Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городов на калининградском побережье Балтики
Светлогорск любят посещать не только путешественники.
Прогуляться по атмосферным улочкам, подышать морским воздухом и ароматом сосен приезжают и калининградцы.
У города есть особенность: одна его часть расположена на высокой береговой дюне, а другая — внизу у моря. Мы побываем в обеих частях. Посетим главные и секретные места. И расскажем, как жил Раушен, и как живёт Светлогорск.
Прогуляться по атмосферным улочкам, подышать морским воздухом и ароматом сосен приезжают и калининградцы.
У города есть особенность: одна его часть расположена на высокой береговой дюне, а другая — внизу у моря. Мы побываем в обеих частях. Посетим главные и секретные места. И расскажем, как жил Раушен, и как живёт Светлогорск.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
По верхней части города мы прогуляемся пешком, а к морю спустимся по канатной дороге (работает в туристический сезон) или воспользуемся ультрасовременным панорамным лифтом. Многие думают, что у моря, кроме моря, нечего смотреть, и гид не нужен. Но мы покажем то, что сами вы вряд ли заметили бы.
- Вы узнаете, почему дом Геринга называют «Охотничьим домом» или «Домом звездочёта»
- Выясните, как со Светлогорском связаны великий немецкий сказочник Гофман и известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн
- Вместе мы отыщем солнечные часы, проверим время и прогуляемся к месту, где ежегодно проводится фестиваль «Голосящий КИВИН»
- Вы полюбуетесь шикарными видами на Балтику со знаменитых светлогорских обрывов
- Загадаете желание у Царевны-лягушки и вместе с Мари после приятной прогулки отдохнете на сказочном диванчике
Основные пункты программы
- Водонапорная башня и водогрязелечебница Раушена
- Охотничий домик
- Лиственичный парк и легендарная скульптура «Несущая воду»
- Историческое здание отеля «Хартман»
- Католическая капелла «Мария — звезда моря», сегодня частный органный зал
- Кирха Раушена начала 20 века, ставшая православной церковью
- Виллы богатых горожан и пансионаты архитектуры начала 20 века
- Современная площадь Светлогорска Раушен
- Курхаус Раушена
После экскурсии мы дадим рекомендации, что можно посмотреть самостоятельно, какие кафе и рестораны подают блюда местной кухни и где предпочитают отдыхать калининградцы. Уверены, вам пригодятся наши советы!
Организационные детали
- Экскурсия начинается от вокзала Светлогорск 2. Сюда можно доехать на рейсовом автобусе или электричке.
- Дополнительные расходы: проезд по канатной дороге (50 руб. — работает в сезон) или на панорамном лифте (80 руб.)
во вторник в 14:00, в среду в 12:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вокзала «Светлогорск-2»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 14:00, в среду в 12:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий и Алёна — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 2233 туристов
Семья профессиональных гидов, стоявших у истоков индивидуального туризма в Калининградской области. Авторы оригинальных маршрутов, туристических карт и путеводителей, владельцы агентства частных гидов. Будем рады показать самое лучшее, увлечь вас историей, легендами и достопримечательностями нашего края, а также за один день откроем для вас Литву и Польшу: средневековые замки, курортные места и старинные европейские города. Наша команда гидов имеет разные автомобили на выбор: легковые, кроссоверы, минивэны и микроавтобусы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 янв 2024
Сегодня посетили экскурсию «Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия»
Мы были с детьми 11 и 12 лет. И на взрослых и на детей экскурсия произвела огромное впечатление. Неравнодушный, увлеченный гид Лариса вела экскурсию с учетом интересов как взрослых так и детей. Посетили очень интересные места Светлогорска. Сделали много красивых фото на память. Спасибо Вам большое.
Мы были с детьми 11 и 12 лет. И на взрослых и на детей экскурсия произвела огромное впечатление. Неравнодушный, увлеченный гид Лариса вела экскурсию с учетом интересов как взрослых так и детей. Посетили очень интересные места Светлогорска. Сделали много красивых фото на память. Спасибо Вам большое.
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