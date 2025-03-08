Два дня в сказочной Карелии

Попробовать северную кухню, прокатиться на ретропоезде и погулять по живописным маршрутам
Едем любоваться красотой северной природы, знакомиться с богатой историей этих мест и гулять по заповедным тропинкам.

Вы прокатитесь на уникальном поезде, стилизованным под старину, побываете в знаменитом горном парке «Рускеала» и насладитесь карельскими блюдами. И вместе попробуем отыскать следы древнего городища карел на горе Паасо.
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет со складной коляской и предварительным уведомлением, если нужно детское кресло.

Порядок посещения мест может меняться на усмотрение гида (в связи с погодной, дорожной, логистической ситуацией, наличием билетов, загруженностью туристических локаций и т. д.), однако все упомянутые в туре локации будут посещены в полном объёме.
Пожалуйста, одевайтесь тепло и многослойно, берите с собой дополнительную пару обуви, термобельё, носки, тёплые стельки, сушилки для обуви и т. д.

Обязательно иметь при себе паспорта!

Для приобретения билета на ретропоезд обязательно будут нужны паспортные данные участников поездки. При отсутствии билетов на ретропоезд будет организован трансфер до горного парка «Рускеала» и произведена частичная компенсация неизрасходованных средств (1200 руб. с человека).
В случае опоздания на поезд по вине участников стоимость билетов не компенсируется.

Проживание. В 2-, 3-, 4-, 6-местных комфортных гостевых домах и апартаментах. По вашему желанию могут быть предложены варианты размещения повышенной комфортности (с доплатой).

Питание. Не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Приозёрск, форелевая ферма, ретропоезд и парк «Рускеала»

Встречаемся в Санкт-Петербурге в 7:30 и отправляемся в Карелию. Через час пути остановимся в подворье Коневского монастыря в посёлке Сапёрное. Живописный ландшафт, беседка, деревянная церквушка и колокольня создают здесь атмосферу спокойствия и умиротворения.

В 10:00 прибудем в г. Приозерск, где вы прогуляетесь у средневековой крепости Корела: пройдётесь вдоль каменных стен и узнаете историю сооружения и загадку его названий. Затем в г. Лахденпохья побываем на форелевой ферме «Акуловка»: вы осмотрите территорию и, при желании, попробуете блюда карельский кухни (за доплату).

По прибытии в г. Сортавала сядем на уникальный поезд на паровозной тяге, стилизованный под царскую старину, и отправимся в знаменитый горный парк «Рускеала». По пути вы полюбуетесь карельскими пейзажами. В парке после ознакомительной прогулки с гидом будет свободный час: можно пройтись по оборудованным тропам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер или пообедать в кафе.

В 19:00 едем обратно в г. Сортавала, где разместимся в гостинице. Перед сном можно самостоятельно прогуляться по городу и поужинать в ресторане северной кухни.

Приозёрск, форелевая ферма, ретропоезд и парк «Рускеала»Приозёрск, форелевая ферма, ретропоезд и парк «Рускеала»Приозёрск, форелевая ферма, ретропоезд и парк «Рускеала»Приозёрск, форелевая ферма, ретропоезд и парк «Рускеала»Приозёрск, форелевая ферма, ретропоезд и парк «Рускеала»
2 день

Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"

Позавтракав, идём любоваться панорамой озера, реки и раскинувшихся на сколько хватает взгляда лесов с высоты — поднимемся на гору Паасо (склон пологий, тропа не крутая). В древности каменистый холм служил местом спасения от захватчиков — здесь была построена крепость, в которой карелы прятались от врагов. Прогуляемся по экомаршруту, и вы насладитесь чарующими видами.

Затем едем в посёлок Яккима, где заглянем в музей деревянных скульптур «Город ангелов» в старинной кирхе 19 века, построенной местными финнами-лютеранами. Побываем в дегустационном зале ликероводочного завода «AALTO» (по желанию, строго 18+).

После наш путь лежит в «Долину водопадов» в посёлке Лумиваара — парк дикой природы с оборудованными экотропами и четырьмя водопадами. Пройдём по живописному маршруту, помедитируем под успокаивающий шум воды и заглянем на оленью ферму (за доплату) — можно будет покормить животных с рук.

В 16:00 выезжаем обратно в Санкт-Петербург.

Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: на легковом автомобиле до 3 участников/минивэне от 4 участников
  • Экскурсионное сопровождение
  • Проживание в 2-, 3-, 4 - и 6-местных домиках/апартаментах (по размеру вашей компании)
  • Билеты в горный парк «Рускеала», на ретропоезд и экотропы
Что не входит в цену
  • Питание
  • Посещение музея «Город ангелов» - 300 руб. с человека
  • Посещение оленьей фермы - 300 руб. с человека
  • Размещение в номерах/гостевых домах повышенной комфортности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
Завершение: Санкт-Петербург, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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