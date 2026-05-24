Гуляя по улочкам Ставрополя, где сошлись дороги двух легендарных казачьих войск, Терского и Кубанского, вы узнаете о первых поселенцах нашего края, основании крепости и местной станицы.
Осмотрите мемориальные дома и памятники, услышите о знаменитых атаманах, ученых и других ярких личностях. И откроете одну из граней такого сложного этносоциального феномена как казачество.
Осмотрите мемориальные дома и памятники, услышите о знаменитых атаманах, ученых и других ярких личностях. И откроете одну из граней такого сложного этносоциального феномена как казачество.
Описание экскурсии
История казачества в лицах
В сердце Ставрополя я познакомлю вас с самыми интересными архитектурными памятниками и расскажу об известных казаках, связанных с городом.
- Возле Тифлисских ворот поговорим о сложной и противоречивой личности генерала Ермолова, драматических кавказских баталиях и проведенных им реформах казачьей организации.
- Также вы услышите об атамане Николаеве, сражавшемся в Отечественной войне 1812 года и руководившем позже Кавказским линейным казачьим войском. Я покажу построенное им здание штаба.
- У памятника Хоперскому полку речь пойдет о первопроходцах и ранних этапах заселения края русскими.
- Кроме того, вы посетите могилу казачьего офицера и ученого Бентковского, стоявшего у истоков северокавказского краеведения. С этим человеком связана целая эпоха в научной и культурной жизни Ставропольской губернии и Северного Кавказа. Вспомним и о Евгении Фелицыне, летописце кубанской земли.
- По пути вам встретится пряничный домик генерала Кравцова и дом историка Попко, о которых вы также узнаете на встрече.
- Не забудем и о службе сотника Лермонтова в казачьем «спецназе».
- А на Крепостной горе вы услышите историю появлении крепости Ставрополь и казачьей станице при ней.
Организационные детали
- К вашим услугам мой боевой конь — Киа Рио!
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Тифлисских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Ставрополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 162 туристов
Я гид-кавказовед из Ставрополя. У меня высшее историческое образование, основное направление моих экскурсий и исследований — казачество. Также я люблю гулять по улицам Старого города и его окрестностям, находить исторические
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и дополнительные исторические справки, и современные сведения о том или ином участке пути, здании, сооружении
Евгений
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв, жду Вас в гостях у себя а Михайловске!
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Превосходно!
Недавно побывали на авторской экскурсии и остались под огромным впечатлением. Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю города, о которой не прочитаешь в стандартных путеводителях.
Профессионализм гида Евгения
Недавно побывали на авторской экскурсии и остались под огромным впечатлением. Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю города, о которой не прочитаешь в стандартных путеводителях.
Профессионализм гида Евгения
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Евгений-историк по образованию, обладает обширными знаниями, рассказывает интересно. Хорошая, грамотная речь. Приятный в общении. Экскурсия понравилась нам с мужем и нашим друзьям из Питера. Рекомендуем.
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отличная экскурсия, отличный экскурсовод, нам с семьёй все очень понравилось.
Евгений
Ответ организатора:
Я рад, что Вам понравилось Вам понравилось, приезжайте еще.
Жду вас на своем подворье в г. Михайловске
Жду вас на своем подворье в г. Михайловске
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Н
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Евгений увлечен историей своего города и знает её в таких подробностях, что не только приезжим, но и горожанам будет интересно!
Рекомендую Евгения
Евгений увлечен историей своего города и знает её в таких подробностях, что не только приезжим, но и горожанам будет интересно!
Рекомендую Евгения
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Мы -заядлые путешественники. Много поездили по миру, теперь с удовольствием путешествуем по России. Приехали в Ставрополь. Часто берём тематические экскурсии, которые дают не только общую информацию, но и раскрывают специфические
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