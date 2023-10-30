С ветерком на теплоходе. После завтрака возможно несколько вариантов: поездка на «Метеоре» на Валаам (под запрос). Если квота мест закончилась, то взамен мы предлагаем «Водную прогулку на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер».

Вариант 1: на «Метеоре» на Валаам.

Прогулки по Валааму. Скоростной теплоход до Валаама стартует в 9 утра, так что очень важно прийти заранее и не опаздывать. Через час мы уже окажемся на острове. Сначала будет обзорная экскурсия, которая познакомит со всеми основными достопримечательностями: начнем с Монастырской бухты, посмотрим Спасо-Преображенский собор, затем через гору Фавор поднимемся к многовековому монастырскому саду. Окажемся у Святых врат и попадем в монастырское каре к жилым келейным корпусам.

Музыка монастыря и вкусная трапеза. У вас будет время, чтобы послушать концерт певчих Валаамского монастыря, а летом, если повезёт, попасть на какой-нибудь фестиваль, здесь они проводятся довольно часто. После прогулки зайдём в трапезную и пообедаем свежей монастырской едой, приготовленной монахами из натуральных продуктов по старинным рецептам. Обед включен в стоимость тура. Затем пойдём гулять по острову (продолжительность экскурсии – 1,5 часа.) Наш маршрут пройдёт по местности, получившей название «Новый Иерусалим». Её центром является стоящий на высоком берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 году. В нижней церкви этого скита, убранство которого напоминает раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и кустов сирени расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчим экскурсию на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».

Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.

(предлагается при отсутствии мест на метеоре), без экскурсии и обеда.

В 9 утра отправляемся на Валаам на катере. Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам

историю древнего Ладожского озера и интересные факты и легенды о здешних местах. Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным

отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале. У вас будет время на самостоятельное изучение Валаама.

В 13 часов отправимся на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги. Ладожские шхеры – это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду – десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера. Солнце играет лучами в водах озера, камни величественно выступают из воды, зеленые острова создают потрясающий контраст – прогулка точно впечатлит всех неравнодушных к природе Русского Севера, а впечатления после тура останутся надолго.

Частичка Финляндии. В 16 часов мы вернемся в Сортавалу. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному финскому городу, посмотреть памятник Рунопевцу и исследовать финскую архитектуру. В центре довольно много сувенирных магазинчиков, можно набрать подарков для друзей и близких. Из Сортавалы обычно привозят рыбную продукцию, знаменитую карельскую настойку и варенье из шишек.

Дорога домой. В 18:00 автобус отправится в Санкт-Петербург. По дороге сделаем одну техническую остановку, в Северной столице мы будем в 22:30 часа (метро Озерки) и в 23:00 (метро Площадь Восстания). Так завершится тур по главным достопримечательностям Карелии.