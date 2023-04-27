Наше путешествие приведет вас к удивительному горному массиву Перчем — доминанте Судака, откуда открываются потрясающие панорамы на окрестные долины. Пешая прогулка, которую смогут осилить люди любой физической подготовки, также приведет вас к загадочному Семиуровнему лабиринту, руинам древнего монастыря и чудесному роднику Верности. Яркие эмоции, живописные виды — все это ждет вас на нашем пути!

Описание

Таинственная гора ПерчемНам предстоит захватывающее путешествие по горнолесным тропинкам и пеший подъём на горную доминанту Судака — гору Перчем. Ее высота составляет 576 метров над уровнем моря! Отсюда открываются великолепные видовые панорамы Судакской и Веселовской долин и окружающих гор. Вы сможете не только полюбоваться близлежащей красотой, но и сделать зрелищные фотографии. Лабиринт и целительный родникДалее нас ждет знакомство с Семиуровневым лабиринтом на горе Перчем, а также с руинами одного из греческих средневековых монастырей. На нашем пути мы встретим еще один чудесный памятник природы — родник Верности с чистейшей водой, которую вы сможете набрать с собой. Окончание экскурсии пройдет в пригороде Уютное — бывшей немецкой колонии.