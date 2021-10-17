Что вас ожидает

Ставрополь вчера и сегодня

Я построил маршрут так, чтобы вы могли наглядно проследить, как менялся центр города с основания до сегодняшних дней. Вы увидите остатки крепостной стены и услышите о рождении Ставрополя и о том, почему его называли «главными воротами России на Кавказе». А также оцените более поздние достопримечательности — Казанский собор, Александровскую площадь, Казначейство, Губернское правление — и узнаете, как они выглядели раньше.

Городские загадки

Ставрополь хранит множество интересных историй и легенд. Я раскрою, как было спасено от разрушения здание городской думы, где находился дом полицмейстера и почему до конца неизвестно, посещал ли наш город Суворов. Расскажу я и том, почему Николай I хотел снести Ставрополь, где жил командующий Кавказской линией, какие известные люди приезжали в наш край и зачем.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.