Еще несколько необычных экскурсий в Ставрополе

Что вас ожидает

Потерянный Ставрополь

Наша дружеская прогулка 👣 пройдет по историческому центру города: через улицы Карла Маркса и Дзержинского. Вы увидите Тифлисскую заставу, крепостную горку со зданием Интендантства и старинный военный госпиталь. Мы пройдем мимо легендарной гостиницы, где неоднократно останавливался Лермонтов, а у бывшей Вельяминовской рощи поговорим о том, почему деревья 🌳 зачастую становились главными хранителями тайн русских стихотворцев. Кроме того, если захотите, вы сможете посетить Краеведческий музей 🖼, экспозиция которого расскажет о ставропольской крепости и дворянском быте.

Судьба поэта

Вы узнаете, где любил отдыхать Лермонтов в Ставрополе и какие заведения он посещал. Услышите о том, как на его пребывание в ссылке влияли родственники и как поэт боролся со смертью в местном госпитале. Мы вспомним его произведения и места, которые в них описаны, а в завершение подойдем к памятнику поэта и поговорим о его трагической кончине.

Организационные детали

Посещение краеведческого музея оплачивается отдельно — 150 рублей/взрослый, 70 рублей/студенты и пенсионеры, дошкольники и школьники — бесплатно.