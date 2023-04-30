Я покажу значимые здания и площади города, расскажу о знаменитых людях и событиях, оставивших след в местной истории.
Раскрою, как из военного форпоста Ставрополь превратился в культурный и просветительский центр Кавказа.
Описание экскурсии
Ставрополь вчера и сегодня
Я построил маршрут так, чтобы вы могли наглядно проследить, как менялся центр города с основания до сегодняшних дней. Вы увидите остатки крепостной стены и услышите о рождении Ставрополя и о том, почему его называли «главными воротами России на Кавказе». А также оцените более поздние достопримечательности — Казанский собор, Александровскую площадь, Казначейство, Губернское правление — и узнаете, как они выглядели раньше.
Городские загадки
Ставрополь хранит множество интересных историй и легенд. Я раскрою, как было спасено от разрушения здание городской думы, где находился дом полицмейстера и почему до конца неизвестно, посещал ли наш город Суворов. Расскажу я и том, почему Николай I хотел снести Ставрополь, где жил командующий Кавказской линией, какие известные люди приезжали в наш край и зачем.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Минимальное количество 1-2 человека... за экскурсию
|5340 ₽
|Группа от 3 до 6 человек за человека... по
|2300 ₽
|Группа от 7 до 15 человек за экскурсию
|15 000 ₽
|Группа от 16 человек за экскурсию
|17 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, Олег - большой профессионал. Часто экскурсоводы не любят гулять