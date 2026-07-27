Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
Представьте: ваш приезд в Светлогорск начинается не просто с поездки, а с захватывающего путешествия в историю и культуру края
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
от 3800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
1800 ₽ за человека
Групповая
В трендеЭкскурсия из Светлогорска: Куршская коса и Высота Эфа
Погулять по дюнам, увидеть панорамы Балтики и раскрыть тайну «танцующих» деревьев
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: во вторник в 10:30, в пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 авг в 10:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Самый медленный город России: прогулка по Светлогорску
Познакомиться с историей города, в котором время течёт по-другому
Начало: У Тихого озера
12 авг в 14:30
13 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Лучший выборИз Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Светлогорску в мини-группе
Путешествие по Светлогорску - это возможность открыть для себя город с богатой историей и немецким колоритом. Присоединяйтесь к прогулке
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1490 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборОгни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Совместить прогулку со съёмкой и получить профессиональные кадры
Начало: У водонапорной башни
Завтра в 12:30
14 авг в 09:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Прогулка по живописному городу на берегу моря с изящными домами, тихими улицами и богатой историей
Начало: Светлогорск-2
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Светлогорск - старый Раушен
Изучить главные достопримечательности города-курорта
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
500 ₽ за человека
Групповая
Из Светлогорска - в Балтийск и на Балтийскую косу
Прогуляться по старинному Пиллау, увидеть маяк, крепость и морские пейзажи
Начало: На улице Ленина
Расписание: в пятницу в 12:00
12 авг в 12:00
14 авг в 12:00
2050 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории на душевной обзорной экскурсии
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00 и 16:00, в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
12 авг в 14:00
13 авг в 08:00
от 15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Светлогорск от древних пруссов до современного курорта
Ужасные языческие традиции и приятные мелочи из жизни отдыхающих - на неспешной прогулке
Начало: На набережной Тихого озера
10 авг в 10:00
11 авг в 13:30
от 1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Услышать истории Раушена: аудиоспектакль по Светлогорску
Погулять под сопровождение звуков города, музыки и рассказы в исполнении актёров озвучания
Начало: У ж/д вокзала Светлогорск-2
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1550 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Отправляйтесь на утреннюю экскурсию из Светлогорска и насладитесь красотой Куршской косы и очарованием Зеленоградска без толп туристов
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
2090 ₽
2458 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить визитную карточку Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
Начало: Светлогорск
Сегодня в 09:30
10 авг в 10:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Мини-ретрит в Светлогорске для тех, кто устал, - без отрыва от реальности
Начало: У лодочной станции озера Тихое ориентир кафе Мельн...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3330 ₽ за человека
Индивидуальная
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
На сказочной набережной Светлогорска создать рисунок, который поможет добиваться целей
Начало: На вокзале Светлогорска
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 5800 ₽ за человека
-
5%
Групповая
Из Светлогорска к замкам Тапиау и Нойхаузен
Увидеть два замка Восточной Пруссии и открыть уютный Гвардейск
Начало: У ж/д вокзала в Светлогорске
Расписание: в среду и субботу в 14:15
Сегодня в 14:15
12 авг в 14:15
1900 ₽
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по янтарному пути! Откройте для себя карьеры, замки и пляжи, полные истории и красоты
Начало: В Светлогорске
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 880 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Дорога в дюны: групповая экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу
Посетить главный национальный парк Прибалтики
Начало: На ул. Ленина 8а
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
5300 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборИз Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
Уникальная возможность посетить Куршскую косу и Зеленоградск в рамках одной экскурсии. Оцените природные красоты и историческое наследие
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
16 авг в 08:45
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: : лодочная станция у озера Тихое
17 авг в 09:30
21 авг в 14:30
от 6500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Путешествие на велосипеде вдоль побережья Светлогорска: история, природа и архитектура. Уникальный маршрут для ценителей культуры и активного отдыха
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:30
10 авг в 11:30
от 11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Посетите три уникальных города на Балтике за один день. Узнайте секреты янтарного промысла и насладитесь красотой королевского курорта
Начало: Светлогорск 1, заправка Лукойл
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
5200 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Аутентичное путешествие из Светлогорска + прогулка на «Лаваходе»
Увидеть нестандартные места Калининградской области и прокатиться на речном трамвайчике к водопаду
Начало: У ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: в пятницу в 14:30
14 авг в 14:30
21 авг в 14:30
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Светлогорске
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 8200 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу (из Светлогорска)
Откройте для себя Куршскую косу с её захватывающими видами и богатой историей. Узнайте, как природа и человек формировали этот уникальный уголок
11 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Достопримечательностями Светлогорска являются не только прибрежная зона с живописной набережной и курортными домиками. Основные историко-архитектурные памятники находятся в городе, на высоте 50-60 м над уровнем моря. Городские парки окружает озеро, в котором мирно плавают лебеди. Музеи и выставочные залы рассказывают об удивительной истории города и развитии янтарного промысла. Вы сможете посетить места, связанные со знаменитыми людьми, которые жили здесь и посещали курорт в разные времена
Прогулки по городу Светлогорску приятны и увлекательны, но чтобы полнее познакомиться с историей города стоит обратиться к опытным гидам, которые помогут сделать ваши впечатления богаче. На нашем сайте содержится информация об экскурсиях по городу и экскурсионных турах за его пределами. Вы сможете сориентироваться по ценам, познакомиться с отзывами туристов уже побывавших в этих краях. Подарите себе незабываемый отдых и вам захочется вернуться сюда еще раз
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 27 июл 2026
Замечательная экскурсия!
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Н
Дата посещения: 26 июн 2026
Прошло всё замечательно! Наталья очень интеллигентный, эрудированный и приятный человек - слушать её было большим удовольствием! Если бы мои спутники
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А
Дата посещения: 14 июн 2026
Для общего развития экскурсия подойдёт. Нам не повезло с погодой, было очень холодно и периодически шел дождь, в хорошую погоду
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Г
Дата посещения: 13 июн 2026
Все хорошо. Замечательный гид Елена, водитель Сергей постарались сделать экскурсию незабываемой. Все хорошо, даже проливной дождь в Железнодорожном!!
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E
Дата посещения: 12 мая 2026
Экскурсия прошла замечательно. Алексей показал много интересных мест. Получили массу впечатлений и хороших фото.
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С
Дата посещения: 12 мая 2026
Экскурсия была замечательная! Мария рассказывает очень интересно, познавательно, узнали много нового. 2 часа пролетели не заметно. Я и мои друзья остались очень довольны!
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О
Дата посещения: 5 мая 2026
Спасибо за прекрасного экскурсовода Наталью и ответственного водителя Виталия! Нам всё очень понравилось 👍
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Н
Дата посещения: 5 апр 2026
Замечательня экскурсия! И с погодой повезло) спасибо
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С
Дата посещения: 5 ноя 2025
Прекрасные эмоции, шикарные локации и очень приятный в общении фотограф Юрий, а также профессионал своего дела. Я в остроге! Ожидаю фотографии 😊
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С
Дата посещения: 2 ноя 2025
Очень интересно, легко, доступно, рекомендую всем кому хочется погулять, посмотреть красоты города и погрузиться в историю и в современность Спасибо!
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Всего 5153 отзыва в Светлогорске
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Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску
Самые популярные экскурсии в Светлогорске
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Что посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2026
Сейчас в Светлогорске можно забронировать 161 экскурсию от 500 до 29 000 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 5153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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