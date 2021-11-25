Что вас ждет

Мы отправимся по отрогам горы Манджил (499 метра над уровнем моря) к источнику св. Георгия Победоносца. Во ремя путешествия я расскажу истории и легенды древней Сурожской долины.

Мы совершим восхождение к роднику под скальный участок, над которым увидим небольшие гроты. Остановимся, чтобы отдохнуть, послушать интересные рассказы и сделать фото на память.

Поход наградит вас неповторимыми пейзажами с вершин!

Важно знать

позаботьтесь о головном уборе для себя, наденьте удобную одежду по сезону и спортивную обувь.

запас питьевой воды обязателен, треккинговые палки не помешают.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: