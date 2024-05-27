Встречаемся и отправляемся любоваться озёрами и заливами Карелии, скалистыми островами и разделяющими их многочисленными проливами. Побываем у живописных водопадов Белые мосты и Молочный и почувствуем себя кладоискателями, попробовав добыть драгоценный камень — гранат.

Насладимся слиянием с природой, а затем пообедаем финской ухой с калитками — открытыми пирожками с разными начинками — или рыбой на гриле (за доплату).

Вечером поднимемся на гору Паасо, чтобы проводить проезжающий мимо рускеальский экспресс. После разместимся в коттедже и отдохнём.