Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры

Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы

Авторский тур
Что посмотреть в Карелии? Чтобы вы точно подобрали программу себе по душе, мы подготовили несколько вариантов на выбор: можно отправится на катере по Ладожскому озеру или прикоснуться к святыням на острове Валаам.

А если вам близок дух приключений, то отправиться на поиски месторождения граната и прогулку к карельским водопадам.

Обязательно увидим Мраморный каньон в парке Рускеала и исследуем финскую архитектуру в Сортавале.
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 22:45
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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