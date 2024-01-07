Светлогорск любят посещать не только путешественники. Прогуляться по атмосферным улочкам, подышать морским воздухом и ароматом сосен приезжают и калининградцы. У города есть особенность: одна его часть расположена на высокой береговой дюне, а другая — внизу у моря. Мы побываем в обеих частях. Посетим главные и секретные места. И расскажем, как жил Раушен, и как живёт Светлогорск.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

По верхней части города мы прогуляемся пешком, а к морю спустимся по канатной дороге (работает в туристический сезон) или воспользуемся ультрасовременным панорамным лифтом. Многие думают, что у моря, кроме моря, нечего смотреть, и гид не нужен. Но мы покажем то, что сами вы вряд ли заметили бы.

Вы узнаете, почему дом Геринга называют «Охотничьим домом» или «Домом звездочёта»

Выясните, как со Светлогорском связаны великий немецкий сказочник Гофман и известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн

Вместе мы отыщем солнечные часы, проверим время и прогуляемся к месту, где ежегодно проводится фестиваль «Голосящий КИВИН»

Вы полюбуетесь шикарными видами на Балтику со знаменитых светлогорских обрывов

Загадаете желание у Царевны-лягушки и вместе с Мари после приятной прогулки отдохнете на сказочном диванчике

Основные пункты программы

Водонапорная башня и водогрязелечебница Раушена

Охотничий домик

Лиственичный парк и легендарная скульптура «Несущая воду»

Историческое здание отеля «Хартман»

Католическая капелла «Мария — звезда моря», сегодня частный органный зал

Кирха Раушена начала 20 века, ставшая православной церковью

Виллы богатых горожан и пансионаты архитектуры начала 20 века

Современная площадь Светлогорска Раушен

Курхаус Раушена

После экскурсии мы дадим рекомендации, что можно посмотреть самостоятельно, какие кафе и рестораны подают блюда местной кухни и где предпочитают отдыхать калининградцы. Уверены, вам пригодятся наши советы!

Организационные детали