Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Перенесёмся к завораживающим лесам и озёрам, попробуем местную кухню и устроим фотосессии с хаски и в старинных интерьерах ретропоезда.
В горном парке насладимся живописными видами, а в историческом — поучаствуем в увлекательных мастер-классах и погрузимся в атмосферу прошлого. Переключитесь от забот и суеты!
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В отеле 3*/в коттедже в г. Сортавала. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Заливы, водопады, добыча граната и подъём на гору Паасо
Встречаемся и отправляемся любоваться озёрами и заливами Карелии, скалистыми островами и разделяющими их многочисленными проливами. Побываем у живописных водопадов Белые мосты и Молочный и почувствуем себя кладоискателями, попробовав добыть драгоценный камень — гранат.
Насладимся слиянием с природой, а затем пообедаем финской ухой с калитками — открытыми пирожками с разными начинками — или рыбой на гриле (за доплату).
Вечером поднимемся на гору Паасо, чтобы проводить проезжающий мимо рускеальский экспресс. После разместимся в коттедже и отдохнём.
«Деревня викингов», прогулка с хаски
Сегодня едем в исторический парк «Бастионъ», где в «Деревне викингов» вы познакомитесь с жизнью и бытом мореплавателей, их военным искусством и ремёслами, поучаствуете в увлекательных мастер-классах и сможете ощутить атмосферу прошлого.
После обеда финской ухой с чаем и калитками (за доплату) вас ждёт прогулка с дружелюбными хаски. Можно устроить фотосессию и прокатиться в упряжке. Вечером вернёмся в отель и поделимся друг с другом впечатлениями.
В парк «Рускеала» на ретропоезде
Позавтракав, на поезде, стилизованном под старину, отправляемся в легендарный горный парк «Рускеала». По пути пофотографируемся в красивых интерьерах и полюбуемся видами из окна. По приезде погуляем, насладимся видами и подышим свежим воздухом. Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой.
Желающие могут «пролететь» на зиплайне прямо над каньоном и побывать с экскурсией в пещерах.
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Что включено
- Проживание в коттедже
- Трансферы по маршруту следования
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Сортавалы и обратно
- Билеты на ретропоезд
- Питание
- Одноместное проживание