Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень
В первую очередь отправимся в поселок, чье название говорит само за себя. В действующем цеху вы посмотрите, как изготавливают изделия из янтаря, поймете, как отличить подделку, и угоститесь янтарной настойкой. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнете на пляже с Голубым флагом.
Светлогорск, утопающий в зелени
Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.
Пейзажи и хроники Куршской косы
Затем мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.
Зеленоградск — королевский и кошачий курорт
Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На автомобиле Ford Focus, Hyundai Santa Fe, Honda Ridgeline, Renault Sandero, Toyota Verso и др.
Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Светлогорске, Зеленоградске или Калининграде (кроме Московского района)
Время прогулок на экскурсии не нормировано
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер включен
Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (300 руб. с человека, в т. ч. за гида + 150 руб. за авто; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договоренности в Светлогорске, Зеленоградске или Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели 1679 экскурсий для 3469 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в Министерстве туризма, и курсы, организованные национальным парком «Куршская коса», по итогам которых были выданы сертификаты. Мы очень любим наших гостей, стараемся вложить в свои экскурсионные маршруты самое лучшее и интересное. С нами день пройдет увлекательно и весело в любую погоду. Детям будет интересно, а взрослым не скучно. Мы всегда найдем, что предложить, учитывая ваши пожелания и интересы, так как заботимся о качестве вашего отдыха. Ждем вас в гости!