  1. Россия
  2. Экскурсии

Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Судака
Новый Свет в Крыму место удивительное.

Не зря второе его название — Paradise (Рай).

Тут на небольшом совсем участке столько интересных мест: и фантастические можжевельники, и скалы причудливой формы, и бухточки с разноцветной водой.

И здесь-же на удивление низкая засветка, которая позволяет получать хорошие ночные кадры.

Мы будем снимать ночь с классической точки — пика Космос.

А вот закат, в зависимости от условий, или с Капчика (голова Дракона), или с тропы.

Рассвет встретим в долине Рая.

В таком формате тур в Новый Свет будет интересен не только фотографам.

Маршрут сам по себе идеален, как треккинговый и экскурсионный.

Для комфорта участников на время съемки организуем лагерь в долине Рая.
Задать вопрос
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)

Что вы увидите

  • Капчик
  • Долина Рая
  • Пик Космоса
  • грот Шаляпина
Что вас ожидает:Сбор участников фотопрогулки
В зависимости от места, где вы живете (отдыхаете).
Приезд на точку съемки, закат. Прогулка 👣 на Капчик
Прибыв на место, мы собираемся и идем на закат. В зависимости от времени года, это будет или Капчик, или тропа (отходы с тропы). Сразу после заката мы уходим дальше, вдоль царского пляжа, в долину Рая, и оттуда уже на точку для съемки ночного пейзажа.
Ночная съемка. Пик Космоса
Пик Космоса и долины Рая и Ада отлично подходят для ночной фотосъемки. Засветки не много, кадры получаются интересные. Съёмка после ужина в долине Рая. Пока ужин готовится и еще не очень темно, у вас будет возможность исследовать место самостоятельно. Съемка ночного пейзажа дело не спешное. Так что скорее всего у нас уйдет на него пара часов.
Встреча рассвета и дорога домой
В зависимости от времени года и условий съемки, мы или успеем немного поспать, или просто посидим у костра за ранним завтраком. И сразу на рассвет. После рассвета собираемся и идем обратно к машине. Если лето, то пройдем через Царский пляж 🏖️, на котором комфортно купаться. В другое время сразу выходим на тропу Голицина. Пройдем мимо грота Шаляпина, посмотрим на морские пейзажи. Организационные детали:• Для того, чтобы принять участие, вам понадобится, помимо фотоаппарата, прочный штатив и пульты, обязательно мощный фонарь. Ай-Петри вершина, которая характеризуется очень сложными погодными условиями, по-этому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по-поводу одежды.
Что входит
  • Трансфер из Судака и обратно
  • Обучение фотосъемке и последующей обработке
  • Чай/кофе
  • Ужин между вечерней и ночной съемкой.
Что не входит
  • Индивидуальное снаряжение
  • Прокат фототехники
  • Индивидуальная аптечка.
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фирсова Н.
Фирсова Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Судаке

Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет
25 400
144 часа
Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет