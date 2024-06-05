1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
«Воскресенский собор — «визитная карточка» Старой Руссы»
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
«Соборную площадь, где располагались торговые ряды Гостиного двора и проводились крупные ярмарки»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
«Вы увидите памятник писателю, а на Соборной площади установите местоположение лавки Плотникова, где Ф»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия в Старую Руссу: Антиниево-Леохновская пустынь
Погрузитесь в атмосферу духовности и истории, посетив Антиниево-Леохновскую пустынь в Старой Руссе. Откройте для себя мощи святого Антония и мужской монастырь
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Пятница в 19:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Увлекательная экскурсия в Николо-Косинской женский монастырь, Старая Русса
Отправляйтесь в древнюю обитель Николо-Косинского женского монастыря. Посетите церковь святителя Николая Чудотворца и храм преподобного Варлаама Хутынского
«Рядом расположен полуразрушенный храм XIX века во имя чтимого новгородского святого отца - преподобного Варлаама Хутынского»
Расписание: Четверг в 15:00
700₽ за человека
Групповая
3 часа
Коростынь и жемчужины Приильменья - экскурсия по Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу древней Коростыни и откройте для себя жемчужины Приильменья на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Пятница в 14:30
950₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Суббота в 12:00
1 950₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Валдай из Старой Руссы с посещением монастыря и музея
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в Валдай, чтобы увидеть Иверский монастырь и уникальный Музей Колоколов. Окунитесь в атмосферу уединения и умиротворения
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия Псков и Печоры с профессиональным гидом
Увлекательная экскурсия по Пскову и Печорам. Посетите Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Узнайте историю древних городов с профессиональным гидом
«Как и другие старинные русские города, Псков стоит на берегу живописной реки Великой, а главная точка притяжения туристов — Псковский кремль с его величавым Троицким собором, старинными строениями, башнями и оборонительными стенами»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
- ООльга28 июля 2022Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 500 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Старой Руссе на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 66 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август