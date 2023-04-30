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с человеком только вдвоем, ведь это невыгодно, но Олег никаким образом не показал, что тратит свое время напрасно, провёл экскурсию со мной на высшем уровне.

Во-вторых, экскурсия очень информативна и логична. Я получила уйму полезной информации, но не сухой и скучной, а вплетенной в общую канву повествования, подкрепленной демонстрационными материалами (Олег носит с собой папки с архивными фото города, иллюстрациями и портретами известных людей). Таким образом, воспринимать новое намного проще и увлекательнее.

В-третьих, Олег действительно много знает. Ответил на огромное количество моих вопросов, возникающих на ходу, не просил подождать с вопросами (что лично меня очень раздражает в экскурсоводах, потому что к концу экскурсии человек уже забывает все то, что хотел спросить).

В-четвертых, впечатление о человеке складывается из деталей. Так, Олег всегда старался чтобы мы встали под солнышко во время рассказа, так как в тени было холодно. Следил, чтобы я не наступила в грязь. К назначенному времени пришел заранее, когда я пришла на место встречи, он уже ждал.

В-пятых, Олег влюбил в Ставрополь. У него получилось передать через свои рассказы любовь к этому городу. Я думаю, он прекрасно понимает, что для приезжих он - собирательный образ ставропольца, и по нему и его отношению человек вольно или невольно составит представление о городе. Я осталась под большим впечатлением от интересной, нескучной, познавательной экскурсии с Олегом, от истории города Ставрополя. Очень понравилось, что мы обратили внимание на те объекты, на которые я бы сама никогда не посмотрела и не прочитала о них в интернете.

Для меня полезность экскурсии определяется просто - могла ли я то же самое узнать из первой попавшейся ссылки в интернете про достопримечательности города или нет. Ответ - однозначно нет.

Еще Олег порекомендовал куда сходить в городе. И я осталась в абсолютном восторге от Музея изобразительных искусств - это must see:)

Таким образом, я отлично провела время и узнала много нового об истории Ставрополя. Мне удалось понять «о чем» этот город.

Собираюсь вернуться в город с друзьями, когда это случится, однозначно пойдем с Олегом на экскурсию.

И, наконец. Олег, спасибо Вам! Но повышайте цены, ваши экскурсии стоят больше:)