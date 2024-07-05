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1 чел. По популярности 🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ... 16 100 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса глазами Достоевского с аудиоспектаклем и дегустациями Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ... 16 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса и Великий Новгород за выходные Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля 18 500 ₽ за человека Все туры Старой Руссы

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «3-дневные туры»

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