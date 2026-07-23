В первую очередь отправимся в поселок, чье название говорит само за себя. В мастерской по производству янтарных изделий вы посмотрите, как обрабатывают камень и узнаете, как отличить подделку. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнете на пляже с Голубым флагом.
Светлогорск, утопающий в зелени
Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: водонапорная башня и скульптуры.
Пейзажи и хроники Куршской косы
Затем мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.
Зеленоградск — королевский и кошачий курорт
Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Поедем на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях аналогичного класса
Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске или в аэропорту «Храброво»
С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер включён
Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (400 ₽ с человека, в т. ч. за гида; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13405 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка читать дальшеуменьшить
«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
Спасибо Андрею за содержательную и увлекательную экскурсию! Узнали много интересных исторических фактов, увидели уникальные видео начала 20-го века, с удовольствием без спешки погуляли по Зеленоградску, познакомились с историей многих зданий, прогулка по Куршской косе оставила самые приятные впечатления!
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Т
Татьяна
Очень приятные впечатления остались от экскурсии. Успели посмотреть много. гид Виталий скорректитовал маршрут под нас, много и интересно рассказывал. Если бы не усталость можно было бы еще гулять. Так что добрались до дома довольные и уставшие.
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А
Анна
Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций и интересных исторических историй. Балтийское море,Зеленоградск,пос. Янтарный,Янтарь Холл.. и много всего интересного.. всем рекомендуем😉
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Е
Елена
Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы с подругой получили массу приятных впечатлений от этой экскурсии, узнали много полезной информации об читать дальшеуменьшить
истории Калининградской области. За такой короткий срок смогли побывать в самых прекрасных местах региона Балтийского моря, оценить красоту и мощь Куршской косы, приласкать симпатичных котов Зеленограда, насладиться замечательным пляжем Янтарного и проникнуться великолепием его янтаря, полюбоваться суровой красотой древних тевтонских замков, попробовать сладости и сыр сыроварни Шаакен Дорф и многое другое. И все это благодаря нашему замечательному гиду Юрию и его неутомимом железному коню!
+2
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Екатерина
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы погладили и покормили кучу котиков. Наш гид рассказывал много интересного, отвечал на все вопросы и давал рекомендации куда ещё стоит обязательно заехать. Приятный в общении, удобная машина, хорошо продуманный маршрут и нескучная подача информации. 100% стоит своих денег! Обязательно приедем ещё раз!
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К
Кирилл
С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и насладился красотой архитектуры и природы Калининградской области.
Дозированная информация в течении всей поездки помогла лучше понять историю и особенности мест, где мы были.
Маленький совет: если соберетесь в ехать по этому же маршруту, то выбирайте время как можно раньше.
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