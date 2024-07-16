Литературное путешествие на выходные в Старую Руссу, которая прославилась как Скотопригоньевск из «Братьев Карамазовых». Здесь Достоевский приобрёл дом для своей семьи, крестил младшего сына и написал знаменитый роман.Вы посетите посвящённый

произведению музей и поднимитесь в кабинет дома на набережной, где Фёдор Михайлович создавал творение. Узнаете, какие истории горожан легли в основу сюжета, и отведаете любимых блюд Достоевского и героев книги. Прогуляетесь вдоль реки и по улочкам, вдохновлявшим писателя, и увидите значимые в его жизни места в Старой Руссе и окрестностях.

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Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).