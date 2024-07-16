Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур

Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Литературное путешествие на выходные в Старую Руссу, которая прославилась как Скотопригоньевск из «Братьев Карамазовых». Здесь Достоевский приобрёл дом для своей семьи, крестил младшего сына и написал знаменитый роман.

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произведению музей и поднимитесь в кабинет дома на набережной, где Фёдор Михайлович создавал творение.

Узнаете, какие истории горожан легли в основу сюжета, и отведаете любимых блюд Достоевского и героев книги.

Прогуляетесь вдоль реки и по улочкам, вдохновлявшим писателя, и увидите значимые в его жизни места в Старой Руссе и окрестностях.

Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).

Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение в отеле и номере повышенной комфортности.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включён завтрак в отеле, обед в ресторане отеля и тематический обед с дегустацией любимых блюд Достоевского и героев его романа. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 лет до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 7 250 руб.

Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой Руссе

Заселение в отель с 13:00. При необходимости, встретим вас на ж. -д. вокзале.

В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).

Встреча с представителем нашей команды состоится в 14:00. Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Старой Руссы. Прогуляетесь по реликтовому парку, познакомитесь с историей города, славящегося с 19 века своими минеральными источниками, и увидите самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. И, конечно, попробуете воду в Питьевой галерее. Посетите смотровые площадки и храм Георгия Победоносца, где находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.

Экскурсия продолжится в доме-музее Фёдора Михайловича Достоевского (16:30) — это самое известное здание города. Именно здесь в кабинете на втором этаже создавались главы романа «Братья Карамазовы».

В 17:30 отправимся на вечернюю прогулку по набережной, у которой находится «гнездо» писателя и где любил проводить время Достоевский.

Самостоятельное возвращение в отель.

Знакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой РуссеЗнакомство с городом Достоевского и любимыми местами писателя в Старой Руссе
2 день

История «Братьев Карамазовых» в Старой Руссе, Николо-Косинский монастырь и гастрообед

После завтрака выезжаем из номеров, оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся в 10:30 на экскурсию в музей романа «Братья Карамазовы». Художественное произведение было написано в Старой Руссе и содержит отрывки с описанием жизни города в 70-е годы 19 века. Вы увидите уникальные экспонаты и глубже проникнете в замысел книги.

В 11:30 выезжаем в окрестности Старой Руссы, где находится Николо-Косинский монастырь, купола которого видны из окон старорусской дачи Достоевского. Историки предполагают, что Фёдор Михайлович мог присутствовать при освящении храма. А события, связанные с этим местом, могли повлиять на написание «монастырских» глав романа.

В 13:30 на гастрономическом обеде в одном из лучших заведений города отведаем любимых блюд Достоевского и героев его произведения. Вам будет предложено на выбор: суп, горячее, напиток и десерт.

Наше путешествие завершится в 14:30. В стоимость включён трансфер до ж. -д. вокзала по запросу.

История «Братьев Карамазовых» в Старой Руссе, Николо-Косинский монастырь и гастрообедИстория «Братьев Карамазовых» в Старой Руссе, Николо-Косинский монастырь и гастрообедИстория «Братьев Карамазовых» в Старой Руссе, Николо-Косинский монастырь и гастрообедИстория «Братьев Карамазовых» в Старой Руссе, Николо-Косинский монастырь и гастрообед

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местный номер (за одного)14 500 ₽
1-местный номер15 900 ₽
Ребёнок 4-14 лет7 250 ₽
Ребёнок до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обед в ресторане отеля
  • Тематический обед в одном из лучших кафе города
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
  • Экскурсии по программе
  • Посещение музеев и входные билеты
  • Тур проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно расширение группы, внесение изменений в программу и проведение в другие даты
Что не входит в цену
  • Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Трансфер до Николо-Косинского монастыря (если вы путешествуете не на личном автомобиле)
  • 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 15 900 руб
  • 1-местное размещение в отеле повышенной комфортности - стоимость тура составит 16 500 руб
  • Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 15 500 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Завершение: Ж. - д. вокзал Старая Русса, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Старой Руссы

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхНа выходные2-дневные турыВсе турыОбзорныеНа ноябрьские праздникиНа праздникиОт ж/д вокзала

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