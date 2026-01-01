Золотая осень в Крыму. Треккинг в Судак и Новый Свет
Экскурсионный тур «Золотая осень в Крыму. Треккинг в Судак и Новый Свет» на 7 дней
Начало: Республика Крым, Кировский район, село Владиславов...
«Мыс Меганом – лучшее место, чтобы насладиться природными метаморфозами»
20 сен в 10:00
58 000 ₽ за человека
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Начало: Республика Крым, Кировский район, село Владиславов...
«На горе Носорог есть древние гроты, темный Ад и светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5… +10С»
25 апр в 10:00
2 мая в 10:00
58 000 ₽ за человека
-
23%
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: Республика Крым, Кировский район, село Владиславов...
«Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии, а снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок»
4 янв в 10:00
45 738 ₽
59 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Судаке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Судаке в августе 2026
Сейчас в Судаке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 45 738 до 58 000 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Судаке на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 1 ⭐ отзыв, цены от 45738₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь