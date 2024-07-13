Вы посетите один из старейших бальнеологических курортов России, прогуляетесь по реликтовому парку и набережной, где находится дом писателя, и отведаете лечебной воды и местных блюд.
Увидите все главные достопримечательности, включая главную святыню города и найденные на территории Старой Руссы артефакты.
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.
Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).
Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение в отеле и номере повышенной комфортности.
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включён завтрак, обед в ресторане отеля и обед с местными блюдами в ресторане. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 лет до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 5 750 руб.
Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.
Программа тура по дням
Значимые достопримечательности Старой Руссы
Заселение в отель с 13:00. При необходимости, встретим вас на ж. -д. вокзале.
В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).
Встреча с представителем нашей команды состоится в 14:00. Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Старой Руссы — городу, связывающему две столицы и имеющему особое значение в русской истории и культуре.
Прогуляемся по Соборной площади, Воскресенской улице, полюбуемся панорамами со смотровых площадок, увидим Воскресенский собор и водонапорную башню. Вы узнаете об археологическом наследии города и знаменитых личностях, посещавших Старую Руссу. Зайдёте в храм Георгия Победоносца, где находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.
Самостоятельное возвращение в отель после 18:00.
Минеральная вода, солеварный промысел и местная кухня
После завтрака выезжаем из номеров, оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся в 10:00 на экскурсию по курортной Старой Руссе. Прогуляемся по реликтовому парку и увидим самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. Отведаем воды в Питьевой галерее.
Далее посетим частный музей «Усадьба средневекового рушанина», главной достопримечательностью которого является солеварня. Здесь представлены найденные на территории Старой Руссы артефакты. Вы рассмотрите точные копии-реконструкции построек того времени и предметы быта, узнаете о процессе выпаривания соли из воды старорусских минеральных источников и прочувствуете атмосферу древнерусского города.
Затем отправимся на автобусную экскурсию к Царицынскому источнику, сыгравшему не малую роль в городе солеваров. Послушаем рассказ о промысле, происхождении названия, сможем набрать минеральной воды и искупаться.
Завершится тур после обеда в одном из лучших заведений Старой Руссы, где вы попробуете местные блюда.
Трансфер до ж. -д. вокзала включён в стоимость и организуется по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местный номер (за одного)
|11 500 ₽
|1-местный номер
|12 900 ₽
|Ребёнок 4-14 лет
|5 750 ₽
|Ребёнок до 4 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обед в ресторане отеля
- Обед с дегустацией местных блюд
- Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
- Экскурсии по программе
- Посещение музеев и входные билеты
- Тур проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно расширение группы, внесение изменений в программу и проведение в другие даты
Что не входит в цену
- Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 12 900 руб
- 1-местное размещение в отеле повышенной комфортности - стоимость тура составит 14 500 руб
- Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 12 000 руб. за человека