Антиниево-Леохновская пустынь

Автобусная

Групповая
Автобусная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор.

По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Антиниево-Леохновская пустынь
Антиниево-Леохновская пустынь
Антиниево-Леохновская пустынь
Антиниево-Леохновская пустынь

Что вас ожидает 🤩

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Надвратная каменная колокольня
  • Рака с мощами преподобного Антония
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация: посещение музеев и кафе возможно только при наличие QR кода.

Совершите путешествие в Леохново, где находится «жемчужина» русской православной церкви – действующий мужской монастырь с мощами святого чудотворца преподобного Антония.

Программа

  • Спасо-Преображенский монастырь, где уже 4 столетия хранятся мощи Новгородского чудотворца святого преподобного Антония;

  • Спасо-Преображенский храм 18 века;

  • Старинный монастырский колодец 16 века, по преданию выкопанный самим преподобным Антонием, где находится святой источник с живительной водой;

  • Надвратная каменная колокольня 19 века, звон колоколов который раньше был слышен в Старой Руссе, за много верст от Леохново;

  • Рака с мощами преподобного Антония. (Во время экскурсии вы сможете присутствовать на молебне в сопровождении братского хора).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 15:00

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