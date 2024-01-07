Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Светлогорске

Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городов на калининградском побережье Балтики

5
1 отзыв
Светлогорск любят посещать не только путешественники.

Прогуляться по атмосферным улочкам, подышать морским воздухом и ароматом сосен приезжают и калининградцы.

У города есть особенность: одна его часть расположена на высокой береговой дюне, а другая — внизу у моря. Мы побываем в обеих частях. Посетим главные и секретные места. И расскажем, как жил Раушен, и как живёт Светлогорск.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
9
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

По верхней части города мы прогуляемся пешком, а к морю спустимся по канатной дороге (работает в туристический сезон) или воспользуемся ультрасовременным панорамным лифтом. Многие думают, что у моря, кроме моря, нечего смотреть, и гид не нужен. Но мы покажем то, что сами вы вряд ли заметили бы.

  • Вы узнаете, почему дом Геринга называют «Охотничьим домом» или «Домом звездочёта»
  • Выясните, как со Светлогорском связаны великий немецкий сказочник Гофман и известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн
  • Вместе мы отыщем солнечные часы, проверим время и прогуляемся к месту, где ежегодно проводится фестиваль «Голосящий КИВИН»
  • Вы полюбуетесь шикарными видами на Балтику со знаменитых светлогорских обрывов
  • Загадаете желание у Царевны-лягушки и вместе с Мари после приятной прогулки отдохнете на сказочном диванчике

Основные пункты программы

  • Водонапорная башня и водогрязелечебница Раушена
  • Охотничий домик
  • Лиственичный парк и легендарная скульптура «Несущая воду»
  • Историческое здание отеля «Хартман»
  • Католическая капелла «Мария — звезда моря», сегодня частный органный зал
  • Кирха Раушена начала 20 века, ставшая православной церковью
  • Виллы богатых горожан и пансионаты архитектуры начала 20 века
  • Современная площадь Светлогорска Раушен
  • Курхаус Раушена

После экскурсии мы дадим рекомендации, что можно посмотреть самостоятельно, какие кафе и рестораны подают блюда местной кухни и где предпочитают отдыхать калининградцы. Уверены, вам пригодятся наши советы!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вокзала Светлогорск 2. Сюда можно доехать на рейсовом автобусе или электричке.
  • Дополнительные расходы: проезд по канатной дороге (50 руб. — работает в сезон) или на панорамном лифте (80 руб.)

во вторник в 14:00, в среду в 12:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вокзала «Светлогорск-2»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в среду в 12:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
7 янв 2024
Сегодня посетили экскурсию «Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия»
Мы были с детьми 11 и 12 лет. И на взрослых и на детей экскурсия произвела огромное впечатление. Неравнодушный, увлеченный гид Лариса вела экскурсию с учетом интересов как взрослых так и детей. Посетили очень интересные места Светлогорска. Сделали много красивых фото на память. Спасибо Вам большое.

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