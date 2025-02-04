Вас ждут лыжные маршруты с фантастическими видами на шхеры, загадочные пороги-водопады и вековые сосны.
Пройдите по искрящемуся снегу, вдыхая морозный воздух, а вечером наслаждайтесь релаксом в дровяной бане и вкусными ужинами.
Описание тура
Организационные детали
Мы используем высококачественные пластиковые лыжи для классического хода с насечкой — Salomon Snowscape 7 Grip и Tisa Adventure Step, которые предназначены для походов по лесу и пересечённой местности, в том числе в отсутствие подготовленных трасс. На лыжи установлены простые и надёжные механические крепления Shamov стандарта SNS. Лыжи укомплектованы комфортными утёпленными ботинками разных размеров — Spain Viper Pro под SNS крепления и лёгкими алюминиевыми палками Marpetti.
Правила:
На территории базы и во время лыжных выходов участники должны соблюдать простые, но важные правила:
— По соображениям пожарной безопасности, бережного отношения к природе и внимательного отношения к нашим соседям, мы не используем фейерверки и звукоусиливающую аппаратуру (тем, кто не может на природе находиться без привычного звукового сопровождения — наушники в помощь).
— Курение и использование открытого огня (газовые горелки) в помещениях и ближе 5 метров к постройкам не допускается. Курящим участникам, по требованию, предоставляем банки для окурков на базе и специальные пеналы на маршруте.
— Категорически не приветствуется неумеренное употребление алкоголя, наша программа — это спортивно-туристическое мероприятие.
— Мы ожидаем от наших гостей позитивного настроя и умения бесконфликтно коммуницировать в группе.
Взять с собой:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л).
— Небольшой рюкзачок.
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке.
— Одежда для лыжных прогулок (по сезону): термобельё + флиска + ветрозащитная куртка (мембранка) и штаны, также рекомендуем взять в рюкзак легкий пуховик для остановок.
— Две пары теплых перчаток.
— Шерстяные носки.
— Лыжные гамаши («фонарики»), если есть (специально покупать не нужно).
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце для бани.
— Пенка для сидения.
Проживание. 2- и 4-местное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.
Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе или легковом автомобиле (в зависимости от количества участников).
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Программа рассчитана на активных людей, имеющих адекватную физическую форму для лыжных прогулок в условиях естественного рельефа и отсутствия подготовленных трасс.
Программа тура по дням
Первая прогулка: полуостров Хунукка
Утром встречаем участников на ж/д станции «Сортавала». Тем, кто путешествует на собственном авто, нужно прибыть в посёлок Ууксу. Отправляемся на трансфере к базе, где заселяемся и завтракаем. После — подбор лыж и лыжных ботинок и поездка в поселок Импилахти, откуда начнется наш первый маршрут.
Мы отправимся в лыжный поход по полуострову Хунукка к мысу Импиниеми. Впереди нас ждут захватывающие виды на бескрайнюю Ладогу и лабиринт шхер. Общая длина маршрута — 12 км, путь проходит по сложному рельефу. Сделаем перекус в пути: бутерброды с сыром и колбасой, шоколад, горячий чай. По возвращении на базу пообедаем, отдохнём.
Водопад Храмина
С утра — завтрак и выезд к началу следующего маршрута. Сегодня наш путь лежит через вековой лес вдоль реки Укса, мы отправимся к порогу-водопаду Храмина. Лыжный маршрут в этот день составляет 12 км. По пути устроим привал с легким перекусом, чтобы подкрепиться.
Вернёмся на базу, где нас ждут обед и заслуженный отдых. Вечером можно будет попариться в дровяной бане, а после — ужин.
Восточное побережье Ладоги
Утром — завтрак, затем трансфер к началу лыжного маршрута на восточном побережье Ладоги. Мы отправимся в путь вдоль побережья с величественными ледяными торосами, преодолев 10 км по снежным просторам. По традиции устроим небольшой привал для перекуса.
После завершения маршрута — возвращение на базу, обед и сборы. Отвезём вас на вокзал Сортавалы. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер от/до вокзала
- Прокат лыж и ботинок
- Баня
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Переезд до Сортавалы и обратно
- Веники для бани - 200 ₽
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Наш гид Олег нет только профессионал, но и очень приятный,