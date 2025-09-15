Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Прогулка по Светлогорску
Прогулка по Светлогорску – это замечательная возможность провести 2-2,5 часа в окружении красоты и уникальности этого города. Начните свой путь от живописного озера и завершите его у моря, наслаждаясь каждым моментом.
Уникальное призвание Светлогорска
Светлогорск был принят в международную ассоциацию "Медленный город" в 2019 году. Эта награда подтверждает его неповторимость и создает особую атмосферу для спокойного времяпрепровождения.
Что вы увидите
Во время прогулки вас ждут:
- Живописные пейзажи вокруг озера;
- Уютные улочки города;
- Морской берег с его чарующими волнами;
- Местные достопримечательности, которые расскажут о культуре и истории региона.
Завершение прогулки
Ваш маршрут подведет к морю, где вы сможете насладиться свежим воздухом и звуками природы. Прогулка станет не только физической активностью, но и отличным способом расслабиться и насладиться моментом.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
15 сен 2025
Замечательная экскурсия с чудесным гидом!
Индивидуальный подход с рассказом о красивом городе, его истории, старинных зданиях, подкрепленное архивными фотографиями, очень интересно и познавательно.
Спасибо большое, очень рекомендую!
Еще и подарочек вручили - небольшие янтарные камушки, очень приятно.
Индивидуальный подход с рассказом о красивом городе, его истории, старинных зданиях, подкрепленное архивными фотографиями, очень интересно и познавательно.
Спасибо большое, очень рекомендую!
Еще и подарочек вручили - небольшие янтарные камушки, очень приятно.
А
Андрейчик
9 сен 2025
Ирина провела для нас очень интересную и познавательную экскурсию по городу Светлогорск. Мы погрузились в историю города,прошли интересным маршрутом. Ирина показала полноту знаний,интересно преподносила информацию. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы остались очень довольны.
Т
Татьяна
22 авг 2025
Всё понравилось! Экскурсия интересная, насыщенная. Узнали много нового о Светлогорске. Спасибо
О
Ольга
29 июл 2025
Замечательная экскурсия! Узнали много интересного из истории и современной жизни Светлогорска. Увидели его глазами месного жителя - гида Ирины. Спасибо ей большое. Рекомендую!
Н
Наталья
10 июл 2025
Замечательный гид Ирина провела для нас очень интересную, познавательную, экскурсию-прогулку по Светлогорску. Мы увидели все самые главные достопримечательности города в комфортном для себя темпе и в сопровождении увлекательного рассказа об их истории, значении и любопытных фактах. Благодарим за профессионализм и приятно проведенное время!
H
Hi+79164
5 июл 2025
Огромное спасибо, гиду Ирине за пешию экскурсию по Светлогорску, за индивидуальный подход, доступную подачу информации и прекрасное настроение! Будем непременно рекомендовать знакомым!!!
Похожие экскурсии из Светлогорска
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Прогулка по Светлогорску подарит незабываемые впечатления от старинных вилл и живописных парков, а также погружение в историю курортного города
Начало: У озера Тихое
13 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
12 ноя в 11:15
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Светлогорск - любовь с первого взгляда
Уникальная экскурсия по Светлогорску познакомит с историей и архитектурой курорта. Оцените визитные карточки города и насладитесь его атмосферой
Начало: У озера Тихое
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.