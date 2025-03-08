Едем любоваться красотой северной природы, знакомиться с богатой историей этих мест и гулять по заповедным тропинкам. Вы прокатитесь на уникальном поезде, стилизованным под старину, побываете в знаменитом горном парке «Рускеала» и насладитесь карельскими блюдами. И вместе попробуем отыскать следы древнего городища карел на горе Паасо.

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Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет со складной коляской и предварительным уведомлением, если нужно детское кресло.

Порядок посещения мест может меняться на усмотрение гида (в связи с погодной, дорожной, логистической ситуацией, наличием билетов, загруженностью туристических локаций и т. д.), однако все упомянутые в туре локации будут посещены в полном объёме.

Пожалуйста, одевайтесь тепло и многослойно, берите с собой дополнительную пару обуви, термобельё, носки, тёплые стельки, сушилки для обуви и т. д.

Обязательно иметь при себе паспорта!

Для приобретения билета на ретропоезд обязательно будут нужны паспортные данные участников поездки. При отсутствии билетов на ретропоезд будет организован трансфер до горного парка «Рускеала» и произведена частичная компенсация неизрасходованных средств (1200 руб. с человека).

В случае опоздания на поезд по вине участников стоимость билетов не компенсируется.