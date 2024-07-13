Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур

Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Старая Русса притягивает путешественников расслабленностью, старинными храмами, памятниками зодчества, живописными пейзажами, которые вдохновляли Достоевского на протяжении многих лет, и минеральными источниками.

Вы посетите один из старейших бальнеологических курортов России, прогуляетесь по реликтовому парку и набережной, где находится дом писателя, и отведаете лечебной воды и местных блюд.

Увидите все главные достопримечательности, включая главную святыню города и найденные на территории Старой Руссы артефакты.
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).

Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение в отеле и номере повышенной комфортности.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включён завтрак, обед в ресторане отеля и обед с местными блюдами в ресторане. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 лет до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 5 750 руб.

Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.

Программа тура по дням

1 день

Значимые достопримечательности Старой Руссы

Заселение в отель с 13:00. При необходимости, встретим вас на ж. -д. вокзале.

В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).

Встреча с представителем нашей команды состоится в 14:00. Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Старой Руссы — городу, связывающему две столицы и имеющему особое значение в русской истории и культуре.

Прогуляемся по Соборной площади, Воскресенской улице, полюбуемся панорамами со смотровых площадок, увидим Воскресенский собор и водонапорную башню. Вы узнаете об археологическом наследии города и знаменитых личностях, посещавших Старую Руссу. Зайдёте в храм Георгия Победоносца, где находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.

Самостоятельное возвращение в отель после 18:00.

Значимые достопримечательности Старой РуссыЗначимые достопримечательности Старой РуссыЗначимые достопримечательности Старой РуссыЗначимые достопримечательности Старой РуссыЗначимые достопримечательности Старой РуссыЗначимые достопримечательности Старой РуссыЗначимые достопримечательности Старой РуссыЗначимые достопримечательности Старой Руссы
2 день

Минеральная вода, солеварный промысел и местная кухня

После завтрака выезжаем из номеров, оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся в 10:00 на экскурсию по курортной Старой Руссе. Прогуляемся по реликтовому парку и увидим самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. Отведаем воды в Питьевой галерее.

Далее посетим частный музей «Усадьба средневекового рушанина», главной достопримечательностью которого является солеварня. Здесь представлены найденные на территории Старой Руссы артефакты. Вы рассмотрите точные копии-реконструкции построек того времени и предметы быта, узнаете о процессе выпаривания соли из воды старорусских минеральных источников и прочувствуете атмосферу древнерусского города.

Затем отправимся на автобусную экскурсию к Царицынскому источнику, сыгравшему не малую роль в городе солеваров. Послушаем рассказ о промысле, происхождении названия, сможем набрать минеральной воды и искупаться.

Завершится тур после обеда в одном из лучших заведений Старой Руссы, где вы попробуете местные блюда.

Трансфер до ж. -д. вокзала включён в стоимость и организуется по запросу.

Минеральная вода, солеварный промысел и местная кухняМинеральная вода, солеварный промысел и местная кухняМинеральная вода, солеварный промысел и местная кухняМинеральная вода, солеварный промысел и местная кухняМинеральная вода, солеварный промысел и местная кухняМинеральная вода, солеварный промысел и местная кухняМинеральная вода, солеварный промысел и местная кухня

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местный номер (за одного)11 500 ₽
1-местный номер12 900 ₽
Ребёнок 4-14 лет5 750 ₽
Ребёнок до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обед в ресторане отеля
  • Обед с дегустацией местных блюд
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
  • Экскурсии по программе
  • Посещение музеев и входные билеты
  • Тур проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно расширение группы, внесение изменений в программу и проведение в другие даты
Что не входит в цену
  • Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 12 900 руб
  • 1-местное размещение в отеле повышенной комфортности - стоимость тура составит 14 500 руб
  • Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 12 000 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Завершение: Ж. - д. вокзал Старая Русса, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Старой Руссы

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхНа выходные2-дневные турыВсе турыОбзорныеНа ноябрьские праздникиНа праздникиОт ж/д вокзала

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