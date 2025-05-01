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Обзорные и познавательные экскурсии Стерлитамака

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Стерлитамаке, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Стерлитамак - родина башкирской соды
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Стерлитамак - родина башкирской соды
Узнать, как город на Стерле стал символом предпринимательства республики
Начало: У кинотеатра
«Вы пройдётесь по скверу около кинотеатра «Салават», познакомитесь с историей особняков и гостиниц знатных купцов Стерлитамака»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Стерлитамак: История купеческого города
Пешая
На автобусе
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Стерлитамак: История купеческого города
Начало: Стерлитамак, ул. Комсомольская, 80
«На обзорной экскурсии по исторической части города гости смогут узнать историю Стерлитамака»
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Стерлитамак - родина башкирской соды
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Стерлитамак - родина башкирской соды
Начало: По договоренности
«Познакомитесь с историей особняков и гостиниц знатных купцов Стерлитамака»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4400 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 мая 2025
    Стерлитамак - родина башкирской соды
    Экскурсия понравилась, очень увлекательно и интересно, узнали многое о городе и его истории. Маршрут был удобным и спасибо гиду Алине что подстроилась под наше расписание и пошла на встречу 👍🥰 будем рекомендовать друзьям 👍
    Экскурсия понравилась, очень увлекательно и интересно, узнали многое о городе и его истории. Маршрут был удобным
  • А
    Алексей
    23 февраля 2025
    Стерлитамак - родина башкирской соды
    Рад, что мы с женой побывали на этой замечательной экскурсии. Всесторонне изучили город. Мы открыли для себя такой вроде знакомый,
    читать дальше

    но неизведанный Стерлитамак! Нам понравилось, что на любые дополнительные вопросы Гид Рамазан смог нам ответить очень подробно во время экскурсии. Прогулка в 2 часа, не смотря на холод, прошла незаметно, живо и информативно! С удовольствием будем посещать ваш горд как можно чаще! Рад, что есть такие замечательные люди увлечённые своим городом и родным краем! Очень рекомендуем гида Рамазана! Рамазан, еще раз вам отдельно огромное спасибо!

  • М
    Максим
    26 октября 2024
    Стерлитамак - родина башкирской соды
    Теплая прогулка по неожиданно аккуратному и атмосферному историческому городу Башкирии обязательно оставит воспоминания о его посещении 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Стерлитамаку в категории «Обзорные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стерлитамак - родина башкирской соды
  2. Стерлитамак: История купеческого города
  3. Стерлитамак - родина башкирской соды
Сколько стоит экскурсия по Стерлитамаку в июле 2025
Сейчас в Стерлитамаке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 6500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Стерлитамака нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Стерлитамаке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025