Присоединяйтесь к нашей обзорной экскурсии по исторической части города Стерлитамака! Вы узнаете историю города, посетите реконструируемые дома купцов и Базарную площадь, где проходит лучший фестиваль России исторической направленности "Купец 2.0" (Гран-при REA-2022).
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
На обзорной экскурсии по исторической части города гости смогут узнать историю Стерлитамака. Здесь сохранились здания торговых рядов, местные предприниматели реконструируют дома купцов и стоит Русский драматический театр, здание которого было подарком на свадьбу невесте. У нас будет отличная возможность попасть в дом купца Кузнецова. Сейчас это место стало арт-пространством для молодежи города. Рекомендуем после экскурсии посетить Парк Гагарина, который стал лучшим парком России среди городов с населением до 500 тысяч человек. Прокатиться на колесе обозрения, откуда видны знаменитые шиханы Торатау, Куштау и Юрактау. По запросу групп добавим посещение вечернего спектакля, гастрономическую дегустацию, мастер-классы в лабораториях виртуальной реальности, арт, сказки, биологии или физики. Важная информация:• Надевайте комфортную одежду и обувь по погоде.
Обед не входит в стоимость экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом купца Патрикеева
- Стела основания города
- Дом купца Кузнецова
- Кинотеатр Салават
- Дом Раисы Горбачевой
- Соляная пристань
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт до Стерлитамака ~550 рублей на микроавтобусе из Уфы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стерлитамак, ул. Комсомольская, 80
Завершение: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 17
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- При отказе от поездки менее, чем за 72 часа, аванс не возвращается и на другую дату/тур не переносится
- Мы не распределяем места в автобусе. Туристы занимают их в свободном порядке
- Тур НЕ отменяется из-за погоды (дождь, снегопад, жара и т. д.), если официально МЧС не запрещает посещение объектов
- При внесении аванса вы подтверждаете, что ознакомились с договором оферты. Все условия и документы: ссылка taplink. ws
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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