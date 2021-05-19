Всё о Советской Гавани

Полезная информация о Советской Гавани

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Местное время в Советской Гавани
07:3007
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСоветская Гавань
По-английскиSovetskaya Gavan'
Население города29 740 чел.
АэропортСоветская гавань GVN
Часовой поясAsia/Vladivostok
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Советская Гавань на карте

Советская Гавань фото города
Советская Гавань

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