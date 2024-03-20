Концерты начнутся с самого перрона и порадуют своим разнообразием: современная классика, рок, джаз, фолк, музыка эпохи барокко, народная и даже камерный хор и «Виртуозы Москвы».
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление в Сортавалу
16:50 Отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Экскурсия по Сортавале и музыкальный фестиваль
08:19 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.
08:30-10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала-Центр.
10:50 Отправление ретро-поезда со ст. Сортавала до ст. Горный парк Рускеала.
11:55 Прибытие в Горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в парк.
Свободное время для отдыха и прогулок по парку, покупки сувениров.
Программа проведения мероприятий:
Уже на перроне платформы «Горный парк Рускеала» первых зрителей будет встречать музыкальная программа. Для прибывших туристов прозвучит традиционная музыка разных народов, в том числе — карельские песни, танцевальные мелодии и инструментальные наигрыши.
11:15-12:00 RUSKEALA WELCOME: ж/д платформа.
На железнодорожной платформе «Горный парк Рускеала» поезд встречает квартет русских народных инструментов Карельской филармонии «Четыре четверти».
12:00-13:30 RUSKEALA STARS.
Вас ждет выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является Владимир Спиваков. Солист оркестра — прославленный скрипач, заслуженный артист России Алексей Лундин.
Основная сцена в Итальянском карьере.
14:00-14:45 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA VOICES.
Царство чарующего мужского вокала — впереди выступление камерного хора Карельской государственной филармонии под руководством дирижера Алексея Умнова.
15:00-16:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA FOLK.
Фолковая часть программы: вас ждет знакомство с белорусским фольклорным ансамблем «Купалинка», который предложит лучшие песни из своего репертуара.
16:30-17:30 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA BAROQUE.
Программа музыки эпохи барокко в исполнении ансамбля L’esprit du Vent поможет правильно подготовиться к вечерней программе. Это удивительная гармония музыки и инструментов для ее исполнения — и то, и другое родилось в XVIII веке и было бережно сохранено энтузиастами из Карелии.
18:00-19:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA JAZZ.
Вашему вниманию предлагается выступление трубача Вадима Эйленкрига и его квинтета Eilenkrig Crew. Это джазовое настроение в парке, и именно оно должно стать прекрасным результатом насыщенного дня, полного впечатлений от знакомства с искусством.
19:40 Отправление автобуса до ж/д вокзала г. Сортавала.
20:37 Отправление поезда в г. Москву.
Возвращение в Москву
09:23 Прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырёхместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе, одноместное размещение
|Взрослые
|20 600
|32 600
|57 900
|Дети от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|16 600
|23 200
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проезд в вагонах категории купе по маршрутам Москва – Сортавала / Горный парк Рускеала – Москва
- Проезд на ретропоезде по маршруту Сортавала – Горный парк Рускеала
- Входной билет на музыкальный фестиваль
- Трансфер Горный парк Рускеала – Сортавала
Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Что ещё нужно знать про тур?
Все дополнительные развлечения в парке (экскурсии по парку, прокат лодок) на время фестиваля не будут доступны гостям.
Для вашего комфорта собой можете взять складные туристические кресла/стулья, комфортную обувь, дождевики, тёплые вещи, термосы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…