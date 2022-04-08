Путешествие в Севастополь

Севастополь - город, по крымским меркам, молодой, ему всего-то чуть больше двух веков, но за этот миг

Индивидуальная
Севастополь — город, по крымским меркам, молодой, ему всего-то чуть больше двух веков, но за этот миг в истории город дважды становился символом мужества, доблести и отваги.

Мы увидим: Балаклавский подземный музейный комплекс, музей-заповедник «Херсонес Таврический», Свято-Владимирский кафедральный собор, мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и многое другое.
Путешествие в Севастополь
Путешествие в Севастополь
Путешествие в Севастополь
Путешествие в Севастополь

Что вас ожидает 🤩

  • Балаклавский подземный музейный комплекс
  • Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
  • Свято-Владимирский кафедральный собор
  • Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
  • Площадь П. С. Нахимова
  • Графская пристань
  • Памятник затопленным кораблям
  • Приморский бульвар
  • Матросский бульвар

Что вас ждет

Севастополь — город, по крымским меркам, молодой, ему всего-то чуть больше двух веков, но за этот миг в истории город дважды становился символом мужества, доблести и отваги.
Выстроенный из белого камня — известняка, уступами спускающийся по склонам холмов к извилистой береговой лини синих заливов, отражающийся в водах многочисленных бухт, Севастополь очаровывает с первого взгляда, здесь каждый путешественник найдёт, что-то притягательное близкое для своей души.

Мы увидим:

  • Балаклавский подземный музейный комплекс,
  • музей-заповедник «Херсонес Таврический»,
  • Свято-Владимирский кафедральный собор,
  • мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов,
  • площадь П. С. Нахимова,
  • Графская пристань,
  • памятник затопленным кораблям,
  • Приморский бульвар,
  • Матросский бульвар.
  • Программа может быть изменена с учётом ваших пожеланий.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • входные билеты,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности, кроме понедельника и вторника
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для посещения действующих храмов в одежде следует соответствовать требованиям к посещению культовых сооружений.
  • Во время путешествия мы с вами находимся в салоне легкового автомобиля в непосредственной близости друг от друга много часов. Поэтому, экскурсия выполняется при наличии: (а) сертификата вакцинации или (б) каких-либо тестов разумной давности, либо (в) особенностей логистики или (г) иных факторов, делающих всё это ненужным. Со своей стороны гид имеет положительные результаты теста на наличие в крови антител.
  • Предложение действительно для туристов старше семи лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности, кроме понедельника и вторника

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