Старая Русса притягивает путешественников расслабленностью, старинными храмами, памятниками зодчества, живописными пейзажами, которые вдохновляли Достоевского на протяжении многих лет, и минеральными источниками. Вы посетите один из старейших бальнеологических курортов России, прогуляетесь по реликтовому парку и набережной, где находится дом писателя, и отведаете лечебной воды и местных блюд. Увидите все главные достопримечательности, включая главную святыню города и найденные на территории Старой Руссы артефакты.

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Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).