавлял интересной информации! Очень классные приятные люди! У меня была мечта побывать в этих местах в туман рассветный но пришлось выбрать время 12:00 дня и каково было моё счастье попасть в абалденный кинематографичный туман-туманище после первой остановки на скале! Туман взялся из ниоткуда! Я сняла эту красоту невероятную! Скала удивительная! На ней разный мох, сосны, ландыши, рядом галичный пляж. Туман наоетел такой густой что шли на тихом ходу а потом он исчез также резко. Следующая остановка уже с пикником. Мы тоже взяли гостинцы доя пикника. Спасибо Ларисе за вкусные чаи и угощения! На этом острове мы увидели НЕРПУ которая грелась на солнце и следила за нами! Остров с вулканическими породами потрясающе! А мох как перина: ты наступаешь на него, а он пружинит! Далее были водопады. Шхеры супер. Проплыли по узким шхерам и по пошире. Скалы были то пологие то высоченные! С погодой повезло! Теплая одежда и не пригодилась (футболки+свитшоты=комфортно). Мы очень счастливы что побывали в этих местах! Спасибо ребятам!!! Трипстер, жаль что можно добавить только 10 фото ведь попыталась 32 сюда прикрепить))))

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
    Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
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    погодой нам повезло, по раннее скинутой геолокации без каких либо проблем добрались до места назначения, где нас ждал скоростной комфортабельный катер, после проведения инструктажа отправились в незабываемое путешествие по Ладожским шкерам. Посетили красивейшие места, увидели кормление форели на ферме, небольшой водопад и конечно же повезло увидеть обитателей Ладоги нерп. Побыли на едине с природой на одном из островов. На обратной дороге спустился туман с видемостью менее метра, но капитан мастерски доставил нас в целости и сохранности. Огромное спасибо.

  • Л
    Лора
    3 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
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    рассказывал ровно столько сколько нужно - делал небольшие паузы, чтобы пассажиры могли поделиться друг с другом впечатлениями. Всё путешествие по удивительным местам прошло в дружеской и весёлой атмосфере!!! С удовольствием ещё раз поеду и буду рекомендоваь эту экскурсию друзьям!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
  • С
    Сабина
    1 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    Рекомендую на 1000000% Очень все понравилось, отличный катер, отличный гид и отличный капитан!! Обязательно приедем на прогулку не один раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Карелия»

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