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приятно удивлена была, когда заехали посмотреть на нерпочек (и мы их увидели). Конечно, природа там прекрасна в любую пору года, а нам особенно повезло, потому что в день поездки выглянуло солнце. А ещё очень важно, на какой лодке будет экскурсия: в первую поездку лодка была с тупым носом, и волны не разрезала, поэтому очень укачивало. В этот раз была замечательная лодка, все прошло хорошо и без происшествий. Всем очень понравилось, сделали кучу красивых фото. Спасибо капитану!))