Перчем - таинственная горная доминанта Судака

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Наше путешествие приведет вас к удивительному горному массиву Перчем — доминанте Судака, откуда открываются потрясающие панорамы на окрестные долины.

Пешая прогулка, которую смогут осилить люди любой физической подготовки, также приведет вас к загадочному Семиуровнему лабиринту, руинам древнего монастыря и чудесному роднику Верности. Яркие эмоции, живописные виды — все это ждет вас на нашем пути!
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Пещера Судакская (Грязная)
  • Гора Лысая (Голая)
  • Панорама всех Судакских долин и окружающих гор
  • Семиуровневый лабиринт
  • Два плато на вершине горы Перчем
  • Руины греческого средневекового монастыря
  • Источник Верности
  • Бывшая немецкая колония в пригороде Уютное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Таинственная гора ПерчемНам предстоит захватывающее путешествие по горнолесным тропинкам и пеший подъём на горную доминанту Судака — гору Перчем. Ее высота составляет 576 метров над уровнем моря! Отсюда открываются великолепные видовые панорамы Судакской и Веселовской долин и окружающих гор. Вы сможете не только полюбоваться близлежащей красотой, но и сделать зрелищные фотографии. Лабиринт и целительный родникДалее нас ждет знакомство с Семиуровневым лабиринтом на горе Перчем, а также с руинами одного из греческих средневековых монастырей. На нашем пути мы встретим еще один чудесный памятник природы — родник Верности с чистейшей водой, которую вы сможете набрать с собой. Окончание экскурсии пройдет в пригороде Уютное — бывшей немецкой колонии.

в любое удобное время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Судак, место, указанное заказчиком
Когда и сколько длится?
Когда: в любое удобное время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Гид встретит вас на указанном вами месте, о котором вы сможете договориться по телефону.
  • Возьмите с собой перекус и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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