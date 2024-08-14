На этой экскурсии вы посетите самые значимые места Калининграда.
Начнётся путешествие с площади Победы, затем вы увидите Ганзейский квартал и главный железнодорожный вокзал Кёнигсберга. Вас ждут Браденбургские ворота, Высокий мост, Рыбная
Начнётся путешествие с площади Победы, затем вы увидите Ганзейский квартал и главный железнодорожный вокзал Кёнигсберга. Вас ждут Браденбургские ворота, Высокий мост, Рыбная
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Ближайшие даты:
Время начала: 17:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы побываете на площади Победы, в Ганзейском квартале и у главного железнодорожного вокзала Кёнигсберга. Увидите Браденбургские ворота, Высокий мост, Рыбную деревню и остров Иммануила Канта (бывший Кнайпхоф).
Узнаете, почему Восточная Пруссия считается страной замков, когда был отреставрирован Домский собор Богоматери и Святого Адальберта и был ли кто-то ещё похоронен в профессорской усыпальнице после Канта.
По желанию после автобусной экскурсии вы отправитесь на часовую водную прогулку на теплоходе. Наш гид будет рядом — и обязательно расскажет о мостах, набережных и всех важных локациях, которые встретятся вам на пути.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на теплоходе — 800 ₽ за чел. Продолжительность прогулки — 1 час
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник в 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 273 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
14 авг 2024
Спасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, дали всю информацию. Очень удобный автобус, гид очень подробно все рассказал и ответил на все наши вопросы. Советую записаться на экскурсию от этого организатора😄
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