Экскурсия по Светлогорску - это возможность погрузиться в атмосферу старинного курорта.



Участники смогут увидеть озеро Тихое, с которого началась история города, и прогуляться по живописным улочкам с немецкими виллами начала 20 века.



В ходе экскурсии открываются виды на Балтийское море, водонапорную башню Раушена и другие достопримечательности.



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Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Светлогорска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками вдоль Балтийского моря. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, прогулки могут быть менее комфортными из-за холодного ветра, но всё же остаётся возможность насладиться атмосферой города.

Сейчас июль — это идеальное время.