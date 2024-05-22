Индивидуальные экскурсии в Судаке с личным гидом

Найдено 19 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Судаке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
🪂 На параплане
Индивидуальная
9 отзывов
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Начало: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Начало: Перевал Урбаш
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Начало: Зеленогорье, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 7 чел.
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Начало: Набережная Нового Света, кафе «Екатерина»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Начало: Судак, ул. Ленина, Городской сад
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 000 за всё до 4 чел.
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 7 чел.
Таинственная гора Перчем
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Фотопрогулка
7 часов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Бахчисарай
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Керчь
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Индивидуальная
4 часа
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Севастополь
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в Севастополь
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности, кроме понедельника и вторника
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.
Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
Индивидуальная
6 часов
Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Охота за цветами
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
Индивидуальная
6 часов
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Бакаташ: рождённая ветром
Индивидуальная
3 часа
Бакаташ: рождённая ветром
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 4 чел.
Токлук-Сырт - хребет древних храмов
Индивидуальная
7 часов
Токлук-Сырт - хребет древних храмов
Начало: Богатовка, автобусная остановка
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Индивидуальная
7 часов
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Не спеша, в прогулочном темпе прошли достаточно длинный маршрут, любуясь красотами Крыма. Вадим ответил на все вопросы, спасибо большое!
  • К
    Кира
    27 апреля 2024
    Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
    Отличная экскурсия! Красивые виды, замечательная природа! Экскурсовод Вадим - прекрасный человек и профессионал в своем деле! Огромное спасибо Вадиму за такую шикарную программу!
  • Е
    Екатерина
    8 марта 2024
    Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
    Мы были на экскурсии в начале марта, гуляли по тропе Голицына. Двое взрослых и сын 12 лет. Прогулка доставила истинное
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    удовольствие, у нас был замечательный гид Вадим - рассказ был интересным, живым, все остались очень довольны этим путешествием, включая сына) с погодой тоже очень повезло, солнце сильно украшает пейзаж, хотя думаю, по этой тропе приятно гулять и в другую погоду. Рекомендуем всем!

  • О
    Ольга
    15 ноября 2023
    Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
    Отличная экскурсия, очень рекомендую. Увидили невероятную красоту окружающей природы-сакскую долину, горы, море-просто восторг! Спасибо большое экскурсоводу Вадиму, он провел нас удобным маршрутом и рассказал много интересного из истории местности и не только. Экскурсия была комфортной и интересной!
  • М
    Марина
    16 сентября 2022
    Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
    Поднимались на гору Ай-Георгий к святому источнику. По ходу экскурсии гид интересно рассказывал о истории Судака и окрестностей, о топонимике всех видимых объектов, о особенностях встречаемых растений. Всё очень понравилось
  • U
    Ulianova
    5 августа 2022
    Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
    Экскурсия не просто понравилась, а ОЧЕНЬ понравилась! Получилось геолого-ботанико-зоологическое путешествие по горам Крыма и удивительное приключение, преодоление себя для достижения желаемой цели - Арпатских водопадов.
  • И
    Ирина
    1 августа 2022
    Фотосессия на пляже Мохито
    Фотограф Александра нам очень понравилась. Было легко и непринужденно. Александра давала советы по позам, было очень комфортно и взрослым и детям. Однозначно рекомендуем. Место безумно красивое.
  • C
    Cool.tent2012
    20 июля 2022
    Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
    Всем советую обязательно к посещению данную экскурсию. С горных вершин Эчки-дага открываются потрясающие виды на Солнечную долину, Меганом, Карадаг и
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    на другие горные массивы, покрытые лесом. Вадим очень эрудированный и интересный человек, знающий эти места и умеющий увлекательно рассказывать истории, касающиеся этого места. Вдобавок после похода у вас будет возможность искупаться в Лисьей бухте с чистейшей водой. Хочется отметить, что в Крыму отдыхаю уже седьмой раз, видел уже много всего, поэтому советую посмотреть также и другие экскурсии Вадима, места по которым он водит походы никто из других гидов и даже и не предлагает.

  • А
    Александр
    19 июля 2022
    Таинственная гора Перчем
    Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
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    не заученная по бумажке. Вадим с самого детства прожил и прочувствовал эти места, и мы вместе с ним прикоснулись с тайнам этих гор. Так что, это не просто поход, это именно путешествие в прошлое, которое позволяет проникнуться атмосферой древнего города и его окрестностей. Виды, открывающиеся на Судакскую долину впечатляют. Еще раз большое спасибо!

  • О
    Ольга
    24 июня 2022
    Таинственная гора Перчем
    Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
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    группе туристов, состоящих из 7 женщин (50+60+70+). Вадим произвел на нас впечатление: глубокое знание истории, религии, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Наше восхождение в горы состоялось 12 июня 2022 года. Вадим приехал на встречу в точно назначенное время (15,00). Провел инструктаж об особенностях техники ходьбы в горы, как правильно дышать и распределять силы. И мы, не спеша, с остановками, начали восхождение по таинственной горе Перчем, любуясь шикарными и завораживающими видами Судакской долины. А во время отдыха слушали интересные рассказы об истории города Судака, о горах Судакской долины, виноградниках и виноделии этого края. Все места, объявленные в путешествии, Вадим нам показал. И несмотря на то, что мы туристы - «так себе», время прибытия к точке окончания похода было точное. Ровно заявленных 5 часов нам хватило на путешествие. Это был замечательный поход! Но его нельзя назвать из категории "легкий". Обязательно брать с собой треккинговые палки, есть небольшие, но крутые спуски по "сыпучке". Рекомендую обращаться к Вадиму. Мы так точно знаем, будем в Судаке, пойдем гулять по горам с Вадимом Юрьевичем Леонтьевым.

Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Индивидуальные»

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  1. Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
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  3. Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
  4. Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
  5. Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Сколько стоит экскурсия по Судаку в июне 2024
Сейчас в Судаке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 3 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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