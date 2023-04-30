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Ставрополь сквозь века

Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Ставрополь запомнится вам чудесными храмами, каскадной лестницей и великолепными фонтанами.

Я покажу значимые здания и площади города, расскажу о знаменитых людях и событиях, оставивших след в местной истории.

Раскрою, как из военного форпоста Ставрополь превратился в культурный и просветительский центр Кавказа.
5
69 отзывов
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века

Описание экскурсии

Ставрополь вчера и сегодня

Я построил маршрут так, чтобы вы могли наглядно проследить, как менялся центр города с основания до сегодняшних дней. Вы увидите остатки крепостной стены и услышите о рождении Ставрополя и о том, почему его называли «главными воротами России на Кавказе». А также оцените более поздние достопримечательности — Казанский собор, Александровскую площадь, Казначейство, Губернское правление — и узнаете, как они выглядели раньше.

Городские загадки

Ставрополь хранит множество интересных историй и легенд. Я раскрою, как было спасено от разрушения здание городской думы, где находился дом полицмейстера и почему до конца неизвестно, посещал ли наш город Суворов. Расскажу я и том, почему Николай I хотел снести Ставрополь, где жил командующий Кавказской линией, какие известные люди приезжали в наш край и зачем.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2300 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Минимальное количество 1-2 человека... за экскурсию5340 ₽
Группа от 3 до 6 человек за человека... по2300 ₽
Группа от 7 до 15 человек за экскурсию15 000 ₽
Группа от 16 человек за экскурсию17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Ставрополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 572 туристов
Я живу в Ставрополе с 1983 года и очень люблю этот город. Интересуюсь его историей и постоянно расширяю свои знания. В создании авторских экскурсий опираюсь только на достоверные исторические документы, факты
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и исследования, воспоминания современников и архивные фотографии. С радостью проведу для вас свои экскурсии и сделаю всё, чтобы вы по-настоящему влюбились в Ставрополь. Хочется, чтобы воспоминания о городе остались с вами надолго и однажды привели сюда снова. С удовольствием подскажу, где найти уникальные авторские ставропольские сувениры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
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3
2
1
А
Любите ли вы Ставрополь? Мы, дружная компания из 6 взрослых и двоих детей, очень его полюбили. И помог нам в этом экскурсовод Олег. Его авторская экскурсия по исторической и центральной
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части Ставрополя очень интересна, содержательна и пропитана огромной любовью к родному городу. Без излишней суеты и торопливости он очень емко и профессионально рассказал о главных этапах развития и становления города, провёл по красивейшим местам. Наверное, мы непростые экскурсанты, и не любой гид был бы нам рад. Мы задаём много вопросов, порой заставляем отвлечься от главной темы. Но именно в такие моменты и проверяется кругозор и профессионализм экскурсовода. Так вот - Олег профессионал высочайшего уровня. Базовое историческое образование ему в помощь. Искренне желаем Олегу успехов в его замечательном и важностей деле и рекомендуем его экскурсии каждому, кто хотел был познакомиться со Ставрополем.

Любите ли вы Ставрополь? Мы, дружная компания из 6 взрослых и двоих детей, очень его полюбили.
Любите ли вы Ставрополь? Мы, дружная компания из 6 взрослых и двоих детей, очень его полюбили.
Любите ли вы Ставрополь? Мы, дружная компания из 6 взрослых и двоих детей, очень его полюбили.
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П
Я много путешествую по разным городам одна. Была в Ставрополе на пару дней, выбрала экскурсию с Олегом по описанию и отзывам.
Во-первых, Олег - большой профессионал. Часто экскурсоводы не любят гулять
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с человеком только вдвоем, ведь это невыгодно, но Олег никаким образом не показал, что тратит свое время напрасно, провёл экскурсию со мной на высшем уровне.
Во-вторых, экскурсия очень информативна и логична. Я получила уйму полезной информации, но не сухой и скучной, а вплетенной в общую канву повествования, подкрепленной демонстрационными материалами (Олег носит с собой папки с архивными фото города, иллюстрациями и портретами известных людей). Таким образом, воспринимать новое намного проще и увлекательнее.
В-третьих, Олег действительно много знает. Ответил на огромное количество моих вопросов, возникающих на ходу, не просил подождать с вопросами (что лично меня очень раздражает в экскурсоводах, потому что к концу экскурсии человек уже забывает все то, что хотел спросить).
В-четвертых, впечатление о человеке складывается из деталей. Так, Олег всегда старался чтобы мы встали под солнышко во время рассказа, так как в тени было холодно. Следил, чтобы я не наступила в грязь. К назначенному времени пришел заранее, когда я пришла на место встречи, он уже ждал.
В-пятых, Олег влюбил в Ставрополь. У него получилось передать через свои рассказы любовь к этому городу. Я думаю, он прекрасно понимает, что для приезжих он - собирательный образ ставропольца, и по нему и его отношению человек вольно или невольно составит представление о городе. Я осталась под большим впечатлением от интересной, нескучной, познавательной экскурсии с Олегом, от истории города Ставрополя. Очень понравилось, что мы обратили внимание на те объекты, на которые я бы сама никогда не посмотрела и не прочитала о них в интернете.
Для меня полезность экскурсии определяется просто - могла ли я то же самое узнать из первой попавшейся ссылки в интернете про достопримечательности города или нет. Ответ - однозначно нет.
Еще Олег порекомендовал куда сходить в городе. И я осталась в абсолютном восторге от Музея изобразительных искусств - это must see:)
Таким образом, я отлично провела время и узнала много нового об истории Ставрополя. Мне удалось понять «о чем» этот город.
Собираюсь вернуться в город с друзьями, когда это случится, однозначно пойдем с Олегом на экскурсию.
И, наконец. Олег, спасибо Вам! Но повышайте цены, ваши экскурсии стоят больше:)

Я много путешествую по разным городам одна. Была в Ставрополе на пару дней, выбрала экскурсию с Олегом по описанию и отзывам.
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Валентина
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на месте)) в целом экскурсию я рекомендую. Сам Олег неспешный и интеллигентный мужчина. Благодарю
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на+1
Благодарю 🙏 Олега за содержательный рассказ и факты. Мне конечно движения не хватило, сложно стоять на
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О
Были в Ставрополе проездом, заказали экскурсию у Олега и остались очень довольны. Интересная экскурсия, с историческими фактами, было много исторических фотографий, которые позволили сравнивать современность и историю, прочувствовать события 100-200 летней давности. Оптимально выстроенный маршрут и время. Еще порадовали сувенипы в конце))) Доброжелательный, внимательный экскурсавод, любящий свой город. Рекомендую!
Были в Ставрополе проездом, заказали экскурсию у Олега и остались очень довольны. Интересная экскурсия, с историческими
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Ирина
Очень понравилась экскурсия. Рассказ сопровождался историческими фотографиями мест, зданий, улиц. Грамотный экскурсовод, любящий свой город и край. Остались довольны.
Очень понравилась экскурсия. Рассказ сопровождался историческими фотографиями мест, зданий, улиц. Грамотный экскурсовод, любящий свой город и
Очень понравилась экскурсия. Рассказ сопровождался историческими фотографиями мест, зданий, улиц. Грамотный экскурсовод, любящий свой город и
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Виктор
Олег очень грамотный экскурсовод, прекрасно знает историю Ставрополя и края, преподносит материал доступно и интересно. Рекомендую всем своим друзьям и товарищам!
Олег очень грамотный экскурсовод, прекрасно знает историю Ставрополя и края, преподносит материал доступно и интересно. Рекомендую
Олег очень грамотный экскурсовод, прекрасно знает историю Ставрополя и края, преподносит материал доступно и интересно. Рекомендую
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