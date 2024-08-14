На этой экскурсии вы посетите самые значимые места Калининграда.Начнётся путешествие с площади Победы, затем вы увидите Ганзейский квартал и главный железнодорожный вокзал Кёнигсберга. Вас ждут Браденбургские ворота, Высокий мост, Рыбная

деревня и остров Иммануила Канта. Узнаете, почему Восточная Пруссия славится своими замками и когда был отреставрирован Домский собор Богоматери и Святого Адальберта. По желанию, после автобусной экскурсии можно отправиться на часовую водную прогулку на теплоходе. Гид расскажет о мостах, набережных и важных локациях, которые встретятся на пути

Описание экскурсии

Вы побываете на площади Победы, в Ганзейском квартале и у главного железнодорожного вокзала Кёнигсберга. Увидите Браденбургские ворота, Высокий мост, Рыбную деревню и остров Иммануила Канта (бывший Кнайпхоф).

Узнаете, почему Восточная Пруссия считается страной замков, когда был отреставрирован Домский собор Богоматери и Святого Адальберта и был ли кто-то ещё похоронен в профессорской усыпальнице после Канта.

По желанию после автобусной экскурсии вы отправитесь на часовую водную прогулку на теплоходе. Наш гид будет рядом — и обязательно расскажет о мостах, набережных и всех важных локациях, которые встретятся вам на пути.

Организационные детали