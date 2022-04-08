Что вас ждет

Севастополь — город, по крымским меркам, молодой, ему всего-то чуть больше двух веков, но за этот миг в истории город дважды становился символом мужества, доблести и отваги.

Выстроенный из белого камня — известняка, уступами спускающийся по склонам холмов к извилистой береговой лини синих заливов, отражающийся в водах многочисленных бухт, Севастополь очаровывает с первого взгляда, здесь каждый путешественник найдёт, что-то притягательное близкое для своей души.

Мы увидим:

Балаклавский подземный музейный комплекс,

музей-заповедник «Херсонес Таврический»,

Свято-Владимирский кафедральный собор,

мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов,

площадь П. С. Нахимова,

Графская пристань,

памятник затопленным кораблям,

Приморский бульвар,

Матросский бульвар.

Программа может быть изменена с учётом ваших пожеланий.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: