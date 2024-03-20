Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»

Групповой тур в Сортавале
5
3 отзыва
Почему бы не совершить атмосферное путешествие на поезде и не послушать музыку разных жанров в горном парке? Вас ждёт настоящая романтика поездов, прогулка по историческому карельскому городу Сортавала, поездка на ретропоезде и, конечно, музыкальный фестиваль.

Концерты начнутся с самого перрона и порадуют своим разнообразием: современная классика, рок, джаз, фолк, музыка эпохи барокко, народная и даже камерный хор и «Виртуозы Москвы».
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Ближайшие даты:
14
июл

Что вас ожидает:

Послушаем музыку разных жанров
Послушаем музыку разных жанров
В парке вас ждут концерты классики в современной обработке, джаза, рока, фолка и других жанров
Прокатимся на ретро-поезде
Прокатимся на ретро-поезде
После прогулки по Сортавале мы сядем в «Рускеальский экспресс» и отправимся в Горный парк

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Сортавалу

16:50 Отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

2 день

Экскурсия по Сортавале и музыкальный фестиваль

08:19 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.

08:30-10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала-Центр.

10:50 Отправление ретро-поезда со ст. Сортавала до ст. Горный парк Рускеала.

11:55 Прибытие в Горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в парк.

Свободное время для отдыха и прогулок по парку, покупки сувениров.

Программа проведения мероприятий:

Уже на перроне платформы «Горный парк Рускеала» первых зрителей будет встречать музыкальная программа. Для прибывших туристов прозвучит традиционная музыка разных народов, в том числе — карельские песни, танцевальные мелодии и инструментальные наигрыши.

11:15-12:00 RUSKEALA WELCOME: ж/д платформа.

На железнодорожной платформе «Горный парк Рускеала» поезд встречает квартет русских народных инструментов Карельской филармонии «Четыре четверти».

12:00-13:30 RUSKEALA STARS.

Вас ждет выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является Владимир Спиваков. Солист оркестра — прославленный скрипач, заслуженный артист России Алексей Лундин.

Основная сцена в Итальянском карьере.

14:00-14:45 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA VOICES.

Царство чарующего мужского вокала — впереди выступление камерного хора Карельской государственной филармонии под руководством дирижера Алексея Умнова.

15:00-16:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA FOLK.

Фолковая часть программы: вас ждет знакомство с белорусским фольклорным ансамблем «Купалинка», который предложит лучшие песни из своего репертуара.

16:30-17:30 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA BAROQUE.

Программа музыки эпохи барокко в исполнении ансамбля L’esprit du Vent поможет правильно подготовиться к вечерней программе. Это удивительная гармония музыки и инструментов для ее исполнения — и то, и другое родилось в XVIII веке и было бережно сохранено энтузиастами из Карелии.

18:00-19:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA JAZZ.

Вашему вниманию предлагается выступление трубача Вадима Эйленкрига и его квинтета Eilenkrig Crew. Это джазовое настроение в парке, и именно оно должно стать прекрасным результатом насыщенного дня, полного впечатлений от знакомства с искусством.

19:40 Отправление автобуса до ж/д вокзала г. Сортавала.

20:37 Отправление поезда в г. Москву.

Экскурсия по Сортавале и музыкальный фестивальЭкскурсия по Сортавале и музыкальный фестивальЭкскурсия по Сортавале и музыкальный фестивальЭкскурсия по Сортавале и музыкальный фестивальЭкскурсия по Сортавале и музыкальный фестивальЭкскурсия по Сортавале и музыкальный фестиваль
3 день

Возвращение в Москву

09:23 Прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырёхместное купеДвухместное купеДвухместное купе, одноместное размещение
Взрослые20 60032 60057 900
Дети от 0 до 9 лет включительно (с местом)16 60023 200

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах категории купе по маршрутам Москва – Сортавала / Горный парк Рускеала – Москва
  • Проезд на ретропоезде по маршруту Сортавала – Горный парк Рускеала
  • Входной билет на музыкальный фестиваль
  • Трансфер Горный парк Рускеала – Сортавала
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Что ещё нужно знать про тур?

Все дополнительные развлечения в парке (экскурсии по парку, прокат лодок) на время фестиваля не будут доступны гостям.

Для вашего комфорта собой можете взять складные туристические кресла/стулья, комфортную обувь, дождевики, тёплые вещи, термосы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

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