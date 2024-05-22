1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Начало: Перевал Урбаш
«Основной привал на горном плато»
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Начало: Зеленогорье, автобусная остановка
«Затем по небольшому, но узкому и извилистому ущелью, называемому Панагия, через сплошной каскад водопадов и природных ванн возвращение в село Зеленогорье»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Начало: Набережная Нового Света, кафе «Екатерина»
«Мы пройдёмся по горной тропе вдоль Цветных новосветских бухт (тропа Голицына, Соколиная тропа), вырубленной на склонах горы Коба-Кая к можжевеловой роще»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Начало: Судак, ул. Ленина, Городской сад
«Во ремя путешествия я расскажу истории и легенды древней Сурожской долины, мы полюбуемся дивными видами и пейзажами, отдохнем на природе и сделаем фото на память»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
«Здесь я расскажу интересные истории о природе, легенды древней Тавриды»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
«Движение продолжается по горной тропинке Перчема, где открываются эффектные панорамы Генуэзской крепости и пригорода Уютное»
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
«Что вас ждет От побережья Кутлакской бухты мы отправимся в путешествие по самым живописным местам одного из семи геологических чудес света — древнего кораллового рифа Караул-Оба»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
«Что вас ожидает: Живописные виды в окружении скал Таракташа От юго-западных склонов Малого Таракташа вдоль гребня тропа проходит по северному склону на вершину смотровой площадке, откуда открывается перспектива Судакских долин и окружающих гор»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бакаташ: рождённая ветром
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
«Подъем на гору Бакаташ (Лягушку) прекрасно подойдёт для любого сезона и является отличным способом полюбоваться местными природными красотами»
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Токлук-Сырт - хребет древних храмов
Начало: Богатовка, автобусная остановка
«С окраин древнего села Богатовка (Токлук) мы совершим неповторимую прогулку по череде горных перевалов и седловин к вершине г»
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
«На нашем пути мы встретим еще один чудесный памятник природы — родник Верности с чистейшей водой, которую вы сможете набрать с собой»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Не спеша, в прогулочном темпе прошли достаточно длинный маршрут, любуясь красотами Крыма. Вадим ответил на все вопросы, спасибо большое!
- ККира27 апреля 2024Отличная экскурсия! Красивые виды, замечательная природа! Экскурсовод Вадим - прекрасный человек и профессионал в своем деле! Огромное спасибо Вадиму за такую шикарную программу!
- ЕЕкатерина8 марта 2024Мы были на экскурсии в начале марта, гуляли по тропе Голицына. Двое взрослых и сын 12 лет. Прогулка доставила истинное
- ООльга15 ноября 2023Отличная экскурсия, очень рекомендую. Увидили невероятную красоту окружающей природы-сакскую долину, горы, море-просто восторг! Спасибо большое экскурсоводу Вадиму, он провел нас удобным маршрутом и рассказал много интересного из истории местности и не только. Экскурсия была комфортной и интересной!
- ММарина16 сентября 2022Поднимались на гору Ай-Георгий к святому источнику. По ходу экскурсии гид интересно рассказывал о истории Судака и окрестностей, о топонимике всех видимых объектов, о особенностях встречаемых растений. Всё очень понравилось
- UUlianova5 августа 2022Экскурсия не просто понравилась, а ОЧЕНЬ понравилась! Получилось геолого-ботанико-зоологическое путешествие по горам Крыма и удивительное приключение, преодоление себя для достижения желаемой цели - Арпатских водопадов.
- CCool.tent201220 июля 2022Всем советую обязательно к посещению данную экскурсию. С горных вершин Эчки-дага открываются потрясающие виды на Солнечную долину, Меганом, Карадаг и
- ААлександр19 июля 2022Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
- ООльга24 июня 2022Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Природа и пейзажи»
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