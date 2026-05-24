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Крепость Ставрополь. Казачье наследие

Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Гуляя по улочкам Ставрополя, где сошлись дороги двух легендарных казачьих войск, Терского и Кубанского, вы узнаете о первых поселенцах нашего края, основании крепости и местной станицы.

Осмотрите мемориальные дома и памятники, услышите о знаменитых атаманах, ученых и других ярких личностях. И откроете одну из граней такого сложного этносоциального феномена как казачество.
5
34 отзыва
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Крепость Ставрополь. Казачье наследие

Описание экскурсии

История казачества в лицах

В сердце Ставрополя я познакомлю вас с самыми интересными архитектурными памятниками и расскажу об известных казаках, связанных с городом.

  • Возле Тифлисских ворот поговорим о сложной и противоречивой личности генерала Ермолова, драматических кавказских баталиях и проведенных им реформах казачьей организации.
  • Также вы услышите об атамане Николаеве, сражавшемся в Отечественной войне 1812 года и руководившем позже Кавказским линейным казачьим войском. Я покажу построенное им здание штаба.
  • У памятника Хоперскому полку речь пойдет о первопроходцах и ранних этапах заселения края русскими.
  • Кроме того, вы посетите могилу казачьего офицера и ученого Бентковского, стоявшего у истоков северокавказского краеведения. С этим человеком связана целая эпоха в научной и культурной жизни Ставропольской губернии и Северного Кавказа. Вспомним и о Евгении Фелицыне, летописце кубанской земли.
  • По пути вам встретится пряничный домик генерала Кравцова и дом историка Попко, о которых вы также узнаете на встрече.
  • Не забудем и о службе сотника Лермонтова в казачьем «спецназе».
  • А на Крепостной горе вы услышите историю появлении крепости Ставрополь и казачьей станице при ней.

Организационные детали

  • К вашим услугам мой боевой конь — Киа Рио!
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Тифлисских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Ставрополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 162 туристов
Я гид-кавказовед из Ставрополя. У меня высшее историческое образование, основное направление моих экскурсий и исследований — казачество. Также я люблю гулять по улицам Старого города и его окрестностям, находить исторические
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здания, интересные места и искать информацию о людях, живших в дореволюционном Ставрополе. На встречах со мной вы откроете город с новой стороны, разберётесь в сложных вопросах истории и услышите любопытные факты из прошлого.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
2
1
Марья
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и дополнительные исторические справки, и современные сведения о том или ином участке пути, здании, сооружении
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и т. д.

Особенно понравилось то, что экскурсовод старается приводить примеры/сравнения относительно понятных группе категорий. К примеру, говоря о ценностях региона, Евгений уточнил, откуда мы, и смог быстро сориентироваться, приведя к сравнению уральскую металлургию (чтобы слушателю тема стала ближе, понятнее).

Благодарим Евгения за интересную и познавательную встречу! Её не смог омрачить даже периодический дождик:)

Рекомендуем!

Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв, жду Вас в гостях у себя а Михайловске!
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Мария
Превосходно!
Недавно побывали на авторской экскурсии и остались под огромным впечатлением. Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю города, о которой не прочитаешь в стандартных путеводителях.
Профессионализм гида Евгения
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это главный козырь экскурсии. Евгений не просто знает факты — он чувствует тему, сам увлечен историей казачества. Его рассказ был ярким, образным, очень интересным. История подавалась не сухо, а через судьбы конкретных людей.
Рекомендую экскурсию абсолютно всем, кто хочет понять истинные корни и дух столицы Ставропольского края. Выражаем огромную благодарность Евгению от нашей компании!

Превосходно!
Превосходно!
Превосходно!
Превосходно!
Превосходно!
Превосходно!
Превосходно!
Превосходно!
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Надежда
Евгений-историк по образованию, обладает обширными знаниями, рассказывает интересно. Хорошая, грамотная речь. Приятный в общении. Экскурсия понравилась нам с мужем и нашим друзьям из Питера. Рекомендуем.
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Гикавый
отличная экскурсия, отличный экскурсовод, нам с семьёй все очень понравилось.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Я рад, что Вам понравилось Вам понравилось, приезжайте еще.
Жду вас на своем подворье в г. Михайловске
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Н
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Евгений увлечен историей своего города и знает её в таких подробностях, что не только приезжим, но и горожанам будет интересно!
Рекомендую Евгения
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уверенно:
-рассказывает захватывающе, -маршрут под силу любому, даже немолодому путешественнику, -даёт рекомендации что ещё посмотреть дополнительно - автомобиль в хорошем состоянии помогает в плохую погоду не промокнуть и не устать Всем отличных впечатлений!!!

Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
Вернувшись домой, вспоминаем день экскурсии в Ставрополе, как яркое событие!
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Любовь
Мы -заядлые путешественники. Много поездили по миру, теперь с удовольствием путешествуем по России. Приехали в Ставрополь. Часто берём тематические экскурсии, которые дают не только общую информацию, но и раскрывают специфические
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характерные особенности региона.
Заказали экскурсию "Казачье наследие Ставрополя "у Евгения. Понравилось, что Евгений любит свой город и край и то, что он историк по образованию. Много интересной информации, детальной, структурированной. Мы прониклись историей этой Земли, казачества, Ставрополя, края. Очень достойный путь!
Эта экскурсия вышла за рамки темы, Евгений много рассказал об истории Ставрополя, его архитектуры, знаменательных событиях и интересных событиях. Очарованы Ставрополем🙏👍 Насыщенная, живая экскурсия! От души можем рекомендовать Евгения всем туристам!!!!

Мы -заядлые путешественники. Много поездили по миру, теперь с удовольствием путешествуем по России. Приехали в Ставрополь.
Мы -заядлые путешественники. Много поездили по миру, теперь с удовольствием путешествуем по России. Приехали в Ставрополь.
Мы -заядлые путешественники. Много поездили по миру, теперь с удовольствием путешествуем по России. Приехали в Ставрополь.
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