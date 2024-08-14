Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду

Путешествие на автобусе по Калининграду с посещением главных достопримечательностей и возможностью водной прогулки на теплоходе
На этой экскурсии вы посетите самые значимые места Калининграда.

Начнётся путешествие с площади Победы, затем вы увидите Ганзейский квартал и главный железнодорожный вокзал Кёнигсберга. Вас ждут Браденбургские ворота, Высокий мост, Рыбная
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деревня и остров Иммануила Канта.

Узнаете, почему Восточная Пруссия славится своими замками и когда был отреставрирован Домский собор Богоматери и Святого Адальберта. По желанию, после автобусной экскурсии можно отправиться на часовую водную прогулку на теплоходе. Гид расскажет о мостах, набережных и важных локациях, которые встретятся на пути

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный автобус
  • 🌆 Вечерний Калининград
  • 📜 История Восточной Пруссии
  • 🏰 Замки и соборы
  • 🚢 Водная прогулка по желанию
    • Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
    Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
    Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
    Ближайшие даты:
    Время начала: 17:30

    Что можно увидеть

  • Площадь Победы
  • Ганзейский квартал
  • Главный железнодорожный вокзал Кёнигсберга
  • Браденбургские ворота
  • Высокий мост
  • Рыбная деревня
  • Остров Иммануила Канта

    • Описание экскурсии

    Вы побываете на площади Победы, в Ганзейском квартале и у главного железнодорожного вокзала Кёнигсберга. Увидите Браденбургские ворота, Высокий мост, Рыбную деревню и остров Иммануила Канта (бывший Кнайпхоф).

    Узнаете, почему Восточная Пруссия считается страной замков, когда был отреставрирован Домский собор Богоматери и Святого Адальберта и был ли кто-то ещё похоронен в профессорской усыпальнице после Канта.

    По желанию после автобусной экскурсии вы отправитесь на часовую водную прогулку на теплоходе. Наш гид будет рядом — и обязательно расскажет о мостах, набережных и всех важных локациях, которые встретятся вам на пути.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
    • Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на теплоходе — 800 ₽ за чел. Продолжительность прогулки — 1 час
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

    во вторник в 17:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
    Когда и сколько длится?
    Когда: во вторник в 17:30
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    3
    2
    1
    Евгений
    14 авг 2024
    Спасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, дали всю информацию. Очень удобный автобус, гид очень подробно все рассказал и ответил на все наши вопросы. Советую записаться на экскурсию от этого организатора😄
    Спасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, дали

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