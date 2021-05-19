Полезная информация о Советской Гавани
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Местное время в Советской Гавани
07:3007
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Советская Гавань
|По-английски
|Sovetskaya Gavan'
|Население города
|29 740 чел.
|Аэропорт
|Советская гавань GVN
|Часовой пояс
|Asia/Vladivostok
|Средняя высота
|53 м. от уровня моря
Где находится Советская Гавань на карте
Советская Гавань