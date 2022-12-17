Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск

Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии

Этот большой день вы проведете вблизи моря. Влюбитесь и в местную природу, и в города.

На Куршской косе раскроете историю приручения дюн; уютный Зеленоградск подарит ощущение, что вы в Европе.

В Светлогорске вас ждут тихие улочки с прусскими виллами, в Янтарном — секреты производства северного золота и чистейший пляж. История и отличные фото дополнят впечатления!
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень

В первую очередь отправимся в поселок, чье название говорит само за себя. В действующем цеху вы посмотрите, как изготавливают изделия из янтаря, поймете, как отличить подделку, и угоститесь янтарной настойкой. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнете на пляже с Голубым флагом.

Светлогорск, утопающий в зелени

Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.

Пейзажи и хроники Куршской косы

Затем мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.

Зеленоградск — королевский и кошачий курорт

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Ford Focus, Hyundai Santa Fe, Honda Ridgeline, Renault Sandero, Toyota Verso и др.
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Светлогорске, Зеленоградске или Калининграде (кроме Московского района)
  • Время прогулок на экскурсии не нормировано
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер включен
  • Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (300 руб. с человека, в т. ч. за гида + 150 руб. за авто; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности в Светлогорске, Зеленоградске или Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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