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Групповая
8 часов
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Куршская Коса из Светлогорска: Танцующий лес и дюна Эфа
Хотите побывать на Куршской косе? Увлекательная экскурсия по живописным местам: Танцующий лес, дюна Эфа и вид на Балтийское море
Начало: Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
Отправляйтесь на курорт Янтарный и в Балтийск, чтобы узнать всё о добыче янтаря и увидеть исторические достопримечательности
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По вторникам и четвергам в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия из Светлогорска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
Уникальная возможность увидеть наследие Тевтонского ордена и насладиться средневековой архитектурой. Вас ждут замки и увлекательные истории
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По воскресеньям в 7:10
Завтра в 07:10
16 июня в 07:10
2 700₽ за человека
Групповая
5 часов
Путешествие по времени: Кёнигсберг-Калининград из Светлогорска
Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его уникальные достопримечательности и тайны прошлого в нашей захватывающей экскурсии
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: ежедневно, кроме субботы
Завтра в 11:10
10 июня в 11:10
1 300₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
Расписание: понедельник, вторник
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Знакомство с городом двух эпох: Калининград и Кёнигсберг
Погрузитесь в атмосферу Калининграда и Кёнигсберга, пройдитесь по улочкам, где жил Иммануил Кант, и посетите исторические районы Амалиенау и Хуфен
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По вторникам,четвергам и воскресеньям в 10:00, в субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау в Светлогорске
Погрузитесь в вековую историю с экскурсией по замкам Арнау и Тапиау и музею «Трех эпох» в Светлогорске
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия из Светлогорска: от Арнау до Изобильного
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: По средам в 8:10
12 июня в 08:10
19 июня в 08:10
2 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 7:10
15 июня в 07:10
22 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Посещение поселка Янтарный с групповой экскурсией
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в поселок Янтарный. Узнайте о производстве янтаря, посетите Янтарный комбинат и насладитесь красотой Балтийского моря
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: Каждый вторник в 14:30
11 июня в 14:30
18 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Групповая
6 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Увлекательный тур по Светлогорску, который погрузит вас в эпоху рыцарей Тевтонского ордена и древних замков
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: Каждую среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Пешеходная экскурсия по историческому Кранц-Зеленоградску в Светлогорске
Загляните в прошлое Светлогорска с экскурсией по Кранц-Зеленоградску, где каждый уголок хранит истории о былом величии
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По понедельникам в 12:30
10 июня в 12:30
17 июня в 12:30
850₽ за человека
Групповая
6 часов
Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Скульптура «Лягушка»
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Форты старого Кёнигсберга
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждый понедельник в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия из Светлогорска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по средам в 8:10
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по вторникам в 08:10
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 450₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по понедельникам в 08:10
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир28 мая 2024Калининград весной красивый, переплетение исторических и современных зданий и цветущие каштаны создают особую атмосферу. Гид хорошо подготовленный, рассказывал интересно. Спасибо!
- ЯЯна27 мая 2024Экскурсия хорошая - организация без накладок и экскурсовод нормальный. Но хотелось бы побольше времени, чтобы увидеть и узнать больше о Калининграде - городе с богатой историей.
- ЯЯна27 мая 2024Два разных города, две темы экскурсии. Но экскурсовод - знаток своего дела. Информация подавалась интерсено, живо, информативно. Времени в дороге провели много, но совсем не устали. Наоборот, классно провели время. Спасибо!
- ВВладимир20 мая 2024Эксурсия насыщенная и интересная. Так как в Арнау я уже был, основной мой интерес был сосредоточен на замках. Все три совершенно разноплановые и каждый интересен по своему.
- ННаталья19 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья просто замечательная. Очень интересно все рассказывала. Это первый в моей жизни экскурсовод, которая продолжила рассказ
- ВВладимир18 мая 2024Неплохая работа гида. Музей в Низовье интересный. Хорошие впечатления от Гвардейска, прогулялись по городу, где много сохранившихся исторических зданий и посмотрели замок.
- ВВероника15 мая 2024Комфортный экскурсионный автобус. Гид интересно рассказывает не только про янтарь, но и про историю региона. Огромный минус, что в рамках
- ВВладимир14 мая 2024Повезло с погодой. Гид хорошо подготовлен, знает историю каждого здания, рассказывал интересно. Замечательный город Зеленоградск, в последние годы сильно изменился в лучшую сторону. Всем рекомендую здесь обязательно побывать.
- ДДарья13 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо организована, гид прекрасно знает материал, увлеченно рассказывала, старалась показать все места с интересной стороны. Маршрут был построен так, что удалось посмотреть достаточно много в течение одной экскурсии.
- ММарина11 мая 2024Янтарный и Балтийск в одной экскурсии очень удачное сочетание. Экскурсия дала возможность познакомиться с историей Калининградской области.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На автобусе»
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