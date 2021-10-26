Отзыв на: Ускользающее очарование Раушена Н Надежда 5 Потрясающе! Если бы не Марина, мы бы вообще не поняли что такого может быть особенного в этом городе. Благодаря ее экскурсии мы окунулись в атмосферу того времени и узнали столько всего сколько никогда бы сами не нашли и не прочитали, даже если бы подготовились к поездке! Берите эту экскурсию не пожалеете ни капли! 🥰🥰🥰таки интересно! Такой объем и в такой доступном и легком изложении

Отзыв на: Светлогорск — маленькая Швейцария О Ольга 5 До экскурсии город произвёл впечатление торговой площадки с бесконечным количеством палаток с янтарем. Благодаря Светлане координатно поменялось представление о городе. Экскурсией остались довольны. приятный голос, грамотная речь. после такой экскурсии в город хочется возвращаться снова и снова

Отзыв на: Куршская коса для детей и взрослых Л Любовь 5 Посетили первый раз этот замечательный Национальный парк, который оставил просто незабываемые впечатления. Покорил своей красотой природы, атмосферой в воздухе, пейзажами, которые открывались с вершин холмов и дюн. Нам очень повезло с Гидом-Лариса, нам дала столько интересной информации, об истории, о происхождении, о тех мифах и легендах которыми полна эта земля, путешествовали с детками, которые зачарованно слушали её каждое слово. Забота и комфорт от поездки на высшем уровне: Лариса нас забрала на экскурсию из дома, в котором мы остановились, все было продумано до мелочей-дождевики, зонты, тёплые вещи, все для нашего удобства. На обратной дороге домой по инициативе Ларисы мы заехали в Зеленоргорск прогуляться по Кошачьему проспекту и посмотреть деткам на кошечек. При этом ни чего дополнительно мы не доплачивали, было приятным бонусом) Вообщем, если вы находитесь в поиске с кем посетить Куршскую косу однозначно рекомендую обратиться к Ларисе! Гарантировано получите только удовольствие от поездки!

Отзыв на: Ускользающее очарование Раушена м мария 5 Марина очень приятный рассказчик, легко и понятно преподнесла всю информацию, два часа прошли не заметно, в формате прекрасной прогулки по осеннему городу.

Отзыв на: Светлогорск — маленькая Швейцария М Максим 5 Наталья талантливый расказчик. После этой экскурсии хочется вернуться в этот город ещё раз.

Отзыв на: Из Светлогорска — на Куршскую косу и в Зеленоградск! Л Лариса 5 Все хорошо

Отзыв на: Куршская коса для детей и взрослых Т Татьяна 5 Экскурсия прошла отлично Спасибо Ларисе за замечательную прогулку по Куршской косе. Узнала много интересного, увидела удивительные места. До сих пор под впечатлением. Всем рекомендую!

Отзыв на: Город-сказка Светлогорск Т Татьяна 5 Все прошло отлично. Павел молодец! Было очень интересно! Узнала много нового! Всем рекомендую!

Отзыв на: Светлогорск — маленькая Швейцария Е Елена 5 Наталья-замечательный рассказчик и светлый человек, которая прекрасно знает свой город и примечательных жителей. Всем рекомендуем!