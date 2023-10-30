Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Мы отправимся в природный парк «Рускеала» с невероятным по красоте мраморным каньоном, будем любоваться крутыми северными скалами и сосновыми рощами, ходить по экотропам и слушать шум водопадов.
Вы промчитесь на теплоходе с подводными крыльями к легендарному острову Валаам, услышите певчих монастыря и удивительные истории, связанные с местными святынями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 065 ₽
Описание
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
На острове Валаам погода холоднее, чем в городе. Обязательно возьмите с собой теплые вещи, чтобы не замерзнуть и комфортно себя чувствовать на прогулке. При посещении внутренней территории монастыря соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову (общий километраж около 3 км). Маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) поездка на Валаам может быть отменена. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.
Проживание. В одной из гостиниц в Сортавале. Категория «оптима»: «Сеурахуоне», «Ладога», «Сортавала», «Golden Rose». Категория «хит» (за доплату): «Пийпун Пиха», «Ласточкино гнездо». Конкретный отель подтверждается накануне.
Питание. В программу тура на 2 выходных дня включён завтрак в гостинице, а также обед в монастырской трапезной на острове Валаам (при подтверждении экскурсии на «Метеоре»).
Программа тура по дням
Прогулки по карельским экотропам, водопады и фантастические виды рускеальского каньона
Экотропа и северные олени. Встречаемся в Санкт-Петербурге возле метро «Площадь Восстания». Автобус будет ждать с 7:00, отправление в 7:30. В 7:55 можно подсесть возле метро «Озерки». По пути сделаем одну техническую остановку, можно будет размяться и попить чай или кофе в придорожном кафе. К 110:00 мы доберемся до экопарка «Долина водопадов». Это новое место, которое открылось совсем недавно: сказочная лесная тропа, которая приводит к реке Иййоки и водопадам. Бурлящие речные пороги, яркие карельские пейзажи — красота! А еще здесь живут милые северные олени — обязательно с ними познакомимся.
Мощь водопадов. К 13:30 доберемся до Сортавалы, пообедаем в одном из уютных городских кафе (обед не входит в стоимость), а потом поедем к водопадам Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдем место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.
Мраморный каньон и рускеальские тропки. В 15:30 доедем до горного парка «Рускеала» — это огромный природный парк с обустроенными маршрутами. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. На экскурсии вы узнаете интересные факты и легенды об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время (его будет не так много, так как программа очень насыщенная) можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».
В 19:30 соберемся у автобуса и поедем в Сортавалу. Заселимся в отель и отдохнем перед завтрашним насыщенным днем — вторым днём в туре по карельским достопримечательностям.
Путешествие на остров Валаам
С ветерком на теплоходе. После завтрака возможно несколько вариантов: поездка на «Метеоре» на Валаам (под запрос). Если квота мест закончилась, то взамен мы предлагаем «Водную прогулку на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер».
Вариант 1: на «Метеоре» на Валаам.
Прогулки по Валааму. Скоростной теплоход до Валаама стартует в 9 утра, так что очень важно прийти заранее и не опаздывать. Через час мы уже окажемся на острове. Сначала будет обзорная экскурсия, которая познакомит со всеми основными достопримечательностями: начнем с Монастырской бухты, посмотрим Спасо-Преображенский собор, затем через гору Фавор поднимемся к многовековому монастырскому саду. Окажемся у Святых врат и попадем в монастырское каре к жилым келейным корпусам.
Музыка монастыря и вкусная трапеза. У вас будет время, чтобы послушать концерт певчих Валаамского монастыря, а летом, если повезёт, попасть на какой-нибудь фестиваль, здесь они проводятся довольно часто. После прогулки зайдём в трапезную и пообедаем свежей монастырской едой, приготовленной монахами из натуральных продуктов по старинным рецептам. Обед включен в стоимость тура. Затем пойдём гулять по острову (продолжительность экскурсии – 1,5 часа.) Наш маршрут пройдёт по местности, получившей название «Новый Иерусалим». Её центром является стоящий на высоком берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 году. В нижней церкви этого скита, убранство которого напоминает раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и кустов сирени расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчим экскурсию на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».
Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
(предлагается при отсутствии мест на метеоре), без экскурсии и обеда.
В 9 утра отправляемся на Валаам на катере. Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам
историю древнего Ладожского озера и интересные факты и легенды о здешних местах. Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным
отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале. У вас будет время на самостоятельное изучение Валаама.
В 13 часов отправимся на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги. Ладожские шхеры – это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду – десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера. Солнце играет лучами в водах озера, камни величественно выступают из воды, зеленые острова создают потрясающий контраст – прогулка точно впечатлит всех неравнодушных к природе Русского Севера, а впечатления после тура останутся надолго.
Частичка Финляндии. В 16 часов мы вернемся в Сортавалу. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному финскому городу, посмотреть памятник Рунопевцу и исследовать финскую архитектуру. В центре довольно много сувенирных магазинчиков, можно набрать подарков для друзей и близких. Из Сортавалы обычно привозят рыбную продукцию, знаменитую карельскую настойку и варенье из шишек.
Дорога домой. В 18:00 автобус отправится в Санкт-Петербург. По дороге сделаем одну техническую остановку, в Северной столице мы будем в 22:30 часа (метро Озерки) и в 23:00 (метро Площадь Восстания). Так завершится тур по главным достопримечательностям Карелии.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трансфер на "Метеоре" Сортавала - о. Валаам - Сортавала (при отсутствии мест на "Метеор" прогулка на катере: о. Валаам + Ладожские шхеры, без экскурсии и обеда)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Двухместное проживание в гостинице категории «оптима» в городе Сортавала, 1 ночь
- Завтрак в отеле
- Обед в монашеской трапезной (в случае экскурсии на «Метеоре»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства в Сортавала
- Трассовые экскурсии о Карелии
- Входной билет в экопарк Долина Водопадов
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита, Храма Николая чудотворца (в случае экскурсии на «Метеоре»)
Что не входит в цену
- Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 1100 руб. (при двухместном размещении) и 6270 руб. при одноместном размещении
- Стоимость тура при одноместном проживании в гостинице категории «оптима» составит 25 080 руб
- Комплексные обеды в туре: 500-700 р. /взр
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Активные развлечения в горном парке Рускеала - по ценам парка
- Посещение природного парка «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район) - 100 руб. (оплачивается заранее)
- С июля по сентябрь заезды возможны почти ежедневно (уточняйте)
- Скидки и льготы (при наличии подтверждающих документов):
- Дети до 6 лет - 4 700 руб
- Школьники до 12 лет - 2525 руб
- Школьники старше 13 лет - 600 руб
- Студенты - 450 руб
- Люди старше 60 лет - 450 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше)
Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
Увы, организация была на нуле!! ((
Очень жаль, но это перебило и его знание истории, и наши дальнейшие впечатления.
Подробнее: я купила два билета на экскурсию, чтобы повидаться с подругой детства. Естественно, было бы нормально ожидать, что наши места будут рядом при наличии одиноких пассажиров? - Не тут-то было!! ((
Одна из двух «одиноких» пассажирок хотела сидеть на двух местах одной персоной, и здесь нужен был организаторский талант Кирилла! - Увы, его-то и не оказалось в наличии!
Кирилл решил, что лучше ей сидеть с ногами на втором сидении, чем объяснить ситуацию с тем же юмором и тактом этой эгоистичной натуре.
В результате, я сидела в одном углу с другой незнакомкой, а моя подруга в хвосте автобуса в проходе. - Это было возмутительная несправедливость! - Что я и сказала экскурсоводу Кириллу.
Его ответ: «Все сидят там, где сели вначале.»
Мой совет: продавайте билеты с обозначением мест. И смените организатора на более customer-oriented person.
Он - ваше лицо!! - И пока что оно в грязи от такого сервиса! Увы. ((
Так я и передам своим многочисленным друзьям, которые могли бы быть вашими потенциальными клиентами.
И в следующий раз мы с подругой посмотрим замечательную Карелию самостоятельно, без ваших услуг за 15тыс. И без отвратительного обслуживания.
Спасибо большое за Ваш подробный отзыв. Нам очень важно знать, с какими проблемам и недочетами сталкиваются наши гости, чтобы все их исправлять и делать знакомство с удивительной Карелией ещё более увлекательным. Нам искренне жаль, что Вам пришлось столкнуться с неадекватным поведением другого участника тура, которое испортило Вам все впечатления от поездки. Мы бы искренне хотели сказать «мы обязательно всё исправим»… Но, к сожалению, это будет неправдой, т. к. у нас до настоящего момента нет никаких инструментов гарантированного воздействия на гостей, которые считают для себя возможным неуважительно поведение в туре, как описано Вами. Думаю, Вы согласитесь, что никакое физическое принуждение в данной ситуации невозможно и недопустимо, и кА влиять на пассажиров, которые открыто игнорируют нормальные вежливые просьбы, мы пока не придумали. Мы на собрании с гидами обязательно обсудим возникшую ситуацию. Возможно, будут предложены варианты, как более убедительно общаться с такими гостями, не доводя при этом до прямого конфликта, который испортит впечатление о поездке для всех её участников.
Первый день- Водопады, Рускеала … красота… Организация путешествия очень хорошая.
Но не рекомендую брать в одно путешествие Рускеалу и Валаам.
Валаам лучше брать как отдельное направление.
Нам не повезло, отказали в метеоре и экскурсии по Валааму. А то что предложили взамен, по моему мнению, не равноценно (катер на Валаам, 3 часа свободного времени и шхеры.) И к экстриму по волнам на катере по Ладоге я была не готова.
Это лично мое мнение.