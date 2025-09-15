Мои заказы

Светлогорск - маленькая Швейцария

5
6 отзывов
Светлогорск - маленькая Швейцария
Светлогорск - маленькая Швейцария
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Прогулка по Светлогорску

Прогулка по Светлогорску – это замечательная возможность провести 2-2,5 часа в окружении красоты и уникальности этого города. Начните свой путь от живописного озера и завершите его у моря, наслаждаясь каждым моментом.

Уникальное призвание Светлогорска

Светлогорск был принят в международную ассоциацию "Медленный город" в 2019 году. Эта награда подтверждает его неповторимость и создает особую атмосферу для спокойного времяпрепровождения.

Что вы увидите

Во время прогулки вас ждут:

  • Живописные пейзажи вокруг озера;
  • Уютные улочки города;
  • Морской берег с его чарующими волнами;
  • Местные достопримечательности, которые расскажут о культуре и истории региона.

Завершение прогулки

Ваш маршрут подведет к морю, где вы сможете насладиться свежим воздухом и звуками природы. Прогулка станет не только физической активностью, но и отличным способом расслабиться и насладиться моментом.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Елена
15 сен 2025
Замечательная экскурсия с чудесным гидом!
Индивидуальный подход с рассказом о красивом городе, его истории, старинных зданиях, подкрепленное архивными фотографиями, очень интересно и познавательно.
Спасибо большое, очень рекомендую!
Еще и подарочек вручили - небольшие янтарные камушки, очень приятно.
А
Андрейчик
9 сен 2025
Ирина провела для нас очень интересную и познавательную экскурсию по городу Светлогорск. Мы погрузились в историю города,прошли интересным маршрутом. Ирина показала полноту знаний,интересно преподносила информацию. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы остались очень довольны.
Т
Татьяна
22 авг 2025
Всё понравилось! Экскурсия интересная, насыщенная. Узнали много нового о Светлогорске. Спасибо
О
Ольга
29 июл 2025
Замечательная экскурсия! Узнали много интересного из истории и современной жизни Светлогорска. Увидели его глазами месного жителя - гида Ирины. Спасибо ей большое. Рекомендую!
Н
Наталья
10 июл 2025
Замечательный гид Ирина провела для нас очень интересную, познавательную, экскурсию-прогулку по Светлогорску. Мы увидели все самые главные достопримечательности города в комфортном для себя темпе и в сопровождении увлекательного рассказа об их истории, значении и любопытных фактах. Благодарим за профессионализм и приятно проведенное время!
H
Hi+79164
5 июл 2025
Огромное спасибо, гиду Ирине за пешию экскурсию по Светлогорску, за индивидуальный подход, доступную подачу информации и прекрасное настроение! Будем непременно рекомендовать знакомым!!!

Похожие экскурсии из Светлогорска

Знакомьтесь, Светлогорск
Пешая
2.5 часа
38 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Прогулка по Светлогорску подарит незабываемые впечатления от старинных вилл и живописных парков, а также погружение в историю курортного города
Начало: У озера Тихое
13 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
1200 ₽ за человека
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
138 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
12 ноя в 11:15
2000 ₽ за человека
Светлогорск - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Светлогорск - любовь с первого взгляда
Уникальная экскурсия по Светлогорску познакомит с историей и архитектурой курорта. Оцените визитные карточки города и насладитесь его атмосферой
Начало: У озера Тихое
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске