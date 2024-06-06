1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия в Старую Руссу: Антиниево-Леохновская пустынь
Погрузитесь в атмосферу духовности и истории, посетив Антиниево-Леохновскую пустынь в Старой Руссе. Откройте для себя мощи святого Антония и мужской монастырь
Расписание: Пятница в 19:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Старая Русса - город Достоевского: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, где Фёдор Достоевский написал свои великие произведения. Профессиональный гид проведет вас по знаковым местам города
Расписание: Вторник в 19:00
500₽ за человека
Групповая
2 часа
Увлекательная экскурсия в Николо-Косинской женский монастырь, Старая Русса
Отправляйтесь в древнюю обитель Николо-Косинского женского монастыря. Посетите церковь святителя Николая Чудотворца и храм преподобного Варлаама Хутынского
Расписание: Четверг в 15:00
700₽ за человека
Групповая
3 часа
Коростынь и жемчужины Приильменья - экскурсия по Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу древней Коростыни и откройте для себя жемчужины Приильменья на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Пятница в 14:30
950₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
Расписание: Суббота в null
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
Расписание: Суббота в 12:00
1 950₽ за человека
Групповая
1 час 18 минут
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
Погрузитесь в атмосферу дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. Узнайте интересные факты из жизни писателя и насладитесь чаепитием с лакомствами XIX века
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 16:00
1 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Валдай из Старой Руссы с посещением монастыря и музея
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в Валдай, чтобы увидеть Иверский монастырь и уникальный Музей Колоколов. Окунитесь в атмосферу уединения и умиротворения
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия Псков и Печоры с профессиональным гидом
Увлекательная экскурсия по Пскову и Печорам. Посетите Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Узнайте историю древних городов с профессиональным гидом
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия «Русса Екатерины Великой» в Старой Руссе
Пешеходная экскурсия по исторической части Старой Руссы с профессиональным гидом. Узнайте о визите Екатерины Великой и её влиянии на город
Расписание: Среда, Воскресенье в null
450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина6 июня 2024Были в Старой Руссе один день и нам посчастливилось попасть на экскурсию к Нине Сергеевне. Чудесная женщина и великолепный экскурсовод. Маршрут очень интересный и живописный. Спасибо большое за удивительное путешествие❤ Также подсказали где поесть и где дёшево купить сувениры ✨
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ООльга31 мая 2024Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ВВера13 мая 2024Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Можно с детьми»
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