Севастополь - город, по крымским меркам, молодой, ему всего-то чуть больше двух веков, но за этот миг
Севастополь — город, по крымским меркам, молодой, ему всего-то чуть больше двух веков, но за этот миг в истории город дважды становился символом мужества, доблести и отваги.
Мы увидим: Балаклавский подземный музейный комплекс, музей-заповедник «Херсонес Таврический», Свято-Владимирский кафедральный собор, мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и многое другое.
Мы увидим: Балаклавский подземный музейный комплекс, музей-заповедник «Херсонес Таврический», Свято-Владимирский кафедральный собор, мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и многое другое.
Что вас ожидает 🤩
- Балаклавский подземный музейный комплекс
- Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
- Свято-Владимирский кафедральный собор
- Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
- Площадь П. С. Нахимова
- Графская пристань
- Памятник затопленным кораблям
- Приморский бульвар
- Матросский бульвар
Олег — ваш гид в Судаке
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Что вас ждет
Севастополь — город, по крымским меркам, молодой, ему всего-то чуть больше двух веков, но за этот миг в истории город дважды становился символом мужества, доблести и отваги.
Выстроенный из белого камня — известняка, уступами спускающийся по склонам холмов к извилистой береговой лини синих заливов, отражающийся в водах многочисленных бухт, Севастополь очаровывает с первого взгляда, здесь каждый путешественник найдёт, что-то притягательное близкое для своей души.
Мы увидим:
- Балаклавский подземный музейный комплекс,
- музей-заповедник «Херсонес Таврический»,
- Свято-Владимирский кафедральный собор,
- мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов,
- площадь П. С. Нахимова,
- Графская пристань,
- памятник затопленным кораблям,
- Приморский бульвар,
- Матросский бульвар.
- Программа может быть изменена с учётом ваших пожеланий.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- входные билеты,
- личные расходы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится
- Когда: по договоренности, кроме понедельника и вторникаЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Для посещения действующих храмов в одежде следует соответствовать требованиям к посещению культовых сооружений.
- Во время путешествия мы с вами находимся в салоне легкового автомобиля в непосредственной близости друг от друга много часов. Поэтому, экскурсия выполняется при наличии: (а) сертификата вакцинации или (б) каких-либо тестов разумной давности, либо (в) особенностей логистики или (г) иных факторов, делающих всё это ненужным. Со своей стороны гид имеет положительные результаты теста на наличие в крови антител.
- Предложение действительно для туристов старше семи лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договоренности, кроме понедельника и вторника
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака
Еще несколько похожих предложений в Судаке
Индивидуальная
Иван
Из Судака - в большое путешествие по Крыму
Севастополь, Балаклава, мыс Фиолент и «озеро-сердце» на авто-пешеходной экскурсии
18 000₽ за 1-4 чел.
Индивидуальная
Сергей
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
60005 400₽ за 1-10 чел.
Авторский тур
Олег
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
26 900₽ за 1 человека
Индивидуальная
Роман
Рассвет на Ай-Петри: путешествие из Судака
Встретить утро на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
14 300₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Вадим
Треккинг по тропе Голицына
Пройти по красивейшему маршруту Нового Света и узнать самое интересное о крымском виноделии
4 000₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Вадим
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
От побережья Кутлакской бухты мы отправимся в путешествие по самым живописным местам одного из семи геологических чудес
5 000₽ за 1-7 чел.
Индивидуальная
Сергей
Поход к вершине горы Сокол
Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф
4 000₽ за 1-15 чел.
Индивидуальная
Вадим
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Мы отправимся по отрогам горы Манджил к источнику св
2 500₽ за 1-7 чел.
Индивидуальная
Вадим
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Мы отправимся высоко в горы, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы - гору Сокол (Куш-Кая)
5 000₽ за 1-7 чел.
Индивидуальная
Вадим
Топловский Свято-Троицкий-Параскевиевский женский монастырь
Мы посетим комплекс православного женского Свято-Троицко-Параскевиевского монастыря
5 000₽ за 1-7 чел.
Индивидуальная
Вадим
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Подняться на гору Перчем, увидеть древнюю христианскую святыню и насладиться шикарными панорамами
3 500₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Оксана
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака
12 000₽ за 1-7 чел.