Еще несколько необычных экскурсий в Ставрополе

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Ставрополь Михаила Лермонтова

Перенестись в XIX столетие, вспоминая сюжеты биографии поэта и осматривая знаковые памятники

Андрей
Андрей – Гид из Ставрополя
Какую роль сыграл Ставрополь в жизни Михаила Юрьевича Лермонтова: что он для него значил и как отразился в творчестве? Мы коснемся судьбы выдающегося поэта золотого века, прогуливаясь по историческому центру и открывая для себя множество интересных фактов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова

Что вас ожидает

Потерянный Ставрополь
Наша дружеская прогулка 👣 пройдет по историческому центру города: через улицы Карла Маркса и Дзержинского. Вы увидите Тифлисскую заставу, крепостную горку со зданием Интендантства и старинный военный госпиталь. Мы пройдем мимо легендарной гостиницы, где неоднократно останавливался Лермонтов, а у бывшей Вельяминовской рощи поговорим о том, почему деревья 🌳 зачастую становились главными хранителями тайн русских стихотворцев. Кроме того, если захотите, вы сможете посетить Краеведческий музей 🖼, экспозиция которого расскажет о ставропольской крепости и дворянском быте.

Судьба поэта
Вы узнаете, где любил отдыхать Лермонтов в Ставрополе и какие заведения он посещал. Услышите о том, как на его пребывание в ссылке влияли родственники и как поэт боролся со смертью в местном госпитале. Мы вспомним его произведения и места, которые в них описаны, а в завершение подойдем к памятнику поэта и поговорим о его трагической кончине.

Организационные детали

Посещение краеведческого музея оплачивается отдельно — 150 рублей/взрослый, 70 рублей/студенты и пенсионеры, дошкольники и школьники — бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 у Тифлисских ворот
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова
Ставрополь Михаила Лермонтова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, мне 35 лет, я знаток-любитель. Интересуюсь историческим прошлым Ставрополя и предлагают маршруты, которые не предлагают классические турагентства. С радостью поделюсь своими знаниями и наблюдениями в увлекательном дружеском формате. До встречи!
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