«Калининград» - столица ⭐️ нашего края

Янтарный край имеет интереснейшую историю 📖. Калининградская область, располагается на территории бывшей Восточной Пруссии, где было построено большое количество фортов, церквей, крепостей, оборонительных сооружений и замков.

Калининград — центр Калининградской области. Это город 🏙️ с многовековой историей, он основан орденом крестоносцев в 13 веке и получил имя «Кёнигсберг». До 1945 года город принадлежал немцам.

Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду подарит вам массу впечатлений. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, посетите исторические места и памятники немецкой и русской культуры: оборонительные сооружения, городские ворота, средневековые мосты, памятники Русской воинской славы.