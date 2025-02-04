По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур

Преодолеть более 30 километров и увидеть зимние пейзажи Ладоги
Погрузитесь в зимнюю сказку Карелии, где нетронутая природа дарит незабываемые эмоции! Наш тур — это 3 дня активного отдыха среди заснеженных лесов и ледяных просторов Ладоги.

Вас ждут лыжные маршруты с фантастическими видами на шхеры, загадочные пороги-водопады и вековые сосны.

Пройдите по искрящемуся снегу, вдыхая морозный воздух, а вечером наслаждайтесь релаксом в дровяной бане и вкусными ужинами.
5
1 отзыв
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
Ближайшие даты:
21
мар28
мар
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Мы используем высококачественные пластиковые лыжи для классического хода с насечкой — Salomon Snowscape 7 Grip и Tisa Adventure Step, которые предназначены для походов по лесу и пересечённой местности, в том числе в отсутствие подготовленных трасс. На лыжи установлены простые и надёжные механические крепления Shamov стандарта SNS. Лыжи укомплектованы комфортными утёпленными ботинками разных размеров — Spain Viper Pro под SNS крепления и лёгкими алюминиевыми палками Marpetti.

Правила:

На территории базы и во время лыжных выходов участники должны соблюдать простые, но важные правила:

— По соображениям пожарной безопасности, бережного отношения к природе и внимательного отношения к нашим соседям, мы не используем фейерверки и звукоусиливающую аппаратуру (тем, кто не может на природе находиться без привычного звукового сопровождения — наушники в помощь).

— Курение и использование открытого огня (газовые горелки) в помещениях и ближе 5 метров к постройкам не допускается. Курящим участникам, по требованию, предоставляем банки для окурков на базе и специальные пеналы на маршруте.

— Категорически не приветствуется неумеренное употребление алкоголя, наша программа — это спортивно-туристическое мероприятие.

— Мы ожидаем от наших гостей позитивного настроя и умения бесконфликтно коммуницировать в группе.

Взять с собой:

— Личный термос для чая (0,5 — 1 л).
— Небольшой рюкзачок.
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке.
— Одежда для лыжных прогулок (по сезону): термобельё + флиска + ветрозащитная куртка (мембранка) и штаны, также рекомендуем взять в рюкзак легкий пуховик для остановок.
— Две пары теплых перчаток.
— Шерстяные носки.
— Лыжные гамаши («фонарики»), если есть (специально покупать не нужно).
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце для бани.
— Пенка для сидения.

Проживание. 2- и 4-местное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе или легковом автомобиле (в зависимости от количества участников).

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Программа рассчитана на активных людей, имеющих адекватную физическую форму для лыжных прогулок в условиях естественного рельефа и отсутствия подготовленных трасс.

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Программа тура по дням

1 день

Первая прогулка: полуостров Хунукка

Утром встречаем участников на ж/д станции «Сортавала». Тем, кто путешествует на собственном авто, нужно прибыть в посёлок Ууксу. Отправляемся на трансфере к базе, где заселяемся и завтракаем. После — подбор лыж и лыжных ботинок и поездка в поселок Импилахти, откуда начнется наш первый маршрут.

Мы отправимся в лыжный поход по полуострову Хунукка к мысу Импиниеми. Впереди нас ждут захватывающие виды на бескрайнюю Ладогу и лабиринт шхер. Общая длина маршрута — 12 км, путь проходит по сложному рельефу. Сделаем перекус в пути: бутерброды с сыром и колбасой, шоколад, горячий чай. По возвращении на базу пообедаем, отдохнём.

Первая прогулка: полуостров ХунуккаПервая прогулка: полуостров ХунуккаПервая прогулка: полуостров ХунуккаПервая прогулка: полуостров Хунукка
2 день

Водопад Храмина

С утра — завтрак и выезд к началу следующего маршрута. Сегодня наш путь лежит через вековой лес вдоль реки Укса, мы отправимся к порогу-водопаду Храмина. Лыжный маршрут в этот день составляет 12 км. По пути устроим привал с легким перекусом, чтобы подкрепиться.

Вернёмся на базу, где нас ждут обед и заслуженный отдых. Вечером можно будет попариться в дровяной бане, а после — ужин.

Водопад ХраминаВодопад ХраминаВодопад ХраминаВодопад Храмина
3 день

Восточное побережье Ладоги

Утром — завтрак, затем трансфер к началу лыжного маршрута на восточном побережье Ладоги. Мы отправимся в путь вдоль побережья с величественными ледяными торосами, преодолев 10 км по снежным просторам. По традиции устроим небольшой привал для перекуса.

После завершения маршрута — возвращение на базу, обед и сборы. Отвезём вас на вокзал Сортавалы. До новых встреч!

Восточное побережье ЛадогиВосточное побережье ЛадогиВосточное побережье ЛадогиВосточное побережье Ладоги

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер от/до вокзала
  • Прокат лыж и ботинок
  • Баня
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Переезд до Сортавалы и обратно
  • Веники для бани - 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Москвы)
Завершение: Для тех, кто возвращается в Москву - Станция "Сортавала", 20:37 / Для тех, кто возвращается в Санкт-Петербург - Станция "Сортавала", 18:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 фев 2025
Хочу выразить огромную благодарность Олегу за незабываемый лыжный тур! Это был один из самых ярких и насыщенных отдыхов в моей жизни!

Наш гид Олег нет только профессионал, но и очень приятный,
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отзывчивый человек, который всегда был готов помочь.

Отдельное спасибо Анастасии за тот уют, который она создала для нас. Завтраки, обеды и ужины были очень вкусными, сытными и разнообразными.

Обязательно вернусь сюда снова и рекомендую всем, кто любит активный отдых! Спасибо за идеальный зимний отпуск!

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