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группе туристов, состоящих из 7 женщин (50+60+70+). Вадим произвел на нас впечатление: глубокое знание истории, религии, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Наше восхождение в горы состоялось 12 июня 2022 года. Вадим приехал на встречу в точно назначенное время (15,00). Провел инструктаж об особенностях техники ходьбы в горы, как правильно дышать и распределять силы. И мы, не спеша, с остановками, начали восхождение по таинственной горе Перчем, любуясь шикарными и завораживающими видами Судакской долины. А во время отдыха слушали интересные рассказы об истории города Судака, о горах Судакской долины, виноградниках и виноделии этого края. Все места, объявленные в путешествии, Вадим нам показал. И несмотря на то, что мы туристы - «так себе», время прибытия к точке окончания похода было точное. Ровно заявленных 5 часов нам хватило на путешествие. Это был замечательный поход! Но его нельзя назвать из категории "легкий". Обязательно брать с собой треккинговые палки, есть небольшие, но крутые спуски по "сыпучке". Рекомендую обращаться к Вадиму. Мы так точно знаем, будем в Судаке, пойдем гулять по горам с Вадимом Юрьевичем Леонтьевым.