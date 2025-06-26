Экскурсия по Светлогорску - это возможность погрузиться в атмосферу старинного курорта.
Участники смогут увидеть озеро Тихое, с которого началась история города, и прогуляться по живописным улочкам с немецкими виллами начала 20 века.
В ходе экскурсии открываются виды на Балтийское море, водонапорную башню Раушена и другие достопримечательности.
Узнайте, почему город разделили на Нижний и Верхний, и какие тайны хранят вилла Ильзе и отель «Хартман»
Участники смогут увидеть озеро Тихое, с которого началась история города, и прогуляться по живописным улочкам с немецкими виллами начала 20 века.
В ходе экскурсии открываются виды на Балтийское море, водонапорную башню Раушена и другие достопримечательности.
Узнайте, почему город разделили на Нижний и Верхний, и какие тайны хранят вилла Ильзе и отель «Хартман»
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увидеть озеро Тихое и Балтийское море
- 🏰 Прогуляться по улочкам с немецкими виллами
- 🎭 Узнать о театре эстрады «Янтарь-холл»
- 🗿 Оценить скульптуры Германа Брахерта
- ⛪ Посетить храм Серафима Саровского
Лучшее время для посещения
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апр
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июн
июл
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сен
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Лучшее время для посещения Светлогорска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками вдоль Балтийского моря. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, прогулки могут быть менее комфортными из-за холодного ветра, но всё же остаётся возможность насладиться атмосферой города.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Озеро Тихое
- Балтийское море
- Водонапорная башня Раушена
- Скульптура «Царевна-лягушка»
- Горельеф «Нимфа»
- Заброшенный курхаус Раушена
- Капелла «Мария, звезда моря»
- Храм Серафима Саровского
- Театр эстрады «Янтарь-холл»
- Немецкие виллы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Озеро Тихое и Балтийское море
- Водонапорную башню Раушена
- Скульптуру «Царевна-лягушка» и горельеф «Нимфа»
- Заброшенный курхаус Раушена
- Капеллу «Мария, звезда моря»
- Храм Серафима Саровского
- Театр эстрады «Янтарь-холл»
- Немецкие виллы
Вы узнаете:
- Почему город стали разделять на Нижний и Верхний
- Как в стране появились морские курорты
- В какие условия приезжали первые отдыхающие и зачем они платили курортный сбор
- Зачем было создано казначейство Раушена и какие функции оно выполняло
- Какие тайны хранят вилла Ильзе и отель «Хартман»
- Чьё лицо было у всех скульптур Германа Брахерта
- Сколько названий сменила вилла «Охотничий домик»
- Когда в Светлогорске появился органный зал
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 44 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия. Я дипломированный гид, родилась и живу в Калининграде. На экскурсиях со мной всегда интересно, увлекательно и весело. Я не загружаю гостей «водопадом» дат и сложных имён. Рассказываю всё простым, доступным для понимания языком. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
26 июн 2025
Были семьей 2 взрослых и 2 ребенка, 8 и 14 лет. Погода нас порадовала, хороший спокойный городок. Продуманный маршрут, чудесный экскурсовод. Спасибо.
Д
Дмитрий
14 июн 2025
Благодарим Анастасию за экскурсию.
Неспешная прогулка в спокойном темпе позволила многое узнать о городе. Было интересно, познавательно и комфортно. Рекомендуем!
Неспешная прогулка в спокойном темпе позволила многое узнать о городе. Было интересно, познавательно и комфортно. Рекомендуем!
Т
Татьяна
10 июн 2025
Сегодня были на экскурсии: Светлогорск- любовь с первого взгляда!!
Гид Анастасия очень интересно увлекательно, с любовью провела экскурсию. Полный восторг!! Сказать что понравилось, ничего не сказать. Спасибо огромное гиду. Будем вспоминать Светлогорск с любовью.
Гид Анастасия очень интересно увлекательно, с любовью провела экскурсию. Полный восторг!! Сказать что понравилось, ничего не сказать. Спасибо огромное гиду. Будем вспоминать Светлогорск с любовью.
А
Алла
28 мая 2025
Очень приятная гид Екатерина, забрала от отеля в Зеленоградске, пока ехали до Светлогорска, рассказала и про Зеленоградск тоже. Очень насыщенная экскурсия, посмотрели всё, что было запланировано нами ещё до поездки. Рассказывает интересно, с любовью к городам, рекомендую.
Я
Яна
23 апр 2025
Благодарим Анастасию за прекрасную экскурсию! Приятная девушка, знающая свое дело. Рекомендую Анастасию всем знакомым. Спасибо
Наталья
12 апр 2025
Спасибо гиду Насте за рассказ о незнакомом на Светлогорске. Было всё очень лаконично, познавательно, интересно. Вся информация была пронизана любовью к городу, соответственно, и мы были лсарованы и влюблены в город. Погода была солнечная, что делало город ещё краше!
Екатерина
19 фев 2025
Очень довольны экскурсией! Анастасия, очень увлекательно и интересно рассказала о истории города 👌🏼 в самое сердечко ❤️
Спасибо огромное!!!
Спасибо огромное!!!
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв) Буду рада новым встречам 🤗
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