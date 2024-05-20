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Мини-группа
2 часа
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Групповая
2 часа
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 мая 2024Я уже была на экскурсии по Ладожским шхерам, поэтому уже знала, что покажут, поэтому сильно советовала посетить своим друзьям. Но
- ААнастасия16 мая 2024Видела нерпу.
- ЕЕлена12 марта 2024На аэросанях к Ладожским шхерам и необитаемому островуОчень красивая природа. Хороший сопровождающий, экскурсовод. Интересно рассказывал, приятное общение. Очень дорого. Хотелось бы разнообразить программу.
- ДДмитрий5 марта 2024На аэросанях к Ладожским шхерам и необитаемому островуПрекрасная природа, незабываемые впечатления! Гид вел экскурсию, а не просто трансфер. Единственный недостаток - это связь с организаторами, не всегда во время могут ответить(пишите заранее) думаю это не критично. А так все чудесно!
- ЛЛана2 марта 2024На аэросанях к Ладожским шхерам и необитаемому островуОчень хорошая поездка. Ладожское озеро прекрасное. На аэросанях очень комфортно.
- ААлина20 сентября 2023Отличная экскурсия! Не смотря на то что группа набралась из 3 человек и погода была не очень спокойной, Алексей немного
- ААлександр18 сентября 2023Путешествие по местам силы КарелииВыше всех похвал, пешая прогулка на весь день по местам с потрясающими видами. ягоды, грибы пляжи и скалы. Очень рекомендую
- ММария13 сентября 2023Я уже не первый раз на этой прогулке и в этот раз привела друзей. Нам все понравилось, всё-таки круто, что есть возможность полюбоваться островами и северной природой.
- ННадежда11 сентября 2023Исследуем Ладожские шхеры на катереЗамечательная экскурсия. Спасибо Ларисе за приятное время, комфортный катер, интересную экскурсию. Покатались, погуляли, Грибов и ягод даже насобирали. Очень красивые места. Очень советую.
- ННаталья8 сентября 2023Путешествие по местам силы КарелииПрекрасные завораживающие виды! Хорошая, активная экскурсия и места отдыха, где есть моменты уединиться и насладиться природой острова!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Остров Койонсаари»
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