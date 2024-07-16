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Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.
Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).
Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение в отеле и номере повышенной комфортности.
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включён завтрак в отеле, обед в ресторане отеля и тематический обед с дегустацией любимых блюд Достоевского и героев его романа. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 лет до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 7 250 руб.
Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.
Программа тура по дням
Знакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой Руссе
Заселение в отель с 13:00. При необходимости, встретим вас на ж. -д. вокзале.
В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).
Встреча с представителем нашей команды состоится в 14:00. Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Старой Руссы. Прогуляетесь по реликтовому парку, познакомитесь с историей города, славящегося с 19 века своими минеральными источниками, и увидите самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. И, конечно, попробуете воду в Питьевой галерее. Посетите смотровые площадки и храм Георгия Победоносца, где находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.
Экскурсия продолжится в доме-музее Фёдора Михайловича Достоевского (16:30) — это самое известное здание города. Именно здесь в кабинете на втором этаже создавались главы романа «Братья Карамазовы».
В 17:30 отправимся на вечернюю прогулку по набережной, у которой находится «гнездо» писателя и где любил проводить время Достоевский.
Самостоятельное возвращение в отель.
История «Братьев Карамазовых» в Старой Руссе, Николо-Косинский монастырь и гастрообед
После завтрака выезжаем из номеров, оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся в 10:30 на экскурсию в музей романа «Братья Карамазовы». Художественное произведение было написано в Старой Руссе и содержит отрывки с описанием жизни города в 70-е годы 19 века. Вы увидите уникальные экспонаты и глубже проникнете в замысел книги.
В 11:30 выезжаем в окрестности Старой Руссы, где находится Николо-Косинский монастырь, купола которого видны из окон старорусской дачи Достоевского. Историки предполагают, что Фёдор Михайлович мог присутствовать при освящении храма. А события, связанные с этим местом, могли повлиять на написание «монастырских» глав романа.
В 13:30 на гастрономическом обеде в одном из лучших заведений города отведаем любимых блюд Достоевского и героев его произведения. Вам будет предложено на выбор: суп, горячее, напиток и десерт.
Наше путешествие завершится в 14:30. В стоимость включён трансфер до ж. -д. вокзала по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местный номер (за одного)
|14 500 ₽
|1-местный номер
|15 900 ₽
|Ребёнок 4-14 лет
|7 250 ₽
|Ребёнок до 4 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обед в ресторане отеля
- Тематический обед в одном из лучших кафе города
- Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
- Экскурсии по программе
- Посещение музеев и входные билеты
- Тур проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно расширение группы, внесение изменений в программу и проведение в другие даты
Что не входит в цену
- Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Трансфер до Николо-Косинского монастыря (если вы путешествуете не на личном автомобиле)
- 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 15 900 руб
- 1-местное размещение в отеле повышенной комфортности - стоимость тура составит 16 500 руб
- Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 15 500 руб. за человека