Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Старой Руссы

Найдено 9 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Знакомьтесь, Старая Русса
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
«Воскресенский собор — «визитная карточка» Старой Руссы»
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000 за человека
День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
«Соборную площадь, где располагались торговые ряды Гостиного двора и проводились крупные ярмарки»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
«Вы увидите памятник писателю, а на Соборной площади установите местоположение лавки Плотникова, где Ф»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека
Антиниево-Леохновская пустынь
Групповая
3 часа
Экскурсия в Старую Руссу: Антиниево-Леохновская пустынь
Погрузитесь в атмосферу духовности и истории, посетив Антиниево-Леохновскую пустынь в Старой Руссе. Откройте для себя мощи святого Антония и мужской монастырь
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Пятница в 19:00
1 000 за человека
Николо-Косинской женский монастырь
Групповая
2 часа
Увлекательная экскурсия в Николо-Косинской женский монастырь, Старая Русса
Отправляйтесь в древнюю обитель Николо-Косинского женского монастыря. Посетите церковь святителя Николая Чудотворца и храм преподобного Варлаама Хутынского
«Рядом расположен полуразрушенный храм XIX века во имя чтимого новгородского святого отца - преподобного Варлаама Хутынского»
Расписание: Четверг в 15:00
700 за человека
Коростынь и жемчужины Приильменья
Групповая
3 часа
Коростынь и жемчужины Приильменья - экскурсия по Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу древней Коростыни и откройте для себя жемчужины Приильменья на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Пятница в 14:30
950 за человека
Господин Великий Новгород
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Суббота в 12:00
1 950 за человека
Валдай
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Валдай из Старой Руссы с посещением монастыря и музея
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в Валдай, чтобы увидеть Иверский монастырь и уникальный Музей Колоколов. Окунитесь в атмосферу уединения и умиротворения
«При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор»
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 300 за человека
Псков - Печоры
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия Псков и Печоры с профессиональным гидом
Увлекательная экскурсия по Пскову и Печорам. Посетите Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Узнайте историю древних городов с профессиональным гидом
«Как и другие старинные русские города, Псков стоит на берегу живописной реки Великой, а главная точка притяжения туристов — Псковский кремль с его величавым Троицким собором, старинными строениями, башнями и оборонительными стенами»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    День в Старой Руссе
    Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
  • О
    Ольга
    27 февраля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
    читать дальше

    группа из четырех человек оценили грамотную речь, доброжелательность. Сама экскурсия на 5+++++. Теперь по организации: Мы сидели на местах 15, 16, 17, 18. Это в самом конце микроавтобуса. Места, где ничего не видно в окно от слова совсем. Про словах "посмотрите направо, посмотрите налево" мы поворачивали головы и снова видели тех, кто сидели на местах 15, 16, 17, 18, то бишь сами себя. Выручало то, что время от времени выходили из автобуса и прогуливались по городу. Сколько лет пользовались экскурсионными программами, в том числе и автобусными, в такой ситуации оказались впервые. Опять подчеркну, что это именно экскурсионная перевозка, а не пассажирская. Для тех, кто приехал в первый раз познакомиться с вашим городом, эти места крайне неудобны. Кто-то фотографировал в окно местные красоты, мы это сделать не могли. Предложение: или поменяйте автобус, чтобы все пассажиры могли любоваться городом или просто не продавайте билеты на эти места. С уважением, Ольга.

  • Е
    Елизавета
    13 июля 2023
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами былиЭкскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были
  • О
    Ольга
    28 июля 2022
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Все понравилось. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Набережная Достоевского
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 500 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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