  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»

Планета
Планета – Гид из Светлогорска
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»

Что вы увидите

  • Форт № 5 «Фридрих Вильгельм lll» (экскурсия в форте): форт входил в систему военных сооружений Кёнигсберга и является памятником фортификации 19 века
  • Автобусно–пешеходная экскурсия по сохранившемуся довоенному району Кёнигсберга «Амалиенау»
  • Кафедральный собор (внешний осмотр): главный символ города Калининграда у стен которого усыпальница великого сына Кёнигсберга - Иммануила Канта. Прогулка по «Рыбной деревне» и острову И. Канта.
«Калининград» - столица ⭐️ нашего края
Янтарный край имеет интереснейшую историю 📖. Калининградская область, располагается на территории бывшей Восточной Пруссии, где было построено большое количество фортов, церквей, крепостей, оборонительных сооружений и замков.
Калининград — центр Калининградской области. Это город 🏙️ с многовековой историей, он основан орденом крестоносцев в 13 веке и получил имя «Кёнигсберг». До 1945 года город принадлежал немцам.
Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду подарит вам массу впечатлений. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, посетите исторические места и памятники немецкой и русской культуры: оборонительные сооружения, городские ворота, средневековые мосты, памятники Русской воинской славы.
Начало и место завершения
🚩 Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 33
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»
Экскурсия из Светлогорска «Кёнигсберг в Калининграде»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Планета
Планета
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Планета проводит ещё 5 экскурсий

Национальный парк "Куршская коса"
1 450
5 часов
Национальный парк "Куршская коса"
1 отзыв
По фортам боевой славы
1 700
5 часов
По фортам боевой славы
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
2 500
7 часов
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»
1 850
5 часов
Замок «Шаакен», Сыроварня «Шаакен Дорф»
Янтарный - Пальмникен
1 200
5 часов
Янтарный - Пальмникен

Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Светлогорск — маленькая Швейцария
2 600
2 часа
Светлогорск — маленькая Швейцария
72 отзыва
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
2 500
2 часа
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
22 отзыва
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Куршская коса + отдых или купание
1 600
6 часов
Куршская коса + отдых или купание
21 отзыв
Природа и легенды Куршской косы
скидка10%
10500
9 450
7 часов
Природа и легенды Куршской косы
17 отзывов
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
200
2 часа
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
17 отзывов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
5 000
5 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
16 отзывов
Узнать историю солнечного камня и самостоятельно добыть его