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Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)

Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Этот большой день вы проведете вблизи моря. Влюбитесь и в местную природу, и в города.

На Куршской косе раскроете историю приручения дюн; уютный Зеленоградск подарит ощущение, что вы в Европе.

В Светлогорске вас ждут тихие улочки с прусскими виллами, в Янтарном — секреты производства северного золота и чистейший пляж. История и отличные фото дополнят впечатления!
5
36 отзывов
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)

Описание экскурсии

Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень

В первую очередь отправимся в поселок, чье название говорит само за себя. В мастерской по производству янтарных изделий вы посмотрите, как обрабатывают камень и узнаете, как отличить подделку. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнете на пляже с Голубым флагом.

Светлогорск, утопающий в зелени

Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: водонапорная башня и скульптуры.

Пейзажи и хроники Куршской косы

Затем мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.

Зеленоградск — королевский и кошачий курорт

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поедем на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях аналогичного класса
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске или в аэропорту «Храброво»
  • С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер включён
  • Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (400 ₽ с человека, в т. ч. за гида; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13405 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка
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«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо Андрею за содержательную и увлекательную экскурсию! Узнали много интересных исторических фактов, увидели уникальные видео начала 20-го века, с удовольствием без спешки погуляли по Зеленоградску, познакомились с историей многих зданий, прогулка по Куршской косе оставила самые приятные впечатления!
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Т
Очень приятные впечатления остались от экскурсии. Успели посмотреть много. гид Виталий скорректитовал маршрут под нас, много и интересно рассказывал. Если бы не усталость можно было бы еще гулять. Так что добрались до дома довольные и уставшие.
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А
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций и интересных исторических историй. Балтийское море,Зеленоградск,пос. Янтарный,Янтарь Холл.. и много всего интересного.. всем рекомендуем😉
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций
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Е
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы с подругой получили массу приятных впечатлений от этой экскурсии, узнали много полезной информации об
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истории Калининградской области. За такой короткий срок смогли побывать в самых прекрасных местах региона Балтийского моря, оценить красоту и мощь Куршской косы, приласкать симпатичных котов Зеленограда, насладиться замечательным пляжем Янтарного и проникнуться великолепием его янтаря, полюбоваться суровой красотой древних тевтонских замков, попробовать сладости и сыр сыроварни Шаакен Дорф и многое другое. И все это благодаря нашему замечательному гиду Юрию и его неутомимом железному коню!

Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы+2
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
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Екатерина
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы погладили и покормили кучу котиков.
Наш гид рассказывал много интересного, отвечал на все вопросы и давал рекомендации куда ещё стоит обязательно заехать.
Приятный в общении, удобная машина, хорошо продуманный маршрут и нескучная подача информации. 100% стоит своих денег! Обязательно приедем ещё раз!
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
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К
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и насладился красотой архитектуры и природы Калининградской области.

Дозированная информация в течении всей поездки помогла лучше понять историю и особенности мест, где мы были.

Маленький совет: если соберетесь в ехать по этому же маршруту, то выбирайте время как можно раньше.
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
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