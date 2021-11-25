Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Мы отправимся по отрогам горы Манджил (499 метра над уровнем моря) к источнику св. Георгия Победоносца. Во ремя путешествия я расскажу истории и легенды древней Сурожской долины.
Мы совершим восхождение к роднику под скальный участок, над которым увидим небольшие гроты. Остановимся, чтобы отдохнуть, послушать интересные рассказы и сделать фото на память.
Поход наградит вас неповторимыми пейзажами с вершин!
Важно знать
позаботьтесь о головном уборе для себя, наденьте удобную одежду по сезону и спортивную обувь.
запас питьевой воды обязателен, треккинговые палки не помешают.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание.
Ответы на вопросы
Что входит?
услуги гида.
Что не входит?
питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Судак, ул. Ленина, Городской сад
Завершение: СОТ «Ветеран», пригород Судака
Когда и сколько длится?
Когда: в любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в любое удобное время
Вадим Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них