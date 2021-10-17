Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю

5
3 отзыва
Ставрополь запомнится вам чудесными храмами, каскадной лестницей и великолепными фонтанами.

Я покажу значимые здания и площади города, расскажу о знаменитых людях и событиях, оставивших след в местной истории.

Раскрою, как из военного форпоста Ставрополь превратился в культурный и просветительский центр Кавказа.
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века
Ставрополь сквозь века

Что вас ожидает

Ставрополь вчера и сегодня

Я построил маршрут так, чтобы вы могли наглядно проследить, как менялся центр города с основания до сегодняшних дней. Вы увидите остатки крепостной стены и услышите о рождении Ставрополя и о том, почему его называли «главными воротами России на Кавказе». А также оцените более поздние достопримечательности — Казанский собор, Александровскую площадь, Казначейство, Губернское правление — и узнаете, как они выглядели раньше.

Городские загадки

Ставрополь хранит множество интересных историй и легенд. Я раскрою, как было спасено от разрушения здание городской думы, где находился дом полицмейстера и почему до конца неизвестно, посещал ли наш город Суворов. Расскажу я и том, почему Николай I хотел снести Ставрополь, где жил командующий Кавказской линией, какие известные люди приезжали в наш край и зачем.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Олег
Олег
Меня зовут Олег, я живу в Ставрополе почти 40 лет и очень люблю этот замечательный город. Интересуюсь его историей и все время стараюсь приумножить свои знания. С радостью поделюсь ими с вами!
Задать вопрос

3 настоящих отзыва от туристов

Е
17 окт 2021
Очень интересная экскурсия, потрясающая подготовка! Мы просили Олега дополнительно показать старинные мосты в Ставрополе. Всё было сделано в лучшем виде. Ребёнок под впечатлением. Рекомендую и желаю успеха!
А
10 окт 2021
Благодарю Олега за знакомство со Ставрополем. Прекрасный знаток города, интересный рассказчик. Прекрасно структурирован материал, все доступно. Много наглядного иллюстративного материала.
Процветания!
И
9 окт 2021
Сегодня получила замечательную Индивидуальную экскурсию по местам зарождения и развития Ставрополя. Очень полная подача материала с показом фотографий объектов в разные времена. Олег-очень Интересный рассказчик. Любит свое дело. Огромное спасибо.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ставрополя

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Ставрополе

Добро пожаловать в Ставрополь!
4.8
28
1ч 30м
500
за 1 чел.
Добро пожаловать в Ставрополь!
Получить общее представление о городе на короткой пешеходной экскурсии по историческому центру
в понедельник, вторник и воскресенье в 10:15, в среду в 11:00, в пятницу в 10:15 и 13:00
Ставрополь Михаила Лермонтова
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 400
за 1-8 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Вы можете выбрать любое удобное время
Путешествие к родникам с целебной водой
500
за 1 чел.
Путешествие к родникам с целебной водой
Побывать на источниках жизни Ставрополя, поправить здоровье и отдохнуть от городской суеты
в понедельник и пятницу в 15:30, в среду в 14:00
Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова
5
6
3 000
за 1 чел.
Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова
понедельник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
5
1
2 500
за 1 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ставрополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ставрополе
🇷🇺