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По популярности
Групповая
3 часа
Экскурсия в Старую Руссу: Антиниево-Леохновская пустынь
Погрузитесь в атмосферу духовности и истории, посетив Антиниево-Леохновскую пустынь в Старой Руссе. Откройте для себя мощи святого Антония и мужской монастырь
Расписание: Пятница в 19:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Старая Русса - город Достоевского: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, где Фёдор Достоевский написал свои великие произведения. Профессиональный гид проведет вас по знаковым местам города
Расписание: Вторник в 19:00
500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Один день в Старой Руссе: экскурсия с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, знаменитого курорта 19 века. Узнайте о лечебных грязях, минеральных водах и наследии Достоевского
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 3 300₽ за экскурсию
Групповая
2 часа
Увлекательная экскурсия в Николо-Косинской женский монастырь, Старая Русса
Отправляйтесь в древнюю обитель Николо-Косинского женского монастыря. Посетите церковь святителя Николая Чудотворца и храм преподобного Варлаама Хутынского
Расписание: Четверг в 15:00
700₽ за человека
Групповая
3 часа
Коростынь и жемчужины Приильменья - экскурсия по Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу древней Коростыни и откройте для себя жемчужины Приильменья на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Пятница в 14:30
950₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
Расписание: Суббота в null
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
Расписание: Суббота в 12:00
1 950₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Валдай из Старой Руссы с посещением монастыря и музея
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в Валдай, чтобы увидеть Иверский монастырь и уникальный Музей Колоколов. Окунитесь в атмосферу уединения и умиротворения
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия Псков и Печоры с профессиональным гидом
Увлекательная экскурсия по Пскову и Печорам. Посетите Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Узнайте историю древних городов с профессиональным гидом
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия «Русса Екатерины Великой» в Старой Руссе
Пешеходная экскурсия по исторической части Старой Руссы с профессиональным гидом. Узнайте о визите Екатерины Великой и её влиянии на город
Расписание: Среда, Воскресенье в null
450₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «История и культура»
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