Остров Койонсаари – экскурсии в Сортавале

Найдено 5 экскурсий в категории «Остров Койонсаари» в Сортавале, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
69 отзывов
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
🚤 На катере
Групповая
6 часов
18 отзывов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
🚤 На катере
Групповая
2 часа
81 отзыв
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
🚤 На катере
Групповая
2 часа
67 отзывов
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
    Я уже была на экскурсии по Ладожским шхерам, поэтому уже знала, что покажут, поэтому сильно советовала посетить своим друзьям. Но
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    приятно удивлена была, когда заехали посмотреть на нерпочек (и мы их увидели). Конечно, природа там прекрасна в любую пору года, а нам особенно повезло, потому что в день поездки выглянуло солнце. А ещё очень важно, на какой лодке будет экскурсия: в первую поездку лодка была с тупым носом, и волны не разрезала, поэтому очень укачивало. В этот раз была замечательная лодка, все прошло хорошо и без происшествий. Всем очень понравилось, сделали кучу красивых фото. Спасибо капитану!))

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
    Видела нерпу.
  • Е
    Елена
    12 марта 2024
    На аэросанях к Ладожским шхерам и необитаемому острову
    Очень красивая природа. Хороший сопровождающий, экскурсовод. Интересно рассказывал, приятное общение. Очень дорого. Хотелось бы разнообразить программу.
  • Д
    Дмитрий
    5 марта 2024
    На аэросанях к Ладожским шхерам и необитаемому острову
    Прекрасная природа, незабываемые впечатления! Гид вел экскурсию, а не просто трансфер. Единственный недостаток - это связь с организаторами, не всегда во время могут ответить(пишите заранее) думаю это не критично. А так все чудесно!
  • Л
    Лана
    2 марта 2024
    На аэросанях к Ладожским шхерам и необитаемому острову
    Очень хорошая поездка. Ладожское озеро прекрасное. На аэросанях очень комфортно.
  • А
    Алина
    20 сентября 2023
    Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
    Отличная экскурсия! Не смотря на то что группа набралась из 3 человек и погода была не очень спокойной, Алексей немного
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    перестроил маршрут для нас чтобы не отменять экскурсию и нам удалось полюбоваться на шхеры. Было много интересных фактов и рассказов о местности, также мы прогулялись на необитаемом острове, что само по себе уникальный опыт. Очень рекомендую эту экскурсию-прогулку для тех, кто любит немножко экстрима, так как прогулка на надувной лодке не сравнится с экскурсией на катере)

  • А
    Александр
    18 сентября 2023
    Путешествие по местам силы Карелии
    Выше всех похвал, пешая прогулка на весь день по местам с потрясающими видами. ягоды, грибы пляжи и скалы. Очень рекомендую
  • М
    Мария
    13 сентября 2023
    Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
    Я уже не первый раз на этой прогулке и в этот раз привела друзей. Нам все понравилось, всё-таки круто, что есть возможность полюбоваться островами и северной природой.
  • Н
    Надежда
    11 сентября 2023
    Исследуем Ладожские шхеры на катере
    Замечательная экскурсия. Спасибо Ларисе за приятное время, комфортный катер, интересную экскурсию. Покатались, погуляли, Грибов и ягод даже насобирали. Очень красивые места. Очень советую.
  • Н
    Наталья
    8 сентября 2023
    Путешествие по местам силы Карелии
    Прекрасные завораживающие виды! Хорошая, активная экскурсия и места отдыха, где есть моменты уединиться и насладиться природой острова!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Остров Койонсаари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
  2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
  3. Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
  4. К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
  5. Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Остров Койонсаари" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 800 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 300 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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