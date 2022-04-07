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Совершите путешествие в Леохново, где находится «жемчужина» русской православной церкви – действующий мужской монастырь с мощами святого чудотворца преподобного Антония.
Спасо-Преображенский монастырь, где уже 4 столетия хранятся мощи Новгородского чудотворца святого преподобного Антония;
Спасо-Преображенский храм 18 века;
Старинный монастырский колодец 16 века, по преданию выкопанный самим преподобным Антонием, где находится святой источник с живительной водой;
Надвратная каменная колокольня 19 века, звон колоколов который раньше был слышен в Старой Руссе, за много верст от Леохново;
Рака с мощами преподобного Антония. (Во время экскурсии вы сможете присутствовать на молебне в сопровождении братского хора).