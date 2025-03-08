Вы прокатитесь на уникальном поезде, стилизованным под старину, побываете в знаменитом горном парке «Рускеала» и насладитесь карельскими блюдами. И вместе попробуем отыскать следы древнего городища карел на горе Паасо.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет со складной коляской и предварительным уведомлением, если нужно детское кресло.
Порядок посещения мест может меняться на усмотрение гида (в связи с погодной, дорожной, логистической ситуацией, наличием билетов, загруженностью туристических локаций и т. д.), однако все упомянутые в туре локации будут посещены в полном объёме.
Пожалуйста, одевайтесь тепло и многослойно, берите с собой дополнительную пару обуви, термобельё, носки, тёплые стельки, сушилки для обуви и т. д.
Обязательно иметь при себе паспорта!
Для приобретения билета на ретропоезд обязательно будут нужны паспортные данные участников поездки. При отсутствии билетов на ретропоезд будет организован трансфер до горного парка «Рускеала» и произведена частичная компенсация неизрасходованных средств (1200 руб. с человека).
В случае опоздания на поезд по вине участников стоимость билетов не компенсируется.
Проживание. В 2-, 3-, 4-, 6-местных комфортных гостевых домах и апартаментах. По вашему желанию могут быть предложены варианты размещения повышенной комфортности (с доплатой).
Питание. Не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Приозёрск, форелевая ферма, ретропоезд и парк «Рускеала»
Встречаемся в Санкт-Петербурге в 7:30 и отправляемся в Карелию. Через час пути остановимся в подворье Коневского монастыря в посёлке Сапёрное. Живописный ландшафт, беседка, деревянная церквушка и колокольня создают здесь атмосферу спокойствия и умиротворения.
В 10:00 прибудем в г. Приозерск, где вы прогуляетесь у средневековой крепости Корела: пройдётесь вдоль каменных стен и узнаете историю сооружения и загадку его названий. Затем в г. Лахденпохья побываем на форелевой ферме «Акуловка»: вы осмотрите территорию и, при желании, попробуете блюда карельский кухни (за доплату).
По прибытии в г. Сортавала сядем на уникальный поезд на паровозной тяге, стилизованный под царскую старину, и отправимся в знаменитый горный парк «Рускеала». По пути вы полюбуетесь карельскими пейзажами. В парке после ознакомительной прогулки с гидом будет свободный час: можно пройтись по оборудованным тропам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер или пообедать в кафе.
В 19:00 едем обратно в г. Сортавала, где разместимся в гостинице. Перед сном можно самостоятельно прогуляться по городу и поужинать в ресторане северной кухни.
Гора Паасо, музей "Город ангелов", прогулка по "Долине водопадов"
Позавтракав, идём любоваться панорамой озера, реки и раскинувшихся на сколько хватает взгляда лесов с высоты — поднимемся на гору Паасо (склон пологий, тропа не крутая). В древности каменистый холм служил местом спасения от захватчиков — здесь была построена крепость, в которой карелы прятались от врагов. Прогуляемся по экомаршруту, и вы насладитесь чарующими видами.
Затем едем в посёлок Яккима, где заглянем в музей деревянных скульптур «Город ангелов» в старинной кирхе 19 века, построенной местными финнами-лютеранами. Побываем в дегустационном зале ликероводочного завода «AALTO» (по желанию, строго 18+).
После наш путь лежит в «Долину водопадов» в посёлке Лумиваара — парк дикой природы с оборудованными экотропами и четырьмя водопадами. Пройдём по живописному маршруту, помедитируем под успокаивающий шум воды и заглянем на оленью ферму (за доплату) — можно будет покормить животных с рук.
В 16:00 выезжаем обратно в Санкт-Петербург.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 750 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: на легковом автомобиле до 3 участников/минивэне от 4 участников
- Экскурсионное сопровождение
- Проживание в 2-, 3-, 4 - и 6-местных домиках/апартаментах (по размеру вашей компании)
- Билеты в горный парк «Рускеала», на ретропоезд и экотропы
Что не входит в цену
- Питание
- Посещение музея «Город ангелов» - 300 руб. с человека
- Посещение оленьей фермы - 300 руб. с человека
- Размещение в номерах/гостевых домах повышенной комфортности