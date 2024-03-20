2 день

Экскурсия по Сортавале и музыкальный фестиваль

08:19 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.

08:30-10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала-Центр.

10:50 Отправление ретро-поезда со ст. Сортавала до ст. Горный парк Рускеала.

11:55 Прибытие в Горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в парк.

Свободное время для отдыха и прогулок по парку, покупки сувениров.

Программа проведения мероприятий:

Уже на перроне платформы «Горный парк Рускеала» первых зрителей будет встречать музыкальная программа. Для прибывших туристов прозвучит традиционная музыка разных народов, в том числе — карельские песни, танцевальные мелодии и инструментальные наигрыши.

11:15-12:00 RUSKEALA WELCOME: ж/д платформа.

На железнодорожной платформе «Горный парк Рускеала» поезд встречает квартет русских народных инструментов Карельской филармонии «Четыре четверти».

12:00-13:30 RUSKEALA STARS.

Вас ждет выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является Владимир Спиваков. Солист оркестра — прославленный скрипач, заслуженный артист России Алексей Лундин.

Основная сцена в Итальянском карьере.

14:00-14:45 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA VOICES.

Царство чарующего мужского вокала — впереди выступление камерного хора Карельской государственной филармонии под руководством дирижера Алексея Умнова.

15:00-16:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA FOLK.

Фолковая часть программы: вас ждет знакомство с белорусским фольклорным ансамблем «Купалинка», который предложит лучшие песни из своего репертуара.

16:30-17:30 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA BAROQUE.

Программа музыки эпохи барокко в исполнении ансамбля L’esprit du Vent поможет правильно подготовиться к вечерней программе. Это удивительная гармония музыки и инструментов для ее исполнения — и то, и другое родилось в XVIII веке и было бережно сохранено энтузиастами из Карелии.

18:00-19:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA JAZZ.

Вашему вниманию предлагается выступление трубача Вадима Эйленкрига и его квинтета Eilenkrig Crew. Это джазовое настроение в парке, и именно оно должно стать прекрасным результатом насыщенного дня, полного впечатлений от знакомства с искусством.

19:40 Отправление автобуса до ж/д вокзала г. Сортавала.

20:37 Отправление поезда в г. Москву.