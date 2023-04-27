Наше путешествие приведет вас к удивительному горному массиву Перчем — доминанте Судака, откуда открываются потрясающие панорамы на окрестные долины.
Пешая прогулка, которую смогут осилить люди любой физической подготовки, также приведет вас к загадочному Семиуровнему лабиринту, руинам древнего монастыря и чудесному роднику Верности. Яркие эмоции, живописные виды — все это ждет вас на нашем пути!
Пешая прогулка, которую смогут осилить люди любой физической подготовки, также приведет вас к загадочному Семиуровнему лабиринту, руинам древнего монастыря и чудесному роднику Верности. Яркие эмоции, живописные виды — все это ждет вас на нашем пути!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пещера Судакская (Грязная)
- Гора Лысая (Голая)
- Панорама всех Судакских долин и окружающих гор
- Семиуровневый лабиринт
- Два плато на вершине горы Перчем
- Руины греческого средневекового монастыря
- Источник Верности
- Бывшая немецкая колония в пригороде Уютное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Таинственная гора ПерчемНам предстоит захватывающее путешествие по горнолесным тропинкам и пеший подъём на горную доминанту Судака — гору Перчем. Ее высота составляет 576 метров над уровнем моря! Отсюда открываются великолепные видовые панорамы Судакской и Веселовской долин и окружающих гор. Вы сможете не только полюбоваться близлежащей красотой, но и сделать зрелищные фотографии. Лабиринт и целительный родникДалее нас ждет знакомство с Семиуровневым лабиринтом на горе Перчем, а также с руинами одного из греческих средневековых монастырей. На нашем пути мы встретим еще один чудесный памятник природы — родник Верности с чистейшей водой, которую вы сможете набрать с собой. Окончание экскурсии пройдет в пригороде Уютное — бывшей немецкой колонии.
в любое удобное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Судак, место, указанное заказчиком
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любое удобное времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Гид встретит вас на указанном вами месте, о котором вы сможете договориться по телефону.
- Возьмите с собой перекус и воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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