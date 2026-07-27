Достопримечательностями Светлогорска являются не только прибрежная зона с живописной набережной и курортными домиками. Основные историко-архитектурные памятники находятся в городе, на высоте 50-60 м над уровнем моря. Городские парки окружает озеро, в котором мирно плавают лебеди. Музеи и выставочные залы рассказывают об удивительной истории города и развитии янтарного промысла. Вы сможете посетить места, связанные со знаменитыми людьми, которые жили здесь и посещали курорт в разные времена

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