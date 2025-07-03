На обзорной экскурсии по исторической части города гости смогут узнать историю Стерлитамака. Здесь сохранились здания торговых рядов, местные предприниматели реконструируют дома купцов и стоит Русский драматический театр, здание которого было подарком на свадьбу невесте. У нас будет отличная возможность попасть в дом купца Кузнецова. Сейчас это место стало арт-пространством для молодежи города. Рекомендуем после экскурсии посетить Парк Гагарина, который стал лучшим парком России среди городов с населением до 500 тысяч человек. Прокатиться на колесе обозрения, откуда видны знаменитые шиханы Торатау, Куштау и Юрактау. По запросу групп добавим посещение вечернего спектакля, гастрономическую дегустацию, мастер-классы в лабораториях виртуальной реальности, арт, сказки, биологии или физики. Важная информация:• Надевайте комфортную одежду и обувь по погоде.

Обед не входит в стоимость экскурсии.