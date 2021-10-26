Все экскурсии в Светлогорске
Доступно 33 экскурсии 🚌 в Светлогорске на 2021 год, 545 ⭐ отзывов, цены от 1100₽, посетите достопримечательности: Куршская коса 🌊, Форты. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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6ч
1 500₽
за 1 чел.
Национальный парк «Куршская коса»
Куршская коса - уникальное место в водах Балтийского моря
каждый понедельник, каждую субботу в 14:30; каждую среду в 12:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Из Светлогорска на Куршскую Косу
Куршская коса - узкая песчаная полоска, которая растянулась на 98 километров
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
75006 750₽
за 1-3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
5ч
1 300₽
за 1 чел.
В посёлок Янтарный
Калининградская область славится своим янтарем
Каждый вторник в 14:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-3 чел.
Из Светлогорска — на Куршскую косу и в Зеленоградск!
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Светлогорск (Раушен) : один день путешественника начала XX века
Светлогорск, а в прошлом Раушен, - небольшой курортный городок на берегу Балтийского моря
Ежедневно в 10:00; 13:00; 15:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 250₽
за 1-10 чел.
Город-сказка Светлогорск
Погулять по старинному курорту и увидеть его главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 700₽
за 1-10 чел.
Ежедневно с 10:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-10 чел.
Светлогорск — маленькая Швейцария
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 950₽
за 1-4 чел.
В любой день
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-8 чел.
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 950₽
за 1-4 чел.
В любой день.
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 950₽
за 1-4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Узнать историю солнечного камня и самостоятельно добыть его
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 950₽
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Ускользающее очарование Раушена
Погулять по старинным улицам курорта и погрузиться в атмосферу приморского немецкого городка
5ч
1 800₽
за 1 чел.
Замок Шаакен и Сыроварня «Шаакен Дорф»
С немецких времен в Калининградской области осталось множество напоминаний
Каждую пятницу в 14:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 300₽
за 1-4 чел.
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и насладиться ее фантастическими пейзажами
5ч
1 100₽
за 1 чел.
Экскурсия из Светлогорска "Кёнигсберг в Калининграде"
Обзорная экскурсия по Калининграду подарит вам массу впечатлений
Каждое воскресенье в 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
6 950₽
за 1-4 чел.
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
От шведской цитадели до кораблей Балтийского флота — проследить эпохи самого западного города России
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Ежедневно с 11:00 до 18:00 по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-6 чел.
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8:00-21:00 ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 550₽
за 1-10 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Главные и тайные места живописного города с игрушечными домами, тихими улицами и богатой историей
Индивидуальная экскурсия
6ч
20 000₽
за 1-6 чел.
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный
Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется...
ежедневно
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Последние отзывы «Экскурсии Светлогорска»
- ННадежда26 октября 2021Потрясающе! Если бы не Марина, мы бы вообще не поняли что такого может быть особенного в этом городе. Благодаря ее экскурсии мы окунулись в атмосферу того времени и узнали столько всего сколько никогда бы сами не нашли и не прочитали, даже если бы подготовились к поездке! Берите эту экскурсию не пожалеете ни капли! 🥰🥰🥰таки интересно! Такой объем и в такой доступном и легком изложении
- ООльга25 октября 2021До экскурсии город произвёл впечатление торговой площадки с бесконечным количеством палаток с янтарем. Благодаря Светлане координатно поменялось представление о городе. Экскурсией остались довольны. приятный голос, грамотная речь. после такой экскурсии в город хочется возвращаться снова и снова
- Отзыв на: Куршская коса для детей и взрослыхЛЛюбовь25 октября 2021Посетили первый раз этот замечательный Национальный парк, который оставил просто незабываемые впечатления. Покорил своей красотой природы, атмосферой в воздухе, пейзажами, которые открывались с вершин холмов и дюн. Нам очень повезло с Гидом-Лариса, нам дала столько интересной информации, об истории, о происхождении, о тех мифах и легендах которыми полна эта земля, путешествовали с детками, которые зачарованно слушали её каждое слово. Забота и комфорт от поездки на высшем уровне: Лариса нас забрала на экскурсию из дома, в котором мы остановились, все было продумано до мелочей-дождевики, зонты, тёплые вещи, все для нашего удобства. На обратной дороге домой по инициативе Ларисы мы заехали в Зеленоргорск прогуляться по Кошачьему проспекту и посмотреть деткам на кошечек. При этом ни чего дополнительно мы не доплачивали, было приятным бонусом) Вообщем, если вы находитесь в поиске с кем посетить Куршскую косу однозначно рекомендую обратиться к Ларисе! Гарантировано получите только удовольствие от поездки!
- ммария24 октября 2021Марина очень приятный рассказчик, легко и понятно преподнесла всю информацию, два часа прошли не заметно, в формате прекрасной прогулки по осеннему городу.
- ММаксим24 октября 2021Наталья талантливый расказчик. После этой экскурсии хочется вернуться в этот город ещё раз.
- ЛЛариса22 октября 2021Все хорошо
- Отзыв на: Куршская коса для детей и взрослыхТТатьяна18 октября 2021Экскурсия прошла отлично Спасибо Ларисе за замечательную прогулку по Куршской косе. Узнала много интересного, увидела удивительные места. До сих пор под впечатлением. Всем рекомендую!
- Отзыв на: Город-сказка СветлогорскТТатьяна17 октября 2021Все прошло отлично. Павел молодец! Было очень интересно! Узнала много нового! Всем рекомендую!
- ЕЕлена16 октября 2021Наталья-замечательный рассказчик и светлый человек, которая прекрасно знает свой город и примечательных жителей. Всем рекомендуем!
- ММарина15 октября 2021Мы влюбились в Марину с первых сказанных ею слов! Настоящий профессионал! Продуман каждый шаг, каждое слово, каждая фотография! Столько интересного узнали! Два часа пролетели незаметно! С одной стороны много исторических фактов, а с другой - нисколько не скучно! Вроде много прошагали, а нисколечки не устали! Вроде знакомы всего два часа, а расставались как будто с давней знакомой! Мариночка! Спасибо за эту прекрасную прогулку!